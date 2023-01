Digitalisierung als Überlebenschance für Deutschlands Mittelstand

© Michael Aumann, Gründer und CEO von Mission Mittelstand GmbH

Die Zeiten der unangefochtenen Exportweltmeisterschaft sind Vergangenheit. Deutsche Mittelständler müssen sich immer stärker strecken, um sich am Markt zu behaupten. Die entscheidende Stellschraube für den künftigen Erfolg ist die Digitalisierung.

Besser spät als nie: Die Digitalisierung des deutschen Mittelstands nimmt Fahrt auf. Das zeigen die Ergebnisse der repräsentativen Telekom-Studie »Digitalisierungsindex Mittelstand 2021/2022«, die im Frühjahr 2022 vorgestellt wurde. Der Digitalisierungsgrad der befragten mittelständischen Unternehmen stieg im Pandemie-Jahr 2021 insgesamt auf einen Schnitt von 59/100 Punkten. Der Mittelstand investierte vor allem in den Ausbau seiner IT-Sicherheit. Zwei weitere wichtige Treiber für die digitale Transformation in den Unternehmen waren laut der Studie der Trend zu modernen Arbeitswelten und der Megatrend Nachhaltigkeit. Zum sechsten Mal befragten die Telekom und das Analystenhaus techconsult mehr als 2.000 mittelständische Unternehmen in Deutschland zum Grad ihrer Digitalisierung.

Mittelstand lässt bislang viele Digitalisierungschancen ungenutzt

Läuft in Sachen Digitalisierung also alles rund in der deutschen Wirtschaft? Bei Weitem nicht. Die Digitalisierungswelle hat längst noch nicht alle Branchen und alle Unternehmen gleichermaßen erreicht. Es gibt viele digitale Vorreiter im Mittelstand, aber auch viele Nachzügler und sogar einige Komplettverweigerer. Die Studie zeigt klar: Der Mittelstand hat die Möglichkeiten der Digitalisierung längst nicht ausgeschöpft. Innovative Lösungen wie das Internet der Dinge oder künstliche Intelligenz setzt bisher nur eine Minderheit ein. Öffentliche Förderprogramme könnten den Einsatz technischer Neuheiten steigern. Dafür müssten sie allerdings auch richtig und mutig genutzt werden – aktuell ruft gerade einmal jedes fünfte berechtigte Unternehmen diese Fördergelder für seine Vorhaben ab.

Digitalisierung ist der zentrale Schlüssel für die Zukunft des Mittelstands

Doch Abwarten, Zögern, Auf-Morgen-Verschieben sind keine gewinnbringenden Strategien. Und das schon gar nicht in Zeiten tektonischer Verschiebungen und der Stapelkrisen. In immer kürzerer Taktfolge prasseln derzeit neue Herausforderungen auf Unternehmen herein. »Die Digitalisierung ist allerdings keine Krise, die Unternehmen lösen müssen. Die Digitalisierung ist vielmehr der zentrale Schlüssel, sich krisenfest für die Zukunft aufzustellen«, sagt Matthias Aumann, Gründer und Geschäftsführer der Mission Mittelstand GmbH. Aumann ist Berater und Speaker für Strategie, Mindset, Mitarbeiterfindung und -führung.

Viele Chefs und Chefinnen sind im Tagesgeschäft gefangen

Mit 23 Jahren gründete er einst sein eigenes Unternehmen, kam schnell auf eine 80-Stunden-Woche und fand erst spät in der Nacht Zeit für die »Büroarbeit«. Aumann war in einem Hamsterrad gefangen, dass sich immer schneller drehte. Für die wichtigen strategischen Themen fand er kaum mehr Zeit. Dazu gehörte nicht zuletzt die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Doch er schaffte den Exit aus dem Tagesgeschäft, konzentrierte sich verstärkt auf die Führung, delegierte und ließ seine Firma skalieren und richtig durchstarten. Das möchte er anderen Unternehmern, die sich in einer ähnlichen Situation wie er einst befinden, nun ebenfalls ermöglichen: »Viele Selbstständige haben die meisten Probleme mit dem Schritt aus dem Alltagsgeschäft heraus. Dabei können digitale Tools helfen. Digitale Systeme und Prozesse machen es leichter, in den täglichen Abläufen den Überblick zu behalten. Das ermöglicht es, Aufgaben delegieren zu können und sich auf die Entwicklung des Unternehmens zu konzentrieren«, wirbt er für mutige Schritte bei der Digitalisierung.

Der Wandel beginnt immer im Kopf

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Geschäftsmodelle zu digitalisieren und digitale Tools und Services für die internen Prozesse oder die Arbeit am Markt und am Kunden strategisch zu nutzen. Die Mission Mittelstand hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmern bei der passgenauen Auswahl der richtigen Systeme und Strategien zu unterstützen. Das Selbstverständnis ist dabei klar: »Als vollständig digitalisierte Unternehmensberatung haben wir es uns zur Pflicht gemacht, kleinen und mittelständischen Unternehmen zu ihrer individuellen Erfolgsgeschichte zu verhelfen und so den Mittelstand in Deutschland zu stärken.« Die maßgeschneiderten Videotrainings der Mission Mittelstand setzen vor allem darauf, die Führungskräfte der Führungskraft zu stärken. Gründer und Unternehmer Matthias Aumann weiß aus eigener Erfahrung: »Die Digitalisierung beginnt immer im Kopf und ist damit vorrangig eine Aufgabe für den Chef oder die Chefin.«

