Dr. Hörtkorn belegt ersten Platz beim Deutschen B2B-Award

Erster Platz in der Kategorie ‚Kundenzufriedenheit Versicherungsmakler‘ für das Heilbronner Unternehmen Dr. Hörtkorn beim Deutschen B2B-Award 2020/21.

Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien holte über 220.000 Entscheiderurteile zu insgesamt 1.370 Unternehmen ein.

Welche der zahlreichen B2B-Dienstleister haben die zufriedensten Kunden? Dies war eine der zentralen Fragestellungen der Studie Deutscher B2B-Award. Hierfür wurden mehr als 220.000 Entscheiderurteile zu 1.370 Unternehmen eingeholt. Die Studienteilnehmer in Management-Positionen, welche in den letzten drei Jahren Kunde des zu beurteilenden Unternehmens sein mussten, wurden online zu ihren Erfahrungen befragt. Die Unternehmensauswahl erfolgte durch unabhängige Recherchen der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien zu den größten sowie bedeutendsten Anbietern in den betrachteten Branchen. Die Befragung erfolgte ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen, in der Auswertung berücksichtigt wurden nur Firmen, für die mindestens 100 Bewertungen abgegeben wurden.

Dr. Hörtkorn belegte nun den ersten Platz beim Deutschen B2B-Award in der Kategorie Kundenzufriedenheit Versicherungsmakler. »Für uns kam die Auszeichnung völlig überraschend. Die Freude hierüber ist sehr groß und für unsere über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine starke Bestätigung ihres täglichen Engagements für unsere Kunden« so Christian Hörtkorn, Geschäftsführer und Inhaber der Dr. Hörtkorn Unternehmensgruppe sowie amtierender Präsident des internationalen Versicherungsmaklernetzwerks UNIBA Partners. Der 1966 gegründete Versicherungsmakler betreut Kunden aus dem deutschen Mittelstand sowie weltweit tätige Konzerne. Die Unternehmenszentrale liegt in Heilbronn/Baden-Württemberg. Über sieben weitere Niederlassungen werden Kunden im gesamten deutschen Bundesgebiet betreut, in den USA übernimmt dies eine eigene Gesellschaft. Weltweit stehen über 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Kunden über das internationale Netzwerk UNIBA Partners zur Seite.

