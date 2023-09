Effiziente Prozesse für ESM und ITSM mit Cloudlösungen

Software durch Paketierung unternehmensweit effizient installieren und verwalten.

Die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt hat dazu geführt, dass viele Unternehmensprozesse von Softwareanwendungen abhängen. Eine der Aufgaben im Enterprise Service Management (ESM) und IT Service Management (ITSM) ist es, den sicheren Einsatz von Anwendungssoftware an den Arbeitsplätzen zu ermöglichen. Eine der größten Herausforderungen dabei ist die Verwaltung und Verteilung dieser Softwareanwendungen. Denn während die Installation von Software hervorragend auf einzelnen Arbeitsplätzen funktioniert, kann ihre effektive Verteilung in großem Umfang zu komplex und fehleranfällig werden und letztlich zu hohem Aufwand für ESM und ITSM führen. Abhilfe schaffen jedoch cloudbasierte Ansätze zur automatisierten Softwareverteilung.

Anzeige

Herausforderungen bei der Softwareverteilung

Händische Einzelplatzinstallationen sind zeitaufwendig und arbeitsintensiv. Wenn darüber hinaus bei der Softwareinstallation besondere Berechtigungen berücksichtigt werden müssen, dann führt dies leicht zu Fehlern, die nicht nur wertvolle Ressourcen in Form von Zeit und Personal beanspruchen, sondern auch erhebliche Sicherheitsrisiken bergen. Beispielsweise stellen nicht durchgeführte Updates, die aus Zeitmangel oder Unkenntnis vernachlässigt werden, ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.

Je umfassender die Software- und Lizenzverwaltung ist, desto schwieriger ist es, Transparenz und Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Unternehmen stehen so vor der Herausforderung, stets den Überblick darüber zu behalten, welche Software mit welchem Releasestand wo eingesetzt wird. Dies kann zu hohen Kosten, verstärktem Personaleinsatz, Ausfallzeiten, Fehlern in der Fehlerbehebung, überhöhten Lizenzierungskosten und Sicherheits- und Complianceproblemen führen.

Cloudbasierte Automatisierung als Lösung

Eine Lösung bietet hier die Nutzung cloudbasierter Lösungen mit einem intelligenten Tool zur Integration der Pakete. Mit einer solchen Lösung werden Prozesse rund um die Softwareverteilung automatisiert, was eine enorme Entlastung für das IT-Service-Management in Unternehmen bedeutet. Darüber hinaus aktualisiert sie selbsttätig die Softwarebibliotheken im Hintergrund. Eine typische cloudbasierte Softwareverteilung, wie etwa die Labtagon Package Cloud, bietet die Möglichkeit, eine große Anzahl von Installationspaketen für gängige Anwendungen und Programme zu nutzen. Zudem können aus der Oberfläche heraus weitere individuelle Pakete bestellt werden, die nicht in der Package Cloud vorhanden sind.

Funktionen und Vorteile cloudbasierter Softwareverteilungsplattformen (Package Clouds)

Eine effektive Package Cloud bietet eine Vielzahl von Funktionen, die den gesamten Prozess der Softwareverteilung optimiert. Dazu gehören unter anderem die Möglichkeit, Pakete einfach selbst zu packen, die automatische Bereitstellung von Paketen, sowie die Integration in das Lizenzmanagement und das Patchmanagement.

Ein wesentlicher Vorteil einer cloudbasierten Lösung ist die Automatisierung der Prozesse, indem Installationspakete automatisch und reproduzierbar erstellt und verteilt werden, was den Administrationsaufwand reduziert und Fehler vermeidet. Darüber hinaus bietet sie eine stets aktuell gehaltene und umfassende Softwarebibliothek, was für eine kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung der bereitgestellten Anwendungen sorgt; dies verschafft dem Unternehmen größtmögliche Transparenz über die eingesetzten Versionen in der Softwarelandschaft.

Ein weiterer Vorteil ist die Kostenkontrolle, die durch Festpreise für individuelle Pakete und eine planbare Kostenkalkulation ermöglicht wird. Dies vereinfacht die Budgetplanung im UEM.

Integration und Kompatibilität

Cloudbasierte Lösungen mit Tools zur Paket-Integration sind in der Regel so konzipiert, dass sie sich problemlos in bestehende Systeme integrieren lassen. Sie bieten Kompatibilität mit diversen gängigen Plattformen und Diensten. Die breite Unterstützung verschiedener Verteilungsmethoden und -tools ermöglicht es Unternehmen, bestehende Infrastrukturen weiterhin zu nutzen und gleichzeitig von den Vorteilen der Cloud zu profitieren. Dadurch ist der Übergang zu den neuen Prozessen gewährleistet. Wünschenswert ist eine Integration in das Enterprise Service Management (ESM) System, damit es zwischen dem UEM und dem ESM nicht zu manuellen Aufwänden kommt.

Durch die Integration in vorhandene Lizenz- und Patchmanagement-Systeme können Unternehmen sicherstellen, dass die eingesetzte Software stets auf dem neuesten Stand und vollständig lizenziert ist. Dies minimiert nicht nur Sicherheitsrisiken, sondern erleichtert auch die Compliance mit Lizenzvereinbarungen und rechtlichen Anforderungen.

Anpassbarkeit und Skalierbarkeit

Ein weiterer entscheidender Vorteil cloudbasierter Lösungen ist ihre Anpassbarkeit und Skalierbarkeit. Sie bieten die Möglichkeit, die Softwareverteilung gemäß den spezifischen Anforderungen und dem Wachstum des Unternehmens anzupassen. Das bedeutet, dass Unternehmen nur für die Ressourcen zahlen, die sie tatsächlich benötigen und nutzen, und dass sie die Kapazität bei Bedarf problemlos erweitern können.

Flexibilität und Skalierbarkeit cloudbasierter Software-Paketlösungen sind daher besonders wertvoll für wachsende Unternehmen, die ihre IT-Infrastruktur schnell und effizient erweitern müssen, um mit ihrer Entwicklung Schritt zu halten. Darüber hinaus können sie sich an veränderte Bedürfnisse anpassen und bieten so eine langfristige, zukunftssichere Lösung für die Softwareverteilung.

Durch die Kombination von Integration, Kompatibilität, Anpassbarkeit und Skalierbarkeit können cloudbasierte Lösungen den Unternehmen dabei helfen, ihre Softwareverwaltung zu optimieren, ihre IT-Ressourcen effizienter zu nutzen und ihre betriebliche Effizienz zu verbessern. Sie bieten eine effektive Lösung für die Herausforderungen der modernen digitalen Arbeitswelt und unterstützen Unternehmen dabei, wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Ziele zu erreichen.

Abschlussbetrachtung

Cloudbasierte Lösungen zur Softwareverteilung stellen eine wertvolle Hilfe bei der Bewältigung der Herausforderungen der Softwareverteilung in Unternehmen dar. Durch die Automatisierung von Prozessen, die Bereitstellung aktueller Softwarebibliotheken und die nahtlose Integration in das ESM-System, sowie Lizenz- und Patchmanagement tragen sie maßgeblich zur Sicherheit, Effizienz und Kostenkontrolle bei. Mit ihrer Hilfe können Unternehmen ihre Softwareverteilung optimieren und die Administratoren der UEM-Lösungen spürbar entlasten. Sie sind umfassend, flexibel und technologisch fortschrittlich und bieten eine Automatisierung repetitiver Aufgaben, während sie sicherstellen, dass die Software stets auf dem neuesten Stand ist.

Cloudbasierte Lösungen zur Automatisierung der Softwareverteilung helfen den Unternehmen dabei, ihre Prozesse zu verbessern, ihre Ressourcen effektiver zu nutzen und ihre Risiken zu minimieren. Sie sind eine wertvolle Unterstützung bei der Bewältigung der digitalen Transformation und tragen maßgeblich zur Verbesserung der Betriebseffizienz bei.

Alexander Weber, Geschäftsführer Labtagon GmbH