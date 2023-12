Erhöhte Sicherheit und effektive Krisenprävention durch IT Intelligence – Komplexe IT-Landschaften entschlüsseln und verstehen

Die KTR Systems GmbH, ein global-tätiges deutsches Maschinenbauunternehmen, stand bei der Verwaltung und Dokumentation ihrer immer komplexer werdenden IT-Infrastruktur vor einer Herausforderung. Mit neuen Standorten und der wachsenden Anzahl an Systemen expandierte auch die IT-Landschaft des Unternehmens. Hierin bestand die Gefahr, Übersicht über Dokumentation und Systemlandschaft zu verlieren. Deshalb etablierte KTR Systems ein geeignetes Set an Lösungen, um die IT-Systeme der Firmenzentrale und der zahlreichen Niederlassungen zu überwachen.

KTR Systems benötigte ein robustes System zur effizienten Verwaltung seiner IT-Landschaft an mehreren Standorten und für zahlreiche Tochtergesellschaften. Der bestehende IT-Dokumentationsprozess erwies sich als zeit- und ressourcenaufwendig und barg zuweilen das Risiko veralteter Informationen. Deswegen benötigte das Unternehmen ein umfassendes Lösungspaket, um Netzwerk- und Kommunikationsabhängigkeiten zu erkennen, die IT-Dokumentation zu optimieren und effiziente Entscheidungsprozesse zu erleichtern. Für das Enterprise Architecture Management (EAM) und die Automatisierung der IT-Landschaftsdokumentation entschied sich das Unternehmen daher für ein erweitertes Monitoring.

Die vereinten Kräfte von PRTG und Qbilon. Bereits seit 2011 nutzt KTR Systems die Monitoring-Funktionalitäten von PRTG für den Echtzeiteinblick in seine Netzwerkinfrastruktur. 2019 erkannte das Unternehmen dann ergänzend das Potenzial von Qbilon und entschied sich mit dieser Lösung das EAM und die IT-Dokumentation auf die nächste Stufe zu heben. Denn eine große Menge an Daten – ohne jegliche Interpretation – ist selten aussagekräftig. Qbilon greift über Schnittstellen auf Daten aus verschiedenen Tools zu. Diese Daten helfen KTR Systems, einen ganzheitlichen Blick auf diverse miteinander verbundene Systeme zu erhalten. Das Zusammenwirken von PRTG und Qbilon ermöglicht dem Unternehmen, seine Daten in der IT-Landschaft besser zu deuten. Von Servern und Geräten bis hin zu Anwendungen und Diensten – das Unternehmen kann zukünftig optimale Leistungen gewährleisten, potenzielle Engpässe identifizieren und Probleme vermeiden, bevor sie sich auf die Leistungsfähigkeit der IT-Systeme auswirken können.

Automatisierte Dokumentation der IT-Landschaft. Dokumentation ist eine zeitintensive Aufgabe in der IT. Wird sie jedoch vernachlässigt, birgt sie das Risiko von Schatten-IT. Die Datensynchronisation befähigt KTR Systems, die IT-Dokumentation ohne zusätzlichen Aufwand auf dem neuesten Stand zu halten. Excel-Tabellen und manuell erstellte Grafiken gehören der Vergangenheit an. Die Admins können sich auf das tägliche Geschäft und strategische Initiativen konzentrieren – und der Aussagekraft der erfassten Daten vertrauen.

Planungsunterstützung für Migrationsprojekte. Komplexitäts- und Abhängigkeitsdarstellung in einem System: Mit dem Überblick über seine IT-Landschaft erhielt KTR Systems Planungshilfe für die Ablösung von Altsystemen. Umfassende Abhängigkeitsdiagramme aus dem Monitoring-Tool und anderen Quellen ermöglichen es dem Unternehmen, potenzielle Nebenwirkungen und unerwartete Herausforderungen während Migrationsprojekten zu identifizieren.

Automatisierte Berichterstellung. Mehr als ein notwendiger Audit-Task: PRTG und Qbilon ermöglichen es KTR Systems, automatisierte Berichte für interne und externe Audits zu erstellen. Die relevanten Informationen werden dabei automatisch in detaillierte und dennoch leicht verständliche Berichte über die bestehende IT-Infrastruktur sowie Schnittstellen gebündelt. Solche Automatisierungen können Personalaufwand und Zeit sparen und darüber hinaus die allgemeine Audit-Bereitschaft erhöhen. Zudem sind sie relevant für das Erstellen von wichtigen Notfallplänen.

»Die Kombination beider Tools kann den Dokumentationsaufwand um bis zu 50 Prozent verringern. Auch der Aufwand für ein effektives Notfallkonzept lässt sich wahrscheinlich um mindestens 30 Prozent reduzieren«, sagt Olaf Korbanek, IT-Leiter bei KTR Systems.

Abhängigkeiten erkennen und Kontrolle stärken. Bei der Bewältigung der Herausforderungen, die EAM-Prozesse und das Management einer wachsenden IT-Landschaft mit sich bringen, fand KTR Systems in der Kombination von PRTG und Qbilon eine effiziente Lösung. Das Unternehmen kann Abläufe optimieren, Komplexität reduzieren und eine Grundlage für weiteres IT-Wachstum zwischen zahlreichen Standorten schaffen. Das Zusammenspiel von PRTG und Qbilon verschafft KTR Systems die nötigen Erkenntnisse, um sich in seiner expandierenden IT-Landschaft sicher zu bewegen. Durch intelligente Visualisierungen, detaillierte Maps und hilfreiche Notifikationen gewinnt das Unternehmen ein umfassendes Verständnis seiner Netzwerkressourcen, Abhängigkeiten und Leistungskennzahlen. Dieses Maß an Transparenz ermöglicht es auch weiterhin, Probleme proaktiv anzugehen, die Nutzung von Ressourcen zu optimieren, Kostenoptimierungen umzusetzen sowie eine zukunftssichere IT-Infrastruktur zu gewährleisten.

Die Synergien zwischen PRTG und Qbilon waren der Katalysator, der dem Maschinenbauunternehmen zu einem effektiven EAM und tieferem Verständnis seiner IT-Architektur verhalf. Daten allein reichen oftmals nicht aus: Architektur-Übersichten auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen und umfassende Dokumentation ergänzen das Echtzeit-Monitoring von PRTG. Sie führen, gemeinsam mit dem selbst dokumentierenden Notfallkonzept, zu einem Maß an Übersicht und Sicherheit, das für jedes wachsende Unternehmen mit einer wachsenden IT-Infrastruktur unerlässlich ist.

Thomas Timmermann,

Senior Market Expert