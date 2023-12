HMY Group verdoppelt Cloud-Kapazitäten auf vier Kontinenten – Managed SD-WAN

Die HMY Group ist ein Service-Anbieter für den Einzelhandel im Bereich Ladenbau und -design. Um den steigenden ­Anforderungen an die IT-Infrastruktur gerecht zu werden, modernisierte die wachsende Unternehmensgruppe ihre ­MPLS-Netzwerktechnologie mithilfe von GTT Communications, Inc., einem globalen Anbieter von verwalteten Netzwerk- und Sicherheitsdiensten. Die Umstellung auf ein Managed SD-WAN erfolgte, ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen. Mithilfe der GTT-Lösung lassen sich die 15 Standorte der HMY Group in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika in Echtzeit besser verbinden. Hiermit unterstützt ein zuverlässiges Netzwerk die kontinuierliche Expansion des Unternehmens.

Alle Niederlassungen und Produktionsstätten der HMY Group sind miteinander vernetzt und kommunizieren in Echtzeit. Zu diesem Zweck verwendet das Unternehmen Microsoft 365, Design- und Produktionssoftware auf einem global verteilten Netzwerk. Die Software wird in der Cloud sowie in firmeneigenen Rechenzentren gehostet und unterstützt Nutzer auf vier Kontinenten. Aufgrund dieses hohen Datenverkehrs ist es allerdings entscheidend, dass das Firmennetzwerk schnell und zuverlässig ist. Ein stabiles Netzwerk und eine effiziente Digitalisierung spielen eine entscheidende Rolle in der Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Doch die bisherige IT-Infrastruktur war den aktuellen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Aus diesem Grund stellte die HMY Group ihr Firmennetzwerk auf ein Managed SD-WAN von GTT um. »Wir wechselten von MPLS zu SD-WAN, weil wir eine unkomplizierte und kostengünstige Vernetzung der neuen Standorte benötigten, um die neuen Märkte erschließen zu können«, sagt Teresa Tomás, CIO der HMY Group. »Jede weitere Niederlassung erfordert eine sichere, zuverlässige Verbindung zum Internet und zur Cloud der HMY Group. Dies ist in einigen Teilen der Welt eine Herausforderung; es ist nicht immer einfach und kann teuer werden, sich über lokale Anbieter zu verbinden.«

Hohe Ansprüche an weltweiten Datenverkehr. GTT unterstützte die HMY Group bei der Umstellung der Netzwerktechnologie von MPLS auf SD-WAN. Nach nur sechs Monaten war das Projekt fristgerecht abgeschlossen – ohne Unterbrechung der Geschäftsabläufe. Die Unternehmensgruppe nutzt das Managed SD-WAN von GTT, um ihre 15 Standorte über ein globales Firmennetzwerk zu verbinden. Hierzu gehören Mitarbeiter und Geschäftspartner in Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Irland, Portugal, Griechenland, der Türkei, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und China.

Die SD-WAN-Lösung ermöglicht es der HMY Group, neue Standorte schneller in das Firmennetzwerk zu integrieren. Das gilt insbesondere für schwer erreichbare geografische Regionen wie China und Südamerika, in denen lokale Zugriffsmöglichkeiten unter Umständen noch nicht gut etabliert sind. Mit dem SD-WAN kann die HMY Group jede verfügbare lokale Zugangsoption in einer belastbaren Konfiguration nutzen. Die neue Lösung gewährt effizientes Routing und einen Lastenausgleich, um die benötigte Leistung für Geschäftsanwendungen sicherzustellen. Zudem bietet sie ein automatisches Netzwerk-Failover für eine hohe Ausfallsicherheit.

Mehr Transparenz, Kontrolle und Sicherheit. Die SD-WAN-Lösung nutzt das weltweite Tier-1-IP-Backbone von GTT, das sich über sechs Kontinente und 140 Länder erstreckt. Teil der Lösung ist das EtherVision-Portal, das der IT-Abteilung Einblicke in das gesamte Netzwerkgeschehen gewährt – einschließlich Tickets, Überwachung, Abrechnungen und Bestellungen. Mit EtherVision kann das IT-Team das Firmennetzwerk zentral und remote verwalten und die Leistung von Geräten und SaaS-Anwendungen (Software-as-a-Service) überwachen. Die GTT-Lösung Cloud Connect hilft den Mitarbeitern im gesamten Unternehmen, Daten und Anwendungen in der Microsoft Azure Cloud mit geringer Latenz zu übertragen.

Für die Standorte der HMY Group in Frankreich und Spanien hat GTT neben dem SIP-Trunking auch eine Cloud-basierte PBX-Lösung für 300 Erweiterungen eingerichtet. Außerdem beinhaltet das Managed SD-WAN zentrale Firewalls für Nord- und Südeuropa sowie Nord- und Südamerika. Sie schützen den Internetverkehr der HMY Group und die Verbindungen zu Lieferanten und Partnern. GTT verwaltet die Firewalls im Rahmen eines umfassenden, integrierten Managed-Services-Abkommens und hilft hiermit, dasselbe Sicherheitsniveau für alle an das Netzwerk angeschlossenen Standorte zu erreichen.

Fazit. Zukünftig übernimmt GTT sämtliche Netzwerkwartungen und Updates sowie den laufenden Support. »Wir schätzen das hohe Maß an Professionalität bei GTT und auch die Vorteile eines global verwalteten Netzwerk- und Security-Services-Providers«, resümiert Mario Paricio, CTO der HMY Group. »GTT hat uns mit seinem Team bei der Umstellung von MPLS auf SD-WAN geholfen. Wir haben uns das technische Know-how zu eigen gemacht, sodass wir unseren Nutzern einen fundierten Support bieten können. Besonders zufrieden sind wir mit der Erreichbarkeit und dem Servicelevel bei GTT. Wir haben die Gewissheit, dass unser Business von einem schnellen und resilienten Netzwerk unterstützt wird.«

Mit der GTT-Lösung war es der HMY Group möglich, ihre Kosten pro Standort um 22 Prozent zu reduzieren. »Wir sind stolz darauf, dass wir die Geschäftsziele der HMY Group mit unseren sicheren, leistungsstarken globalen Managed SD-WAN, Voice- und Cloud-Connect-Lösungen sowie Sicherheitsdiensten unterstützen können«, sagt Tom Homer, Präsident, Europa Division, GTT. »Die gute Partnerschaft mit der HMY Group hat entscheidend zur Entwicklung dieses sicheren und zuverlässigen Netzwerks beigetragen.« Jetzt kann das Unternehmen sein Geschäft in der schnelllebigen Fertigung im Einzelhandel weiter ausbauen und seinen Teams weltweit ein effizientes Arbeiten ermöglichen.

Jörg Schwedhelm,

Vice President, Sales & Marketing,

DACH & CEE bei GTT

Bilder: © Hibrida13 | Dreamstime.com; HMY Group 2023