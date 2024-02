Initiative »#Zusammenland – Vielfalt macht uns stark« setzt sich für Freiheit und Vielfalt ein

Appell an den demokratischen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Medien-Initiative mit breiter Unterstützung der deutschen Wirtschaft.

Die Deutsche Telekom unterstützt die Initiative »#Zusammenland – Vielfalt macht uns stark« und setzt sich damit erneut für Freiheit und Vielfalt in der Gesellschaft ein. Sie stellt sich gegen jede Form von Hass, Rassismus und Faschismus und appelliert an den demokratischen Zusammenhalt in der Gesellschaft. »Populismus? Nein, danke! Faschismus? Nie wieder!«. So heißt es in einem Appell, der seit 15.02.2024 in namhaften Print- und Digital-Medien zu sehen ist.

#Zusammenland ist eine Initiative der Medienhäuser Die Zeit, Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung, Tagesspiegel, Wirtschaftswoche und Ströer mit breiter Unterstützung der deutschen Wirtschaft. Die Telekom wird über ihre Kanäle auf die Botschaften der Initiative ebenfalls reichweitenstark aufmerksam machen.

#Zusammenland bezieht sich in dieser gesellschaftspolitisch aufgeheizten Situation bewusst auf eine Erklärung. Sie soll aufrütteln und verdeutlichen: »Wir haben aus der Geschichte gelernt und vergessen nicht, wie das Unmenschliche – zunächst heimlich und verhalten, dann unterdrückend und brutal – in die Gesellschaft eingedrungen ist. Die gegenwärtige Zeit erfordert eine klare Haltung. Wir stehen gemeinsam für ein offenes Land, das sich mutig den Herausforderungen stellt, anstatt sich von rechter Propaganda aufheizen und aufhetzen zu lassen. Denn wir wissen bereits, wohin das führen kann. Also, dieses Jahr zählt: Gegen Hass und Spaltung. Für ein neues Miteinander. Gemeinsam stark in einem vielfältigen #Zusammenland.«

Jeder Dialog hilft, die Spaltung zu überwinden und neuen gesellschaftlichen

Zusammenhalt zu schaffen. Deshalb sind in den vergangenen Wochen Hunderttausende auf die Straßen gegangen. Sie setzen ein Zeichen für Freiheit und Vielfalt. Weltoffenheit, Respekt und Gemeinschaft sind Werte, die Deutschland nicht nur zu einem lebenswerten, sondern auch zu einem wirtschaftlich starken Land machen. Die deutsche Wirtschaft lebt von internationalen Beziehungen. Sie braucht Menschen aus aller Welt, die gerne hier leben und arbeiten. Populismus, nationalistisches und rechtsextremes Gedankengut schaden daher nicht nur der Demokratie, sondern auch dem wirtschaftlichen Erfolg. Die Initiative appelliert an die Kraft der Gemeinschaft: »Zeigt Haltung und bekennt euch mit uns zu Freiheit, Vielfalt und einer Willkommenskultur. Denn Vielfalt macht uns stark.«

Deutsche Telekom steht für Vielfalt und Diversität

Die Deutsche Telekom steht für Vielfalt und Diversität. Sie duldet in keiner Weise Hass, diskriminierende Handlungen, Rassismus und Faschismus. Sie steht für das, was Menschen, Gesellschaften und Kulturen verbindet. Gesinnungen, die spalten und trennen, lehnt die Deutsche Telekom deutlich und offensiv ab. Dazu hat sie sich öffentlich und transparent durch den Code of Conduct, die Diversity Policy und den Menschenrechtskodex verpflichtet. Ihre Haltung verdeutlicht sie in der Öffentlichkeit beispielsweise durch langfristige Initiativen wie »Gegen Hass im Netz«.