it-sa 2019 – Sicherheit bis in die Wolken

Am 10. Oktober war der letzte Tag der mit Abstand wichtigsten IT-Security-Messe Europas, der it-sa. Zum elften Mal trafen sich Aussteller aus aller Welt in Nürnberg, um interessierten Fachbesuchern neueste Produkte und Trends aus der IT-Sicherheit vorzustellen. In erstmals vier Hallen fanden sich insgesamt 753 Aussteller zusammen, um 15 632 Fachbesucher an ihren Ständen zu begrüßen. Wie auch in den letzten Jahren stammte das Publikum aus aller Welt. Besonders bei internationalen Besuchern ist die Messe beliebter geworden. Gut besuchte Hallen, interessierte Besucher und nicht zuletzt engagierte Aussteller hinterließen einen insgesamt äußerst positiven Gesamteindruck bei allen Beteiligten.

Auch in diesem Jahr ließ sich ein Trend hin zu Cloud-basierten Lösungen erkennen: Neben klassischen On-Premises-Lösungen setzen immer mehr Unternehmen auf Cloud-Systeme oder Mischungen aus beiden Welten. Anbieter von IT- und Security-Lösungen haben erkannt, dass hierbei mitunter große Herausforderungen auf die IT-Sicherheit der jeweiligen Unternehmen zukommen und sich darauf eingestellt, indem sie ihre Lösungen auf die Anforderungen einer effektiven Cloud-Sicherheit fokussieren.

Identitäten und Zugriffe verwalten – Risiken minimieren. Der texanische Identity-Access-Governance-Anbieter SailPoint stellte dieses Jahr seine Lösung zur intelligenten Verwaltung von Identitäten vor: Predictive Identity. Diese soll unter anderem Zugriffsrechte von Accounts großer und mittelständischer Unternehmen verwalten, überwachen und gegebenenfalls ändern – und dies alles vorausschauend und autonom. Somit wird die Sicherheit von Unternehmen erhöht während gleichzeitig IT-Sicherheitsabteilungen entlastet werden und sich wieder wichtigeren Problemen und Herausforderungen widmen können.

Aus dem Bereich Auditing war der Anbieter Netwrix vertreten, der mit seiner Lösung Unternehmen dabei unterstützt, ihren aktuellen Compliance-Status auf Knopfdruck zu verwalten. Darüber hinaus hilft Netwrix‘ Lösung zur Datenklassifikation dabei, unklassifizierte Daten zu finden und zu klassifizieren. Mit dem »Cloud Data Security Report« hat Netwrix außerdem einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, Sicherheitslücken in deutschen und internationalen Unternehmen zu sammeln [1].

Die zur Schweizer Ergon Informatik AG gehörende IT-Innovation Airlock, sorgt mit seinem Secure Access Hub dafür, dass Cloud-Plattformen bestmöglich abgeschirmt und vor unberechtigtem Zugriff geschützt sind. Hierfür ist Airlock eine Partnerschaft mit dem Cloud-Verschlüsselungsexperten eperi und dem deutschen MSP SHE eingegangen.

Immer mehr Unternehmen setzen bei ihren Cloud-Lösungen nicht mehr auf nur einen Anbieter. Sowohl Office 365, Azure, Google als auch AWS werden für Geschäftsanwendungen gemeinsam genutzt – so dass eine Multi Cloud entsteht. Um Anwendungen aber auch Nutzer bestmöglich zu schützen, sind effektive Authentifizierungen unerlässlich. Mit seinem Zero-Trust-Network-Access-Ansatz stellt der Security-Anbieter Zscaler sicher, dass die Nutzer erst dann auf Firmennetzwerke zugreifen können, wenn sie sich authentifiziert haben.

Im Bereich Internet of Things (IoT) stellte der Visibilty-Experte Forescout ein Update seiner Lösung SilentDefense vor, mit deren Hilfe OT-Systeme geschützt werden. Risiken, die im Netzwerk durch nichtverwaltete IoT-Geräte entstehen, werden von der Lösung gesammelt und nach ihrer Dringlichkeit priorisiert. Ein zentrales Dashboard zeigt dem Nutzer an, wie groß das aktuelle Risiko für das Unternehmen im Moment ist.

Security Awareness und Resilienz in Unternehmen steigern. Mimecast, ein Spezialist für E-Mail-Sicherheit und -Archivierung, stellte auf der it-sa seinen quartalsmäßig erscheinenden E-Mail-Security-Risk-Assessment-Report vor, der auf den Stand der E-Mail-Sicherheit in Unternehmen eingeht. Darüber hinaus sorgt das britische Unternehmen dafür, dass Organisationen selbst im Falle eines Angriffs ihre E-Mail-Kommunikation mit Lieferanten, Partnern und Kunden aufrechterhalten können – und somit wirtschaftlich bleiben.

Doch auch bei den besten Lösungen zur IT-Sicherheit kann mitunter ein falscher Klick genügen, um das gesamte Unternehmensnetzwerk zu gefährden. Damit Mitarbeiter ein besseres Gefühl dafür bekommen, welche Nachrichten und Inhalte gefährlich sein könnten, bietet KnowBe4 eine Security-Awareness-Plattform an. Diese beinhaltet nicht nur Schulungen und Informationsmaterial für Mitarbeiter – auf der it-sa 2019 stellte das amerikanische Unternehmen KnowBe4 sein kostenloses Tool Multi-Factor-Authentication Security Assessment (MASA) vor, das Security-Experten wichtige Informationen zu Schwachstellen in der Multi-Faktor-Authentifizierung von Unternehmen aufzeigt.

Bestmöglicher Schutz für die Cloud. Mit ihrer Sealed Platform verfolgt die zum TÜV Süd gehörende Firma Uniscon einen Zero-Trust-Ansatz. Hiermit werden selbst höchste Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllt, indem nur berechtigte Personen auf gespeicherte Daten zugreifen können, der Zugriff aus dem Rechenzentrum oder von Herstellerseite bleibt ausgeschlossen. Damit ist die Sealed Platform eine geeignete Basis für sicherheitskritische Anwendungen.

Der Experte für Verschlüsselung, Thales, stellte eine Studie vor, die auf einer Umfrage des Ponemon Institute beruht und die aufzeigt, wie schnell die Anzahl der in der Cloud gespeicherten Daten wuchs [2]. Wichtige Sicherheitsmaßnahmen indes gerieten ins Hintertreffen: Während 48 Prozent der Informationen in der Cloud gespeichert werden, gaben nur 32 Prozent der befragten Unternehmen an, die Sicherheit gespeicherter Daten stehe an erster Stelle.

Security-Schwergewicht Check Point war wie auch die letzten Jahre mit einem beeindruckenden Stand vertreten. Wichtigste Neuerungen bei Check Point waren der Launch der Infinity-Security-Plattform. Um besonders guten Schutz vor Gen V Attacken gewährleisten zu können, hat der Security-Anbieter seine Produktpalette im Bereich Cloud ausgeweitet. Mit CloudGuard sollen Malware-Infektionen sowie Account-Übernahmen bestmöglich verhindert werden.

Fazit. Nach einer erfolgreichen it-sa 2019 wird klar, dass IT-Sicherheit einer der zentralen Faktoren für einen erfolgreichen Geschäftsbetrieb ist. Die Migration in die Cloud, sei sie vollständig oder hybrid, ist im vollen Gange während viele Unternehmen immer noch auf On-Premises-Lösungen setzen. Zentrales Thema war – auch über ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten – die DSGVO, die von vielen nicht nur als weiteres Regulatorium sondern auch als wichtiger Leitfaden für effektive IT-Sicherheit gesehen wird. Die nächste it-sa wird vom 6. bis 8. Oktober 2020 in Nürnberg stattfinden.

1571 Artikel zu „Security Trends“