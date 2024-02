KI im Marketing: Von Content Creation bis Community Management

Künstliche Intelligenz wird Marketing einfacher, effizienter und dynamischer machen.Bitkom veröffentlicht Leitfaden mit Schritt-für-Schritt-Anleitung und Best Practices.

Large Language Models, Generative AI oder Prompt Engineering: Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit in aller Munde – und auch im Marketing wird großes Potenzial für den Einsatz der Technologie gesehen. Aber wo genau fängt man an, KI im Marketing zu integrieren? Wo liegen die größten Chancen? Wie implementiert man KI möglichst nahtlos in bestehende Prozesse und wie nimmt man die Mitarbeitenden dabei mit?

Der neue Leitfaden »Künstliche Intelligenz im digitalen Marketing« des Bitkom gibt hier Antworten und dient als Orientierung für alle Marketing-Profis, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger im Bereich des digitalen Marketings, die generative KI künftig nutzen wollen. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele aus verschiedensten Branchen wird beleuchtet, wie alltägliche Marketingaufgaben mithilfe von KI effizienter und qualitativ hochwertiger gestaltet werden können.

»Ob automatisierte Content-Vorschläge, optimierter Kundendialog oder dynamisch angepasster Marketingmix – KI kann Marketing einfacher und schneller machen, indem zum Beispiel Routineaufgaben automatisiert ablaufen. Gleichzeitig erschließt KI aber auch ganz neue Wege der Datenanalyse und Kundenansprache«, sagt Dr. Florian Bayer, Bereichsleiter Digital Marketing & Vertrieb beim Bitkom. »Marketingabteilungen bringen dabei unterschiedliches Vorwissen und Strukturen mit. Der Leitfaden zeigt daher nicht nur die großen Potentiale von KI für das Marketing generell auf, sondern gibt Hilfestellungen, wie individuell passende Anwendungsfälle identifiziert und ausgestaltet werden können. Statt abzuwarten, gilt es auszuprobieren – die Einstiegshürden für den KI-Einsatz sind so niedrig wie nie.«

Die Publikation inklusive Step by Step Guide zur erfolgreichen Umsetzung und Anwendung von KI im Marketing steht online kostenlos zum Download bereit: https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Kuenstliche-Intelligenz-im-digitalen-Marketing