Marketing 2024: KI dominiert – aber was heißt das konkret?

Diese Vorhersage mag nicht unbedingt überraschen, besonders im Hinblick auf das kürzlich beschlossene KI-Gesetz der Europäischen Union: 2024 wird das Marketing ganz im Zeichen der künstlichen Intelligenz (KI) stehen. Doch in welchen Bereichen werden intelligente Tools Marketers konkret helfen und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Und welche Rolle wird der Mensch im Marketing künftig spielen, wenn immer mehr Prozesse automatisiert werden? Maximilian Modl, CEO bei Brevo Deutschland, wagt einen Blick in die Zukunft des Marketings und stellt vier Thesen auf, was im kommenden Jahr auf uns zukommt.

KI-Content – ja, aber bitte mit Kennzeichnung

Schon heute liefern KI-Tools wie GPT-4 (die aktuelle Variante des Sprachmodells von OpenAI) oder Midjourney beeindruckende Ergebnisse bei der Generierung von Inhalten. Es ist daher kein Wunder, dass Microsoft und Google als einer ihrer ersten Schritte ihre Büro-Software mit KI erweitern, die beispielsweise mit wenigen Prompts beim Verfassen von E-Mails oder dem Erstellen von Präsentationen hilft.

Und natürlich können und werden sich auch Marketers von diesen Tools unterstützen lassen, wie etwa bei der Erstellung von Texten. Gut gemacht ist dies deutlich effizienter als jeden einzelnen Text für eine Kampagne, den Blog oder die Website selbst zu schreiben. Allerdings erwarten Kunden von Marken eine ehrliche und transparente Kommunikation – auch mit Blick auf solche KI-generierten Inhalte. Deshalb werden Marketers im nächsten Jahr zwar verstärkt auf KI-Inhalte zurückgreifen, diese aber mit einem entsprechenden Label kennzeichnen. Zumindest wenn es sich um längere Texte handelt – bei wenigen Worten wie der Betreffzeile einer E-Mail wäre dies sicherlich übertrieben.

Hyperpersonalisierung – wird endlich Realität

Das Ziel von Marketingabteilungen ist es schon lange, ihre Kunden möglichst zielgerichtet anzusprechen und dabei ihre individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Interessen zu berücksichtigen. In der Realität ist dies aber mit einem enormen manuellen Aufwand verbunden, der kaum zu leisten oder skalieren ist. Dafür müsste man unendlich viele Kampagnen Szenarien und Workflows definieren. Genau diese Aufgabe kann aber künftig mithilfe von KI gelöst werden, durch die Analyse der vorhandenen Daten, der Erkennung von Mustern und granularen Zielgruppen in diesen sowie der Definition von Szenarien für die Kundenansprache. Dabei kann die KI auf Basis von historischen Daten ebenfalls vorhersagen, wann, wie und über welchen spezifischen Kanal die einzelnen Kunden erreicht werden möchten. Damit können Marketers die Kundenansprache endlich in hohem Maß individualisieren, mit minimalem Aufwand.

All-in-One Tools – lieber eins für alles, statt von allem das Beste

Um die Fähigkeiten von KI vollumfänglich nutzen zu können, müssen Marketing-Abteilungen aber zunächst in der Lage sein, alle notwendigen Daten bereitzustellen. Und genau das ist der Grund, warum sie im nächsten Jahr verstärkt auf Marketing Tools setzen werden, die eine Vielzahl von Funktionen abdecken können. Damit wird der Best-of-Breed-Ansatz – sprich: für jede Aufgabe oder jeden Kanal die vermeintlich beste Lösung – an Bedeutung verlieren. Denn der Datenverlust zwischen all diesen Tools ist in der Praxis schlicht zu hoch. Zudem ist es sehr ressourcenaufwendig, diesen auszugleichen, beispielsweise durch das manuelle Übertragen der Daten. Hinzu kommt, dass sich dabei leicht Fehler einschleichen können. Wenn Marketers aber KI bestmöglichen einsetzen wollen, brauchen sie große Datenmengen in hoher Qualität und das am Besten zentral an einem Ort.

Das Maß aller Dinge – bleibt jedoch der Mensch

So gut KI ist, am Ende des Tages handelt es sich dabei immer nur um ein Hilfsmittel. Diese Erkenntnis wird im nächsten Jahr eine entscheidende Rolle in Marketing-Abteilungen spielen. Marketers mögen mithilfe von KI viele Aufgaben automatisieren und ihre Arbeit erleichtern können, sie sind aber immer noch für Strategie und (kreative) Ausgestaltung zuständig. Dabei müssen sie nicht nur sicherstellen, dass KI-generierte Inhalte korrekt sind, sondern auch, dass sie zur Marke passen und ihre Zielgruppe auf einer menschlichen Ebene ansprechen.

Zudem kommt der Interaktion zwischen Menschen eine größere Bedeutung zu, wenn immer mehr Inhalte durch KI generiert sind. So werden sich Kunden womöglich in noch größerem Maße auf Empfehlungen beispielsweise anderer Kunden verlassen, um Vertrauen zu einer Marke oder in ein Produkt aufzubauen. Auch solche Überlegungen werden künftig eine stärkere Rolle im Marketing spielen.

Das sind die Digitaltrends im Marketing für 2024