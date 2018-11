60 Prozent der Befragten einer weltweiten Ipsos-Erhebung glauben, dass die Politik in ihrem Land in die falsche Richtung läuft. Für die Studie »What worries the world?« wurden knapp 21.000 Teilnehmer aus 28 Ländern befragt. Am unzufriedensten sind die Menschen demnach in Brasilien. Aber auch in Spanien sind 81 Prozent der Meinung, dass etwas schief läuft im Land.

Deutschland liegt mit 69 Prozent Unzufriedenen ebenfalls über dem Durchschnitt, wie die Grafik von Statista zeigt. Am zufriedensten zeigen sich die Menschen in autoritär regierten Ländern, in denen Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt sind. Ob die Umfrageteilnehmer sich hier getraut haben, ihre richtige Meinung zu äußern, ist jedoch zumindest fraglich. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/7131/politisch-auf-dem-falschen-weg/