Trustworthy AI: Mit dem Use-Case-Management-Tool die KI-Journey meistern

Der EU AI Act wurde verabschiedet und somit die Regeln für die Anwendung und Entwicklung von KI festgelegt. Dadurch müssen sich Unternehmen nun systematisch mit der Erfassung und Risikobewertung ihrer KI-Use-Cases befassen. Ein neues Tool der appliedAI-Initiative [1] unterstützt dabei und schafft darüber hinaus einen echten Mehrwert für Unternehmen: Durch das systematische Management ihrer KI-Use-Cases können Unternehmen sich auf die lukrativsten Anwendungsfälle fokussieren, Synergien erkennen und den Fortschritt des KI-Einsatzes verfolgen und überprüfen.

Viele Unternehmen scheitern aktuell an der Skalierung von KI, genauer gesagt an dem unternehmensweiten Einsatz der Technologie. Sie stagnieren und erreichen trotz Implementierung von KI noch nicht die erwarteten Wettbewerbsvorteile. Die Lösung: Jeder KI-Anwendungsfall muss aus unternehmerischer sowie aus rechtlicher Sicht eingehend bewertet werden. Bisher fehlte ein Tool, das es ermöglicht, KI-Use-Cases systematisch zu erfassen und dabei die durch den AI Act benötigte Risikoklassifizierung mit einem Portfolio-Management-Ansatz zu verknüpfen.

Die appliedAI Initiative hat diesen Bedarf erkannt und in Zusammenarbeit mit Industriepartnern das anwendungsbezogene »Use Case Management« Tool entwickelt. Dieses umfassende Werkzeug verschafft Unternehmen einen klaren Überblick über ihre KI-Use-Cases, unterstützt bezüglich der Anforderungen des EU AI Acts und erhöht durch das bessere Management den Return on Investment (ROI). Es richtet sich explizit an die KI-Abteilung eines Unternehmens und ihre Führungskräfte sowie die Legal- und Compliance-Abteilung.

»Die Umsetzung des AI Acts wirft auch nach seiner Verabschiedung weiterhin zahlreiche Fragen bei Unternehmen auf«, erläutert Dr. Andreas Liebl, Managing Director und Co-Founder der appliedAI Initiative. »Alle Anwendungen müssen nun auf ihre Risikokategorie hin überprüft werden, diese Einstufung muss nachvollziehbar dokumentiert werden und bei Änderungen in der Anwendung muss dies auch sichtbar werden. All das bedeutet, dass Unternehmen gar nicht um eine zentrale Steuerung aller KI-Anwendungen herumkommen. Wenn diese aber auch noch gut gemacht ist, dann kann der Mehraufwand in einen Vorteil verwandelt werden und hilft Unternehmen dabei, KI-Anwendungen effizienter und zielgerichteter umzusetzen. Unser Ziel bei appliedAI ist es, die europäische Industrie zu einem Vorreiter im KI-Zeitalter zu machen, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Hier kommt unser neues Tool ins Spiel: Es kombiniert ein übersichtliches Use-Case-Portfolio-Management mit AI Compliance und Governance.«

Compliant, vertrauenswürdig und wettbewerbsfähig

Das Use-Case-Management-Tool verbessert den ROI, indem es Unternehmen einen klaren Überblick über KI-Use-Cases bietet und dazu beiträgt, dass weniger Anwendungen im Stadium des Prototypen stecken bleiben. Auf dieser Grundlage können Unternehmen die Use Cases identifizieren, die den größten Nutzen und einen messbaren Business Value generieren. Dabei berücksichtigt das Tool spezifische Ziele, Bedürfnisse und Ressourcen eines Unternehmens, um Synergien zwischen den einzelnen Anwendungsfällen zu schaffen.

Des Weiteren ermöglicht das Tool Unternehmen, den Aufwand zur Einhaltung des EU AI Acts so gering wie möglich zu halten. Eine Nicht-Einhaltung der Vorschriften kann zu erheblichen Geldstrafen führen. Daher ist es entscheidend, dass Unternehmen ihre KI-Anwendungen gemäß den Richtlinien korrekt identifizieren und klassifizieren. Durch die Nutzung des Tools müssen weniger Zeit, Ressourcen und Kosten aufgewendet werden, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Es bietet im Rahmen von Erklärungen und Beispielen umfassende Guidance, um den AI Act besser zu verstehen und Richtlinien korrekt zu interpretieren. Zudem fördert die kollaborative Funktion des Tools die Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen, technischen Experten und dem Legal-Team, da sie gemeinsam an der Dokumentation arbeiten können.

Aufatmen in der Legal- und Compliance-Abteilung

Das Use-Case-Management-Tool spielt im Rahmen der AI Governance eine entscheidende Rolle für die Rechtsabteilung von Unternehmen. Mit zunehmender Anzahl von Use Cases wird das Management dieser Anwendungsfälle immer komplexer. Das interaktive Dashboard des Tools unterstützt die Legal- und Compliance-Abteilungen dabei, die Use Cases zu überprüfen, die Risikoklassifizierung zu bewerten und entsprechend den Anforderungen und Verpflichtungen je nach Risikoklasse nachzukommen.

Der Konkurrenz zwei Schritte voraus

Insgesamt verbindet das Tool von appliedAI zwei wichtige Bereiche miteinander: Die Skalierung von KI in Unternehmen durch einen systematischen Ansatz, KI-Use-Cases zu managen, und die Unterstützung bei der Compliance mit dem EU AI Act. Dadurch können Unternehmen ihren ROI von KI-Anwendungsfällen besser evaluieren und steigern, ohne die Richtlinien aus den Augen zu verlieren.

»Nur wenn Unternehmen KI implementieren und erfolgreich skalieren, können sie echten Mehrwert schaffen und der Konkurrenz zwei entscheidende Schritte voraus sein. KI hat sich von einem »Nice-to-have« zu einem »Must-have« entwickelt. Unternehmen, die dies erkennen, haben einen klaren Vorteil gegenüber ihren Wettbewerbern. Das ist eine große Aufgabe, in einem für viele noch neuen Feld. Deshalb bieten wir mit unseren Leistungen und dem neuen Tool Unterstützung auf der individuellen KI-Reise«, betont Liebl.

Weitere Informationen zum Use-Case-Management-Tool finden Sie hier: https://www.appliedai.de/tools/use-case-management

[1] appliedAI ist Europas größte Initiative für die Anwendung vertrauenswürdiger KI-Technologie. Die Initiative wurde 2017 von Dr. Andreas Liebl als Bereich der UnternehmerTUM München aufgebaut und 2022 in ein Joint Venture mit dem Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) Heilbronn überführt. An den Standorten München und Heilbronn verfolgen über 140 Mitarbeitende das Ziel, die europäische Industrie zu einem Gestalter im KI-Zeitalter zu machen, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu erhalten und die Zukunft aktiv mitzugestalten.

appliedAI unterstützt internationale Konzerne, darunter BMW und Siemens, sowie mittelständische Unternehmen ganzheitlich bei der KI-Transformation. Dies gelingt durch den partnerschaftlichen Austausch und den gemeinsamen Aufbau von Wissen, durch umfassende Beschleuniger-Programme sowie durch spezifische Lösungen und Services.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.appliedai.de/