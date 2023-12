Von Datensicherheit bis KI: Die wichtigsten Trends im Bereich Data & Analytics auf

Datensicherheit und Datenqualität sind die wichtigsten Themen für Anwender von Data, BI und Analytics. Das zeigt die aktuell veröffentlichte Studie »Data, BI and Analytics Trend Monitor 2024« von BARC. Die weltweit größte Umfrage zu Trends im Bereich Datenmanagement, Business Intelligence (BI) und Analytics stützt sich auf die Antworten von über 2.300 Nutzern, Beratern und Softwareanbietern. Sie bietet einen beispiellosen Einblick in die aktuellen und aufkommenden Trends für Data & Analytics. Die Umfrage wurde zum 9. Mal durchgeführt.

Data Security & Privacy auf Platz 1.

Zum ersten Mal unter den abgefragten Themen findet sich Data Security & Privacy und landet dann gleich auf Platz 1 (siehe Abbildung). Data Security beschreibt den Schutz von Daten vor Diebstahl, Manipulation oder Zerstörung. Immer mehr professionellere Cyberangriffe, gepaart mit der allgemeinen Unsicherheit auf den globalen Märkten treiben den Wunsch nach Sicherheit und Schutzmaßnahmen. Doch die Realität in den Unternehmen spiegelt dies jedoch nicht immer wider.

Die wichtigsten Trends für Data, BI and Analytics – © BARC 2023, n = 2.398

Nach sechs Jahren an der Spitze steht Data Quality Management nun an zweiter Stelle der wichtigsten Trends. Diese Entwicklung unterstreicht den anhaltend hohen Stellenwert der Datenqualität. Denn richtige Entscheidungen lassen sich nur auf der Grundlage zuverlässiger, konsistenter Daten treffen. Auch KI-Modelle können nur genaue Vorhersagen treffen, wenn sie trainiert und mit den richtigen Daten versorgt werden.

Die Bedeutung von Data Governance (Platz 3) hat in den letzten Jahren ebenfalls zugenommen. Über ihre primären Ziele der Datensicherheit und -qualität hinaus formt sie maßgeblich die Datenkultur eines Unternehmens. Ein Gleichgewicht zwischen leichtem Zugang zu Daten und der Sicherstellung von Compliance, Datenethik und Effizienz zu finden, ist hierbei entscheidend.

Künstliche Intelligenz immer wichtiger aufgrund von »Generative AI«.

Der Trend »Advanced Analytics, Machine Learning & AI« springt im Ranking von Platz 13 auf Platz 7. Diese Entwicklung ist unter anderem getrieben vom Hype um generative AI. »Gen AI« hat im Jahr 2023 keine Firma unberührt gelassen und die Diskussion über die Möglichkeiten und Grenzen von Entscheidungsfindung, Automatisierung und Mensch-Maschine-Interaktion auf eine gesellschaftliche Ebene gehoben. Es beschreibt neue Arten von großen, vortrainierten KI-Modellen, mit denen neue Inhalte wie Text, Bilder, Audio und Ton erstellt werden können. Die Innovation in diesem Bereich boomt, und wir erwarten in den kommenden Jahren eine Reihe von faszinierenden Fortschritten. Die möglichen Anwendungsfälle sind vielfältig und entfalten sich auch erst jetzt langsam im Kontext von Data & Analytics. Erste Gen AI ermöglichte Produkt-Features enthalten beispielsweise SQL-Generierung, Aufbau von Datenmodellen, Matching von Daten für Data Pipelines, Aufdeckung von interessanten Zusammenhängen in Daten, oder die natürlichsprachige Interaktion mit BI-Werkzeugen.

Der Mensch bleibt der entscheidende Faktor.

Die Studie unterstreicht, dass neben der fortschreitenden Technologie, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens, die menschlichen Aspekte von entscheidender Bedeutung sind. Trends wie Datenkompetenz, die Etablierung einer datengetriebenen Kultur und Data Governance werden von den Befragten als besonders wichtig eingeschätzt.

Das betont die Notwendigkeit, sowohl die technischen Fähigkeiten als auch das Bewusstsein und die Ethik im Umgang mit Daten in Organisationen zu stärken. Diese Fokussierung auf den menschlichen Faktor zeigt, dass der Erfolg in der Datenwelt nicht nur von fortschrittlichen Technologien abhängt, sondern ebenso von der Fähigkeit der Menschen, diese effektiv und verantwortungsbewusst zu nutzen. Der Trend Monitor 2024 hebt hervor, wie wichtig es ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter in allen Ebenen der Organisation datenkompetent und -bewusst sind, um so den maximalen Nutzen aus BI- und Analytics-Tools zu ziehen.

Bedeutung für Unternehmen und die Branche.

»Die Ergebnisse unseres Trend Monitors 2024 zeigen, was für Anwender wirklich zählt:

Eine sichere und qualitativ hochwertige Datenbasis, Menschen mitnehmen und eine effektive Daten-Kultur und Organisation aufbauen, Self-Service Analytics und AI auf modernen Datenplattformen nutzen.«,

betont Dr. Carsten Bange, CEO von BARC.

Der »Data, BI and Analytics Trend Monitor 2024« von BARC ist nicht nur eine Momentaufnahme der aktuellen Marktentwicklungen im Bereich Data und Analytics, sondern bietet auch tiefgreifende Einblicke in die Trends, die Unternehmen und die Branche in den kommenden Jahren prägen werden. Für Unternehmen, die ihre Strategien für Data und Analytics mit den globalen Entwicklungen in Einklang bringen möchten, ist diese Studie ein unverzichtbarer Leitfaden.

Hier geht’s zum Download der Studie: https://barc.com/de/trend-monitor-2024/