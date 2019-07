Wer nicht mit Startups kooperiert, handelt leichtsinnig

67 Prozent der etablierten Unternehmen arbeiten nicht mit Startups zusammen. Das ergab eine aktuelle Bitkom-Studie. Als Gründe dafür nannten die Manager mangelnde Zeit und fehlende Budgets. Der Großteil sieht zudem keinen Mehrwert in einer solchen Kooperation. Doch wer so denkt, hat das Wesen der Digitalisierung nicht verstanden und handelt betriebswirtschaftlich fahrlässig. Denn künftig wird der Wert eines Unternehmens nicht mehr primär durch seine eigene Leistungsfähigkeit und Produkte bestimmt, sondern in ganz erheblichem Maße durch sein Ökosystem. Mit Startups zu kooperieren ist daher nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit, um zukunftsfähig zu bleiben.

Mangelnde Zeit ist ein Denkfehler

Früher galt: Wer schnell sein will, macht Dinge alleine. Heute ist genau das Gegenteil richtig. Denn im Digitalbereich werden Themen und Projekte immer komplexer. Die Skills, die man dafür benötigt, sind so vielfältig und oft auch branchenübergreifend, dass man alleine dafür viel länger braucht als mit kompetenten Partnern. Deshalb ist es entscheidend, die richtigen Kooperationen zu stricken.

Natürlich kostet eine Zusammenarbeit mit Startups auch Geld. Darauf zu verzichten, ist aber viel teurer. Etablierte Unternehmen vergeben damit wertvolle Chancen. Denn durch Kooperationen erhalten sie Zugang zu Innovationen, neuen Skills, neuen Lösungen und neuesten Produkten. Sie werden attraktiv für neue Kunden. Und nicht zuletzt können sie vom Mindset der Startups profitieren und einen Kulturwandel fördern. Schließlich zeigen Studien immer wieder, dass die Unternehmenskultur eine der größten Barrieren für den digitalen Fortschritt ist. Der Mehrwert für die etablierten Unternehmen liegt also auf der Hand.

Kooperationen fallen nicht vom Himmel

Man muss für Kooperationen auch etwas tun. Der erste Schritt besteht darin, klar herauszuarbeiten, was das eigene Unternehmen im Gegenzug zu bieten hat. Das kann zum Beispiel Finanzierung sein, Know-how in Marketing oder Vertrieb, Reputation, eine größere Sichtbarkeit am Markt, der Zugang zu einem Kundenstamm oder Integrationsleistungen. Viele Startups sind zum Beispiel stark spezialisiert auf einen bestimmten Prozessdigitalisierungsschritt oder eine Technologie, sie haben aber Integrationsbedarf rechts und links davon. Mit einem etablierten Partner an der Seite, der dies beherrscht, können sie ihren Kunden gegenüber ganz anders auftreten.

Andockstationen

Für Unternehmen ist es essenziell, sich für Startups andockfähig zu machen. Dafür eignet sich die Rolle eines Chief Digital Officer oder der Aufbau eines Digitallabors, das für Innovationen steht. Je nach Unternehmensgröße kann die Schnittstelle zur Startup-Szene auch aus einem ganzen Team oder nur einer Person bestehen. Der oder die Ansprechpartner sollten klar nach außen kommuniziert werden und präsent sein, sodass Startups wissen, an wen sie sich bei Interesse wenden können. Eine weitere Maßnahme besteht darin, die Startup-Landschaft kontinuierlich und systematisch zu screenen, um Kandidaten zu identifizieren, die für das Unternehmen interessant sein könnten. Der CDO kann dann Kontakt zu ihnen aufnehmen und sie mit interessierten Business Unit Managern zusammenbringen. So lassen sich erste Kooperationsmöglichkeiten ausloten. Man muss nicht unbedingt große Summen investieren und gleich Anteilseigner an einem Startup werden. Oft empfiehlt es sich, erst einmal ein einzelnes, spannendes Projekt zu finanzieren. Das Budget dafür bleibt überschaubar und man lernt sich kennen. Bei Erfolg kann man die Zusammenarbeit anschließend ausbauen.

Netzwerken

Das Wesen der Digitalisierung ist es, zu kooperieren und Netzwerke aufzubauen. Wer das nicht verstanden hat, unterschätzt die Tragweite der transformativen Kraft. Denn spätestens in ein paar Jahren, wenn nicht schon ein paar Monaten, wird das Unternehmen aufwachen und sein Geschäftsmodell überdenken müssen. Für Manager, die nicht mit Startups zusammenarbeiten wollen, ist dann kein Platz mehr.

Dr. Bernhard Kirchmair

Dr. Bernhard Kirchmair ist Chief Digital Officer bei Vinci Energies Deutschland. Zuvor war der Informatiker und promovierte Ökonom nach Gründung eines Start-ups und einem Aufenthalt im Silicon Valley als Unternehmensberater sowie in verschiedenen leitenden Funktionen bei großen Unternehmen tätig, zuletzt beim Mobilfunkanbieter O2. Bei Vinci Energies Deutschland verantwortet er die Digitale Transformation des Konzerns und das Wachstumsfeld Internet of Things (IoT).

202 Artikel zu „Startup“

NEWS | CEBIT 2016 Deutsche Bahn wird Premium-Event-Partner bei CeBIT Startup-Plattform SCALE11 Mehr als 250 Startups werden auf der CeBIT 2016 allein in der Halle 11 erwartet. Auf der Plattform SCALE11 werden sie zu 15 unterschiedlichen technologischen Trends ihre Geschäftsmodelle präsentieren. Jetzt ist ein neuer Partner aus der etablierten Anwenderindustrie an Bord. Die Deutsche Bahn setzt voll auf Innovation: Bei der nächsten CeBIT im kommenden März wird… Weiterlesen →

NEWS | LÖSUNGEN | PRODUKTMELDUNG | SERVICES Von der Galaxie-Simulation zum Internet-Startup Forschung ist ein interessantes Feld. Vor allem, wenn sie verstanden und angewendet werden kann. Forscher des Max-Plank-Instituts für Astrophysik haben jetzt den Blick auf ein künstliches Weltall im Computer frei gegeben. Außergewöhnlich daran ist, dass die komplexe Anwendung mit einer einfachen Benutzeroberfläche ausgestattet ist. Diese ermöglicht einen einfacheren Blick in die sogenannte »Millenium Simulation«. Mit… Weiterlesen →

TRENDS WIRTSCHAFT | NEWS | BUSINESS Die wertvollsten Startups der Welt 108 Unternehmen listet das Wall Street Journal aktuell im »The Billion Dollar Startup Club«. Teil des Rankings können nur nicht börsennotierte Unternehmen, in die in den letzten vier Jahren Fremdkapital investiert wurde, sein. Auf Platz eins steht derzeit der Fahrdienst Uber, der aktuell auf 50 Milliarden US-Dollar taxiert wird. Ähnlich viel Wertschätzung erfährt mit 46… Weiterlesen →

TRENDS WIRTSCHAFT | NEWS | BUSINESS Europa und seine Tech-Startups Nicht nur in den USA und Asien, auch in Europa entstehen hochbewertete Tech-Startups. Die Investment- und Beratungsfirma GP Bullhound hat untersucht, welche dieser Firmen eine Taxierung von über einer Milliarde US-Dollar aufweisen und wie hoch ihr Gesamtwert ist. Dabei wurde deutlich: Der größte Markt ist derzeit das Vereinigte Königreich, gefolgt von Schweden. Doch Deutschland holt… Weiterlesen →