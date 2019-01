Wirtschaft: Attraktive Standorte für Familienunternehmen

Die Attraktivität eines Standortes von Familienunternehmen hängt sehr von den Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes ab, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat. Die Stiftung Familienunternehmen erstellt alle zwei Jahre ein Ranking mit den attraktivsten Standorten für Familienunternehmen. In der aktuellen Rangliste liegt Deutschland nur auf Rang 16 von 21 (PDF-Download [1]) – sogar noch hinter dem ehemaligen Eurokrisen-Staat Portugal. 2016 belegte die Bundesrepublik noch Platz 12. Viele Länder haben jedoch inzwischen ihre Unternehmenssteuern gesenkt und sind deswegen an Deutschland vorbeigezogen. Auch die 2016 in Deutschland beschlossene Erbschaftssteuerreform sorgt laut der Stiftung für hiesige Familienunternehmen für erschwerte Rahmenbedingungen, wie etwa steuerliche Mehrbelastung und erhöhten Bürokratieaufwand [2]. Matthias Janson

[1] https://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-studien/studien/Studie_Laenderindex-Familienunternehmen-07.pdf [2] https://www.roedl.de/themen/erbschaftsteuer/

https://de.statista.com/infografik/16708/rangliste-laenderindex-familienunternehmen/