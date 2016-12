13,4 % der englischsprachigen E-Commerce-Websites wurden 2016 ins Deutsche übersetzt

Laut einer von One Hour Trans­la­tion durch­ge­führ­ten Unter­su­chung zielen englisch­spra­chige E-Commerce-Websites haupt­säch­lich auf die franzö­si­schen, deutschen und nieder­län­di­schen Märkte ab. Ende Novem­ber führte das Unter­neh­men eine Studie durch, die zeigte, dass Franzö­si­sch, gefolgt von Deutsch, die häufigste Sprache ist, in die englisch­spra­chige E-Commerce-Websites übersetzt werden.

Bei der Recher­che, die 2015 begann und in den ersten 11 Monaten von 2016 fortge­setzt wurde, wurden Überset­zungs­pro­jekte von 4.000 E-Commerce-Websites analy­siert. Die Analyse bestimmte die Rangfolge der Zielspra­chen gemäß der Anzahl der für sie eröff­ne­ten Überset­zungs­pro­jekte und verglich diese Zahlen mit der Jahres-Gesamtzahl der Überset­zungs­pro­jekte für englisch­spra­chige Websites.

Im Jahr 2016 lagen die Überset­zun­gen vom Engli­schen ins Franzö­si­sche mit 13,5 % aller relevan­ten Projekte an der Spitze, dicht gefolgt vom Deutschen, mit einer Quote von 13,4 %. Zur Überra­schung des Forschungs­teams landete Nieder­län­di­sch mit 11,3 % der Projekte auf Platz drei. Die Sprachen, die 2016 Rang 4 bis 10 beleg­ten, waren Italie­ni­sch (10 %), Korea­ni­sch (9,8 %), Japani­sch und Spani­sch (beide 9,3 %), Polni­sch (8,5 %), Norwe­gi­sch (7,8 %) und Schwe­di­sch (7,1 %), in dieser Reihen­folge.

Franzö­si­sch und Deutsch lagen auch im Jahr 2015 mit jeweils 19 % und 17 % an der Spitze. Aller­dings belegte im Jahr 2015 Spani­sch den dritten Platz (15 %), Nieder­län­di­sch den vierten Platz (12 %) und Italie­ni­sch den fünften Platz (9 %). Auf den Plätzen 6 bis 10 folgten Schwe­di­sch (8 %), Korea­ni­sch (7 %), Norwe­gi­sch (6 %), Polni­sch (5 %) und Japani­sch (2 %).

Das Forschungs­team machte darauf aufmerk­sam, dass Spani­sch im Jahr 2016 vom dritten Platz, den es im Jahr 2015 belegt hatte, auf den siebten Platz fiel, wobei das Nieder­län­di­sche seinen vorma­li­gen Platz einnahm. Während­des­sen kletterte Japani­sch im Jahr 2015 vom zehnten Platz auf den sechs­ten Platz im Jahr 2016.

Laut Yaron Kaufman, Mitgrün­der und Marke­ting­lei­ter (CMO) von One Hour Trans­la­tion, ist es »nicht verwun­der­lich, dass die franzö­si­schen und deutschen Märkte direkt hinter den englisch­spra­chi­gen Märkten an der Spitze der Priori­tä­ten der E-Commerce-Akteure weltweit liegen, da es sich bei ihnen um die stärks­ten Volks­wirt­schaf­ten Konti­nen­tal­eu­ro­pas handelt. Außer­dem wird Franzö­si­sch und Deutsch auch in anderen starken Volks­wirt­schaf­ten, wie in Kanada, der Schweiz und Öster­reich, gespro­chen. Nieder­län­di­sch erreichte als Zielspra­che im Jahr 2016 den dritten Platz, im Vergleich zum vierten Platz im Jahr 2015 – und diese Verbes­se­rung demons­triert die Wider­stands­fä­hig­keit der dorti­gen Wirtschaft sowie die Kaufkraft der Nieder­lande im Vergleich zu anderen europäi­schen Ländern.«

[1] Online-Übersetzungsagentur