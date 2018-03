Alpha, Beta, Gamma: Über die Evolution der Cloud. Zurücklehnen ist der Genickbruch!

Cloud Computing ist nach einem Jahrzehnt erst am Anfang der Entwicklung.

Das Handy-Zeitalter der Cloud nähert sich dem Ende – wir treten nun in das Smartphone-Zeitalter ein.

Investieren, lernen und umbauen: Ein Kreislauf für die Cloud-Technologieadaption.

Ruhen Sie sich nicht auf Ihren Lorbeeren aus: Jetzt geht die Reise erst los.

Cloud ist nach mehr als einem Jahrzehnt der Reife in einem Stadium angekommen, das die Gefahr birgt, sich entspannt zurücklehnen zu wollen. Doch Achtung! Nichts ist gefährlicher als die Sicherheit und Gewissheit im Jetzt vollkommen angekommen zu sein. Der Wandel schläft nicht und die Innovationsgeschwindigkeit bei allen großen Plattformanbietern nimmt schon beinahe exponentiell zu. Wo Sie stehen sollten und wo die Reise hingeht.

Alpha

Am Anfang war die Cloud im Alpha-Stadium. Virtuelle Maschinen ersetzten ihre physikalischen Gegenspieler und die ersten skalierbaren Dienste lieferten die Basisfunktionalitäten für die Entkopplung von Prozessen, die Persistierung auf Objektebene oder auch schlicht und einfach die Möglichkeit viele Ressourcen dynamisch zu nutzen und nach der Nutzung wieder abzugeben. Diese neue Flexibilität und Freiheit in der Infrastrukturnutzung ist eine kleine Revolution gewesen. Ein neues Tor wurde aufgestoßen und immer noch haben viele Anwender Schwierigkeiten sich die Grundprinzipien der Cloud zu verinnerlichen.

Doch wo einst die Schlichtheit und Übersichtlichkeit herrschte, sind nun hunderte und sogar tausende von Funktionen und Diensten verfügbar. Diese Komplexität bringt jedoch neben einer Verwirrung für die noch neuen Anwender ebenso eine neue Hürde wie für die erfahrenen Hasen im Cloud-Geschäft. Es wird zunehmend schwieriger den Überblick zu behalten und seine Dienste von den Plattformangeboten loszulösen. Denn längst haben die Anbieter verstanden, dass die Nutzung nicht mehr auf dem Infrastrukturlevel erfolgen sollte, sondern auf höherwertigen Plattformangeboten.

Beta

So entwickelte sich über die Zeit eine neue Stufe der Cloud: die Beta-Cloud. Diese bringt mit Containern den nächsten Level der Abstraktion und den Nutzern ein Stück Freiheit zurück. Entwickler können nun schneller Anwendungen entwickeln und der Betrieb hat weniger mit Anwendungen zu kämpfen. Für noch mehr Freiheit und Schnelligkeit in der Anwendungsentwicklung kommen die neuen Serverless-Angebote daher in der Beta-Cloud.

Diese bieten in schon beinahe lächerlich kurzer Entwicklungszeit die Möglichkeit neue Anwendungen zu entwickeln. Dazu kommt noch ein On-Demand-Bezahlsystem, welches nur bei Nutzung, also Ausführung der Serverless-Funktion, den Betreiber der Anwendung zur Kasse bittet. Damit ist der Weg frei für Plattformen, die auf Serverless-Funktionen und Serverless-Backend-Komponenten basieren. Diese haben den Vorteil keinerlei Kosten zu verursachen, wenn auch keine Nutzung erfolgt. Die Evolution ist hier noch lange nicht abgeschlossen und viele Forschungsprojekte experimentieren mit Kombinationen aus Containern und Serverless-Komponenten. Man darf gespannt sein, was es noch alles zu entdecken gibt am Serverless-Himmel. Ein ebenso wichtiges Element der Beta-Cloud ist das Machine Learning. Das neue Aufkeimen von Machine Learning hat sich auf den Public-Cloud-Plattformen zu einer Form entwickelt, die es auch Machine-Learning-Laien erlaubt Modelle anzutrainieren und Vorhersagen in die eigenen Programme einzubinden.

Gamma

Doch die Entwicklung steht nicht still und mit Blockchain-Technologien und weiteren Entwicklungen ist die Cloud gerade dabei sich hin zu einer Gamma-Version weiterzuentwickeln. In diesem Stadium der Cloud wird sich die Intelligenz mehr in die Edge-Location und das Netz per se verlagern. Dadurch verändert sich auch die Rolle der Cloud innerhalb von Anwendungsarchitekturen. Die ersten Anzeichen sind sowohl auf technologischer als auch auf strategischer Seite bereits sichtbar. Die Multi- und Hybrid-Cloud-Strategien sind erst der Anfang. Die API-Economy und Blockchain ebnen ebenso den Weg, wie 5G-Netze und IoT-Hardware.

Welcher Typ sind Sie?

Wie man es auch dreht und wendet: Stillstand ist der Tod. Dies gilt scheinbar überall. Doch zu welchem Cloud-Typ Sie auch gehören mögen, es gibt immer Empfehlungen, wie Sie sich den neuen Herausforderungen stellen können:

Pre-Cloud:

Sie sind noch nicht in der Cloud – haben aber davon gehört und finden es sinnvoll hier zu investieren.

Bewegen Sie Ihre IT schleunigst in die β/Cloud

Bauen Sie Skills auf

Flexibilisieren Sie die Organisation (DevOps)

α/Cloud:

Sie sind in der Cloud – haben jedoch bisher nur physikalische Instanzen abgelöst.

Bewegen Sie sich gezielt und kontrolliert in die β/Cloud

Erwerben Sie neue Skills

Schließen Sie die Transformation ab

β/Cloud:

Sie mischen bisher gut im Cloud-Geschäft mit und sind ein Pionier der ersten Stunde.

Bereiten Sie sich auf die γ/Cloud vor

Investieren Sie in F&E

Bereiten Sie Ihre DevOps auf die neue Evolution vor

γ/Cloud:

Sie reiten die evolutionäre Welle, wie ein Surfboard.

Wow! Sie sind ein Digital Front-runner!

Investieren Sie in F&E

Bereiten Sie die nächste Transformation vor.

Stellen Sie sich den Herausforderungen und bleiben Sie am Ball, denn die Evolution schläft nicht. Investieren und navigieren Sie weise auf dem Weg durch das Cloud-Universum. Wir sind erst am Anfang einer Reise und die Fahrt wird holpriger als je zuvor.

Björn Böttcher, Crisp Research, www.crisp-research.com