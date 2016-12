Deutsche Wirtschaft auf »digitalen Arbeitsplatz der Zukunft« schlecht vorbereitet

Die Mehrheit der Arbeit­neh­mer in Deutsch­land stellt ihren Chefs ein schwa­ches Zeugnis aus, wenn es um die Weichen­stel­lun­gen für den digita­len Arbeits­platz der Zukunft geht. Befragt nach den aktuell größten Stolper­stei­nen am IT-Arbeitsplatz bemän­geln knapp 60 Prozent einen schlech­ten Daten­zu­griff von unter­wegs, 58 Prozent kriti­sie­ren einen zu langsa­men IT-Störungsdienst und 55 Prozent erleben die IT der eigenen Firma als zu unfle­xi­bel, um neue Anfor­de­run­gen – beispiels­weise der digita­len Geschäfts­welt – einzu­bin­den. Das sind Ergeb­nisse der Studie »Arbeits­platz der Zukunft« von CSC. Dazu wurden 1.000 Arbeit­neh­mer in Deutsch­land befragt.

Mobil ist Baustelle

Insbe­son­dere die mobilen Einsatz­ge­biete der IT werden im tägli­chen Arbeits­le­ben als echte Baustelle beschrie­ben. So bewer­tet knapp jeder zweite Arbeit­neh­mer (48 Prozent) die IT-Ausstattung der eigenen Firma mit befrie­di­gend oder schlech­ter, wenn er beispiel­weise auf Geschäfts­rei­sen in Deutsch­land unter­wegs ist. Bei Auslands­rei­sen sind es rund 60 Prozent. Gleich­zei­tig wird mobiles Arbei­ten in der digita­len Geschäfts­welt der Zukunft an Bedeu­tung gewin­nen – ist die klare Mehrheit der deutschen Arbeit­neh­mer überzeugt (60 Prozent). Das gilt künftig ebenfalls für Einsatz­orte außer­halb des festen Arbeits­plat­zes, etwa im Home-Office. Die techni­sche Anbin­dung für den Arbeits­platz zuhause lässt der Umfrage zufolge aller­dings noch deutlich zu wünschen übrig: 42 Prozent der Befrag­ten geben hier dem IT-Arbeitsplatz die Schul­note befrie­di­gend oder schlech­ter. Zehn Prozent ertei­len sogar eine glatte Sechs.

Mobiles Arbei­ten profes­sio­nel­ler unter­stüt­zen

Um für das digitale Business besser gerüs­tet zu sein, hält es eine überwäl­ti­gende Mehrheit der Mitar­bei­ter für wichtig (89 Prozent), dass die Firmen mobiles Arbei­ten künftig profes­sio­nel­ler unter­stüt­zen. Ein beson­de­res Augen­merk verdient dabei die Einbin­dung unter­schied­li­cher Endge­räte am Arbeits­platz, wie beispiels­weise Smart­pho­nes oder Tablet-PCs. Jeder Vierte ist aktuell mit dem Einsatz standar­di­sier­ter Firme­n­end­ge­räte nicht zufrie­den – knapp 40 Prozent bekla­gen Mängel bei der Nutzung von priva­ten Endge­rä­ten (Bring your own device).

»Die Erfah­run­gen der Arbeit­neh­mer mit dem IT-Support sind eine wichtige Orien­tie­rung, wenn Firmen den Arbeits­platz der Zukunft gestal­ten«, sagt Claus Schüne­mann, Vorsit­zen­der der Geschäfts­füh­rung von CSC in Deutsch­land. »Die anste­hende Moder­ni­sie­rung der Arbeits­plätze sichert nicht nur künftige Markt­an­teile, sondern dient gleich­zei­tig als Visiten­karte des Arbeit­ge­bers. 81 Prozent der Arbeit­neh­mer halten einen moder­nen, digita­len IT-Arbeitsplatz für wichtig, um als Unter­neh­men für Mitar­bei­ter attrak­tiv zu sein.«