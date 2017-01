Die Fettleibigen sind in der Überzahl

Während die Zahl der unternährten Menschen seit Mitte der siebziger Jahre immer weiter gesunken ist, zeigt sich bei den Übergewichtigen ein umgekehrter Trend. Laut von der SZ aufbereiteten Daten der NCD-RisC research group sind die Fettleibigen seit 2011 in der Überzahl. Den bis zum Jahr 2014 reichenden Angaben zufolge sind mittlerweile elf Prozent der Menschheit adipös und neun Prozent untergewichtig. Besonders stark zugenommen haben die Menschen im Südpazifik-Raum und in den arabischen Ländern. In Deutschland hat die Zahl der krankhaft übergewichtigen nur moderat zugenommen. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/7733/anteil-von-untergewichtigen-und-fettleibigen-an-der-weltbevoelkerung/

Die Statistik zeigt den Bevölkerungsanteil mit Übergewicht und Fettleibigkeit in Deutschland nach Familienstand im Jahr 2013. In diesem Jahr lag der Anteil der fettleibigen Erwachsenen in Deutschland unter Verheirateten bei rund 16,4 Prozent.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157946/umfrage/anteil-der-deutschen-mit-uebergewicht-2009/