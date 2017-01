Elektromobilität: Interesse bei Autokäufern ist grundsätzlich vorhanden

75 Prozent der Autokäu­fer bringen tradi­tio­nel­len Unter­neh­men größtes Vertrauen entge­gen.

Fast jeder zweite deutsche Kunde zieht E-Auto ernst­haft in Erwägung.

Batte­rie­preise seit 2010 um 80 Prozent gefal­len.

Die große Mehrheit der Kunden vertraut beim mögli­chen Kauf eines Elektro­au­tos den etablier­ten Autoher­stel­lern mehr als neuen Anbie­tern. 75 Prozent der deutschen Autokäu­fer halten tradi­tio­nelle Autobauer für am vertrau­ens­wür­digs­ten, nur knapp jeder Vierte nennt neue, auf E-Mobilität spezia­li­sierte Herstel­ler. Ledig­lich zwei Prozent würden beim Kauf eines E-Autos IT-Konzernen vertrauen. Trotz der bislang verhal­te­nen Absatz­zah­len für Elektro­fahr­zeuge ist das Inter­esse der Kunden grund­sätz­lich vorhan­den: Fast jeder zweite Befragte hat beim jüngs­ten Autokauf ein E-Fahrzeug zumin­dest zwischen­zeit­lich in Erwägung gezogen.

Dies sind die wichtigs­ten Ergeb­nisse einer aktuel­len Studie der Unter­neh­mens­be­ra­tung McKin­sey & Company mit dem Titel »Electri­fy­ing insights: How automa­kers can drive electri­fied vehicle sales and profi­ta­bi­lity« [1]. Die Analyse basiert auf Umfra­gen unter mehr als 1.000 Autokäu­fern in Deutsch­land sowie weite­ren 6.000 Kunden in den USA, China und Norwe­gen.

Spagat zwischen Abgas­wer­ten und Kosten

»Die Autoher­stel­ler stehen vor der Schwie­rig­keit, in ihrer Strate­gie die richtige Balance zu finden«, sagt Nicolai Müller, Senior­part­ner im Kölner Büro von McKin­sey. »Einer­seits müssen sie ausrei­chend Fahrzeuge mit Elektro­an­trieb verkau­fen, um die Flotten­grenz­werte für Emissio­nen einzu­hal­ten. Anderer­seits mindern die hohen Kosten für die Batte­rien die Profi­ta­bi­li­tät von E-Fahrzeugen. Und gleich­zei­tig müssen Herstel­ler ihre konven­tio­nel­len Antriebe verbes­sern, die gute Gewinne abwer­fen.«

Ein weite­res Ergeb­nis der Studie: Die Batte­rie­preise – der größte Kosten­block bei E-Fahrzeugen – sind zwischen 2010 und 2016 um rund 80 Prozent gefal­len und liegen für das Gesamt­bat­te­rie­pack aktuell bei rund 230 US-Dollar pro Kilowatt­stunde (kWh). Bei einer typischen Batte­rieg­röße von 60 kWh bedeu­tet dies Mehrkos­ten von knapp 14.000 Dollar gegen­über einem herkömm­li­chen Auto, da die Kosten für Motor, Getriebe und Tank (bei einem Auto mit Verbren­nungs­mo­tor) bezie­hungs­weise für Elektro­mo­tor und Steue­rungs­elek­tro­nik (E-Fahrzeug) vergleich­bar hoch sind. Dieser Aufpreis bleibt für die Kunden die größte Hürde, ein Elektro­auto zu kaufen.

Vorur­teile der Kunden abbauen

Bei den anderen in der Umfrage genann­ten Hinder­nis­sen wie »mangelnde Reich­weite« und »Ladein­fra­struk­tur« gibt es einen deutli­chen Unter­schied zwischen E-Auto-Interessierten und tatsäch­li­chen Käufern: Während 24 Prozent der poten­zi­ell Inter­es­sier­ten Sorge haben, ein Elektro­auto biete zu wenig Reich­weite, sind es nur 13 Prozent bei den tatsäch­li­chen Besit­zern. Auch bei der Ladein­fra­struk­tur fällt die Quote von 18 Prozent (Inter­es­sierte) auf 11 Prozent (Besit­zer). »Autoher­stel­ler sollten ein großes Augen­merk darauf legen, Vorur­teile der Kunden abzubauen und die Vorteile von Elektro­au­tos wie den gerin­gen Verschleiß und die verzö­ge­rungs­freie Beschleu­ni­gung heraus­stel­len«, sagt Timo Möller, Automo­bi­l­ex­perte von McKin­sey.

Für die Herstel­ler gilt es nun, neue Kunden­grup­pen zu erschlie­ßen. Müller: »Während sich in der ersten Welle Avant­gar­dis­ten und relativ wohlha­bende Kunden für ein E-Fahrzeug entschie­den haben, muss die E-Mobilität nun auch für preis­sen­si­blere Kunden­seg­mente inter­es­sant werden«. Unter E-Fahrzeugbesitzern hat heute in Deutsch­land knapp die Hälfte ein verfüg­ba­res Haushalts­ein­kom­men von 75.000 Euro und mehr, bei den an E-Autos Inter­es­sier­ten sind es nur noch 35 Prozent. Laut der Studie wären neue Mobili­täts­kon­zepte wie Carsha­ring und auf App-basierte Taxi- und Trans­port­dienst­leis­tun­gen ein mögli­cher Weg, um die Mehrkos­ten der Techno­lo­gie für Kunden und Herstel­ler zu minimie­ren.