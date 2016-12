Mobiles Internet: Der Osten ist weniger mobil

Der deutsche Osten kommt bei der mobilen Inter­net­nut­zung nicht gut weg. Das geht aus der Studie D21-Digital-Index 2016 hervor. Gehen im Schnitt 59 Prozent der Deutschen auch unter­wegs online, sind es in den neuen Bundes­län­dern nur zwischen 51 und 53 Prozent. Eine Ausnahme bildet Berlin mit mit einem Nutzer­an­teil von 63 Prozent. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/6858/mobile-internetnutung-in-den-bundeslaendern/

Handys oder Smart­pho­nes sind laut einer aktuel­len Veröf­fent­li­chung des europäi­schen Statis­tik­amts (Eurostat) in fast allen europäi­schen Ländern die am häufigs­ten zum Surfen im Inter­net einge­setz­ten Geräte. Dagegen ist der Desktop-PC (54 Prozent) in Europa nur noch dritte Wahl hinter Laptop (64 Prozent) und Tablet (44 Prozent). Am höchs­ten ist der Anteil der Onliner, die per Mobil­te­le­fon ins Netz gehen in Spanien (93 Prozent). In Deutsch­land sind es 82 Prozent. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/7297/fuer-den-internetzuzugang-genutzte-geraete-in-europa/