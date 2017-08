OEMs sind ein entscheidender Faktor für die digitale Transformation

Dell EMC und das Marktforschungsunternehmen IDC haben die Rolle von Vertical Solution Providers (VSPs) in der digitalen Transformation untersucht [1]. Dabei zeigte sich, dass sich Unternehmen, die sich schnell mit den Transformationstrends befassen, im Wettbewerb gut positionieren können, während diejenigen, die zu langsam reagieren, ums Überleben kämpfen werden. Der Bericht stellt fest, dass viele auf die digitale Transformation bezogene Technologien noch im Entstehen sind, dass sie aber in den nächsten drei Jahren tiefgreifende Auswirkungen haben werden.

OEMs, die sich auf die Anforderungen der digitalen Transformation spezialisiert haben, sind daher ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, dass VSPs diese Entwicklung nutzen können. IDC rät Unternehmen, eng mit einem OEM-Anbieter zusammenzuarbeiten, der über ein Portfolio verfügt, das für die Anforderungen der digitalen Transformation bereit ist.

Die Studie hat sich unter anderem mit der Entwicklung im Bereich Manufacturing näher befasst. Die Technologien der digitalen Transformation werden insbesondere im verarbeitenden Gewerbe bereits eingesetzt. Der Fokus wird sich aber in Zukunft von der Produktivität zur Innovation verschieben. IDC prognostiziert für diesen Sektor:

»Die digitale Transformation ist heute als Leitbegriff für die Innovationsstrategie von Unternehmen allgemein anerkannt«, erklärt Doris Albiez, Senior Vice President & General Manager Dell EMC Deutschland, Commercial Sales. »Aber viele von ihnen befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium, wenn es darum geht, notwendige Änderungen auch umzusetzen. Die Studie zeigt, wie wichtig es ist, dass Unternehmen dafür einen starken Partner an ihrer Seite haben. OEMs, die in den Themen der digitalen Transformation und hier besonders im Internet der Dinge versiert sind, können dabei nicht bloß einen Beitrag zu mehr Produktivität leisten, sondern eine Rolle als strategischer Faktor übernehmen. Sie sichern damit die Zukunft ihrer Kunden und die des eigenen Unternehmens.«

