Polizeiliche Kriminalstatistik: Niedrigste Zahl an Straftaten seit 1992

Laut den neuesten Zahlen der Kriminalstatistik ist Deutschland im vergangenen Jahr sicherer geworden als die Jahre zuvor. Wie von Bundesinnenminister Horst Seehofer am 8.5.2018 in Berlin vorgestellt, war die Zahl der verübten Straftaten 2017 so gering wie seit 1992 nicht mehr. 5.761.984 Straftaten wurden von der Polizei erfasst – 5,1 Prozent weniger als noch 2016 und knapp eine Million weniger als 1993, dem Jahr mit den meisten Straftaten im Vergleich der vergangenen 25 Jahre. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/13781/polizeilich-registrierte-straftaten-in-deutschland/

Annahme und Realität: Die akute Diskrepanz von Fakten und der gefühlten Wahrheit