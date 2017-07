Ransomware: Die Seuche des 21. Jahrhunderts

In regelmäßigen Abständen sehen wir uns einer neuen Bedrohung gegenüber, die bei Angreifern gerade Konjunkur hat. Gezielte Langzeitangriffe, sogenannte Advanced Persistent Threats (APTs) beherrschen die Schlagzeilen und Unternehmen beeilen sich, diese Attacken zu stoppen, deren Urheber sich gut versteckt durch das Netzwerk bewegen.

Neben Phishing ist Ransomware die erfolgreichste und offensichtlich lukrativste Angriffsmethode für Cyberkriminelle. Schätzungen zufolge kosteten Ransomware-Scams die Opfer allein im letzten Jahr fast 1 Milliarde US-Dollar weltweit. Und es ist kein Wunder, dass sie so gut funktionieren: Sie beruhen auf dem althergebrachten Modell der Schutzgelderpressung, das bereits lange von Banden und der Mafia genutzt und jetzt in digitalem Format erfolgreich wieder aufgelegt wird. Die digitale Transformation ist nicht nur für Unternehmen Realität, sondern längst auch für Kriminelle eine lohnenswerte Einnahmequelle.

Die jüngsten Ransomware-Angriffe stellen eine noch größere Bedrohung dar: Statt einfach nur Geld zu nehmen und danach die Opfer in Ruhe zu lassen, werden bei einigen Vorgehensweisen die Daten, ohne Möglichkeit der Wiederherstellung, zerstört und nicht einfach nur verschlüsselt. Was kommt als Nächstes? Womöglich eine neue Taktik unter Nutzung sogenannter »Protectionware«, bei der das Opfer gezwungen wird, regelmäßig zu zahlen, damit seine Daten weiterhin verfügbar bleiben?

Die Auswirkungen dieser Angriffe sind weitreichend. Nicht nur die Unternehmensvermögen sind in Gefahr, sondern auch der gute Ruf, die Rentabilität und nicht zuletzt Arbeitsplätze. Die Auswirkungen können verheerend sein, vor allem für kleine Unternehmen, die vielleicht nicht über die Möglichkeiten verfügen, sich schnell davon zu erholen. Neben den finanziellen Einbußen zieht der Angriff weitere Folgen für das Unternehmen nach sich.

Aufgrund der Aktualität von Ransomware-Gefahren, haben wir etwas tiefer gegraben. Im Mai dieses Jahres führten wir eine Umfrage mit dem Schwerpunkt Ransomware durch, um mehr über die Hauptsorgen sowie über den Umfang der Bedrohung insbesondere im mittelständischen Markt herauszufinden. Die Umfrage ist Teil eines globalen Berichts, der die Ergebnisse von weltweit 1.300 Interviews mit IT-Führern von Unternehmen mit einer Größe von 1 – 10.000 Mitarbeitern analysierte. Der höchste Prozentsatz der Antworten (18,1 Prozent) stammte von Unternehmen mit 101 – 250 Beschäftigten.

Eine überwältigende Mehrheit von 92 Prozent der Teilnehmer machen sich Sorgen, ihr Unternehmen könne zur Zielscheibe von Ransomware werden. Diese Ängste scheinen berechtigt zu sein: Fast die Hälfte, nämlich 47 Prozent der Befragten waren selbst schon einmal von Ransomware betroffen. Von ihnen waren 59 Prozent nicht in der Lage, den Ursprung des Angriffs zu benennen. Leider ist das nichts Ungewöhnliches: Eine große Zahl von Unternehmen bemerkt häufig nicht einmal, dass überhaupt in das Netzwerk eingebrochen wurde, ganz zu schweigen davon, an welcher Stelle. Von den übrigen 41 Prozent jedoch nannten 76 Prozent E-Mail als Ursprung des Ransomware-Angriffs. E-Mail ist nach wie vor einer der meistgenutzten Services für die Geschäftskommunikation sowie einer der Bedrohungsvektoren, die am häufigsten anvisiert werden. Diese Resultate unterstreichen, wie wichtig mehrschichtige Sicherheit für E-Mail ist – an der Schnittstelle sowie für die interne Nachrichtenübermittlung. Zudem weisen sie auf die Bedeutung einer der am häufigsten übersehenen Bereiche hin: Die Aufklärung von Mitarbeitern, die unter Umständen das schwächste Glied sind, wenn es um den Schutz vor Bedrohungen wie Ransomware geht.

Für alle, die Software-as-a-Service-Anwendungen (SaaS) einsetzen, waren die Ergebnisse besonders interessant, da sie sich auf die integrierten Sicherheitsfunktionen dieser Anwendungen beziehen. So haben etwa 70 Prozent der Befragten nicht das Gefühl, dass Microsoft Office 365 ihren Anforderungen an den Schutz vor Ransomware gerecht wird, was die Bedeutung von Sicherheitslösungen von Drittanbietern unterstreicht. Um genau zu sein, setzen fast 60 Prozent der Teilnehmer externe Lösungen als Ergänzung nativer Sicherheitsfunktionen ein. Dies lässt darauf schließen, dass Unternehmen sich nur dann geschützt fühlen, wenn sie die Anwendung in Verbindung mit Sicherheitslösungen nutzen.

Wie können Unternehmen sich vor diesen Risiken schützen? Hier sind einige Tipps dazu:

Niemand ist zu unbedeutend, um zur Zielscheibe zu werden: Ein verbreiteter Irrtum kleiner und mittlerer Unternehmen ist es, zu denken, sie seien zu klein, um ein attraktives Angriffsziel darzustellen, und sich daher auf der sicheren Seite zu wähnen. In Wirklichkeit sind diese Unternehmen anfälliger für Attacken, da davon ausgegangen wird, dass sie über weniger Mitarbeiter, Technik und Ressourcen für den Kampf gegen zielgerichtete Angriffe verfügen. Alles sichern: Die digitale Transformation bietet Unternehmen erhebliche Möglichkeiten mit Blick auf die Produktivität sowie Kosteneinsparungen. Doch sie sorgt auch für eine Vergrößerung der Angriffsfläche und öffnet die Tür für ausgefeiltere und zielgerichtete Attacken. Moderne fortschrittliche Angriffe nutzen typischerweise verschiedene Vektoren aus: Wie unsere Untersuchungen zeigen, ist E-Mail nach wie vor ein Schwerpunkt für Angreifer, die Ransomware einsetzen. Die beste Verteidigung ist eine Großoffensive, d. h. Unternehmen müssen den Ansatz verfolgen, »alles zu sichern«, um sich vor modernen Attacken zu schützen. Um dies zu tun und smartere Arten von Schadsoftware wie Ransomware abzuwehren, benötigen Unternehmen Advanced Threat Protection über alle Bedrohungsvektoren hinweg. Das bedeutet, dass jede ATP-fähige Lösung, die von den anderen Lösungen zusammengetragenen Informationen verwenden kann, so dass die Verarbeitung schneller und besser skalierbar ist. Eine Netzwerk-Firewall allein ist nicht genug, genauso wie eine E-Mail-Sicherheitsschnittstelle allein nicht ausreicht. Unternehmen, die die Vorteile von virtualisierten und Cloud-Netzwerken nutzen möchten, müssen sicherstellen, dass sie dort die gleichen Sicherheits- und Zugriffsbeschränkungen einsetzen wie in ihrer lokalen Infrastruktur. Konsequente Umsetzung, Überwachung und Aufklärung: Das Verhalten der Benutzer ist möglicherweise die größte Schwachstelle, und es ist unvermeidlich, dass irgendwann jemand einen Link anklickt. Trotzdem ist Aufklärung ein entscheidender Bestandteil einer zuverlässigen Strategie für Datensicherheit, denn Angreifer versuchen immer häufiger, sich im Rahmen von gezielten Phishing- und Spear-Phishing-Kampagnen »menschliche Netzwerke« zunutze zu machen. Unterbrechungen nach einem Angriff möglichst kurz halten: Für den Fall, dass alle Stricke reißen, braucht es einen Plan für die schnelle Wiederherstellung der Daten. In Bezug auf Ransomware ist es in der Regel am besten, einen umfassenden Sicherungs- und Wiederherstellungsplan zu entwickeln sowie zu implementieren, der es erlaubt, alle verschlüsselten Daten mit minimalem Aufwand wiederzuerlangen.

Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass man auch dann, wenn man schon einmal betroffen war, nicht gegen zukünftige Angriffe immun ist. Stattdessen sehen manche Angreifer in den betroffenen Unternehmen womöglich ein leichtes Ziel und planen daher eine Attacke mit noch schwerwiegenderen Folgen. Es ist demzufolge nie zu spät, aber unabdingbar, die Sicherheitsstrategie zum Schutz der Unternehmensdaten wiederholt zu prüfen.

