Risikokapital: Investitionshauptstadt Berlin

2,2 Milliarden Euro Risikokapital wurden laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY zwischen Januar und Juni in deutsche Start-ups investiert, das entspricht einem Plus von 66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Allein 1,5 Milliarden Euro (+178 Prozent) gingen an Berliner Unternehmen. Damit ist die Bundeshauptstadt gleichsam auch Investitionshauptstadt. Einen erheblichen Zuwachs verzeichnet auch Hamburg (+236 Prozent), das hinter Bayern auf Platz drei im Ranking liegt. Mit zusammengenommen 939 Millionen Euro konnte der Bereich E-Commerce den mit Abstand größten Zustrom verbuchen, gefolgt von FinTech (332 Millionen Euro) und Gesundheit (253 Millionen Euro). Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/10210/in-deutsche-startups-investiertes-risikokapital/