Think Tanks: Wo die meisten Denkfabriken stehen

Weltweit gibt es derzeit laut 2017 Global Go To Think Tank Index Report 7.815 Denkfabriken. Davon haben 1.872 ihren Sitz in den USA. Wie die Statista-Grafik zeigt, befindet sich Deutschland mit 225 Think Tanks auf Platz fünf im Ranking. Als besonders relevant werden die Konrad Adenauer Stiftung, die Friedrich Ebert Stiftung und die Stiftung Wissenschaft und Politik eingestuft. Für die Top 10 der wichtigsten Denkfabriken weltweit reicht es indes nicht. Hier dominieren wiederum die Amerikaner mit der Brookings Institution an der Spitze. Mathias Brandt,

https://de.statista.com/infografik/14954/laender-mit-der-hoechsten-anzahl-an-think-tanks/