RCS und Unified-Messaging-Plattformen – Die Kommunikationslücke der Logistikbranche

Deutschlands Logistikbranche gilt als überdurchschnittlich digitalisiert – Sendungsverfolgung, Web-Portale und Telematik sind längst Alltag. Beim Austausch von Dokumenten und Nachrichten zwischen Unternehmen, Fahrern und Kunden klafft jedoch eine Lücke. Eine aktuelle Studie zeigt, wie groß der Aufwand dadurch tatsächlich ist und warum ausgerechnet ein SMS-Nachfolger neue Impulse liefern könnte.

Rund 70.000 Unternehmen zählt die deutsche Logistikbranche. Beschäftigt sind hier rund 3,3 Millionen Menschen, wie der DSLV und weitere Branchenstudien für 2023 übereinstimmend ermitteln. Bezogen nur auf Speditionen und Logistikdienstleister im engeren Sinne liegt die Zahl bei über 600.000. Allein im Kurier-, Express- und Paketmarkt (KEP) wurden 2023 gut 4,18 Milliarden Sendungen verschickt. Zusammen bleiben die Märkte KEP und Spedition/Logistik dennoch kleiner als Schwergewichte wie die Automobilindustrie oder das gesamte Verarbeitende Gewerbe.

Innerhalb der Branche zeigt sich ein Gefälle: Der standardisierte, operativ hochdigitalisierte KEP-Bereich mit seiner intensiven Nutzung von Tracking und Tracing, webbasierten Aufträgen und Plattformen steht einem heterogeneren Speditionsmarkt gegenüber, in dem zwar webbasierte Auftragsabwicklung, EDI und Telematik verbreitet sind, die Nutzung von APIs aber deutlich zurückbleibt.

Solides, aber ungleiches Digitalisierungsniveau.

Insgesamt bewegt sich die Transport- und Logistikbranche im oberen Mittelfeld bis vorderen Drittel der deutschen Wirtschaft, gemessen am Digitalisierungsindex, der je nach Studie zuletzt zwischen 61 und 66 von 100 Punkten lag. Eine Erhebung des DSLV unterstreicht dieses Bild: Rund zwei Drittel der befragten Unternehmen setzen bereits webbasierte Lösungen für Auftragsvergabe und -erfassung ein, fast drei Viertel nutzen Tracking und Tracing. Bei APIs greift dagegen nur ein Viertel zu – ein Hinweis, dass viele Prozesse digital abgebildet, aber noch nicht durchgängig automatisiert vernetzt sind. Wenig überraschend: Größere Betriebe ab 50 Mitarbeitenden sind digital deutlich weiter als kleinere.

Wenn Dokumente zum Flaschenhals werden.

Wie groß die Lücke zwischen operativer Digitalisierung und Kommunikations-effizienz ist, macht eine Studie des Analystenhauses techconsult im Auftrag von Ferrari electronic aus dem Januar 2026 deutlich. Befragt wurden 226 überwiegend mittlere bis große Unternehmen: Jedes zweite setzt für den Dokumentenaustausch eine Vielzahl unterschiedlicher Kanäle parallel ein, fast 80 Prozent geben an, dass ihnen eine einfache Lösung dafür fehlt. Nahezu die Hälfte beschreibt den Aufwand als hoch oder sehr hoch, weitere 41 Prozent als mittelhoch. Für 40 Prozent bremsen sogenannte Medienbrüche – der Wechsel zwischen nicht integrierten Kommunikationswegen – Prozesse stark bis sehr stark ein, für weitere 38 Prozent zumindest spürbar.

Bemerkenswert ist, was sich die Unternehmen von ihrer IT wünschen: keine Ablösung bewährter Systeme, sondern deren Absicherung und Einbindung in eine übergreifende Infrastruktur. Besonders ausgeprägt ist dieser Wunsch im Segment Transport und Logistik, wo laut Studie 76 Prozent genau diesen evolutionären Ansatz bevorzugen – bestehende Systeme sollen erweitert, nicht ersetzt werden.

RCS: Der SMS-Nachfolger erreicht die Logistik.

Eine Technologie, die genau hier ansetzt, ist Rich Communication Services (RCS). Der Standard ist seit Android 6 beziehungsweise iOS 18 fest im Betriebssystem integriert, eine zusätzliche App ist nicht nötig – vorausgesetzt, der Netzbetreiber unterstützt RCS und eine Datenverbindung per Mobilfunk oder WLAN ist verfügbar. Im Unterschied zur klassischen SMS beherrscht RCS Bilder, interaktive Schaltflächen, Standortfreigabe und Lesebestätigungen.

In der Logistik ergeben sich daraus praxisnahe Anwendungsfälle: Kunden können den Lieferstatus samt Kartenansicht und voraussichtlicher Ankunftszeit in Echtzeit verfolgen, Liefertermine per Schaltfläche bestätigen, verschieben oder einen sicheren Ablageort wählen. Disponenten können Fahrern Routenänderungen, Dokumente oder Bilder direkt zustellen, digitale Zustellnachweise wie Fotos, Unterschriften oder QR-Codes lassen sich unmittelbar im Chat austauschen. Auch Rückfragen und Retourenprozesse lassen sich so ohne App-Installation abwickeln.

Für Logistikunternehmen verspricht das eine höhere Zustellquote, weniger verpasste Lieferungen, sinkende Anrufzahlen im Kundenservice sowie einen professionelleren Markenauftritt durch Logo und verifizierten Absender – bei zugleich höheren Interaktionsraten als bei klassischer SMS. Der Nutzen verteilt sich quer über die Branche: Paketdienste profitieren bei Sendungsverfolgung, Speditionen bei Liefer-avis und Dokumentenaustausch, die Lagerlogistik bei Mitarbeiterbenachrichtigungen, Kurierdienste bei der Echtzeitkommunikation mit Fahrern und der E-Commerce-Sektor bei Versand- und Retourenkommunikation.

Ein Beispiel aus der Praxis: Unified Messaging statt Systemwechsel.

Wie sich der Wunsch nach Integration statt Ablösung konkret umsetzen lässt, zeigt die OfficeMaster Suite 9 des Berliner Anbieters Ferrari electronic, die im April 2026 vorgestellt wurde. Die Lösung bündelt Kanäle wie Next Generation Document Exchange (NGDX), Fax, Voicemail, SMS und nun auch RCS auf einer Plattform, und integriert sich in bestehende Kommunikationsinfrastrukturen, anstatt sie zu ersetzen. Über NGDX werden Dokumente Ende-zu-Ende verschlüsselt als PDF mit Metadaten direkt ins E-Mail-Postfach oder in angebundene Dokumentenmanagementsysteme übertragen, ein qualifizierter Sendebericht bestätigt den Transfer. Auch die Voicemail-Funktion wurde überarbeitet: Eine browserbasierte Oberfläche steuert eine Spracherkennung, die Nachrichten per KI lokal im Unternehmensnetzwerk in Text umwandelt.

Fazit: Konsolidierung statt Kanalvielfalt.

Operativ ist die deutsche Logistikbranche mit Tracking-Systemen, Web-Portalen und Telematik gut aufgestellt, beim Dokumenten- und Nachrichtenaustausch hakt es jedoch spürbar. Fast 80 Prozent der Unternehmen vermissen eine einfache Lösung, die sich in die bestehende IT-Landschaft einfügt. Das macht Technologien wie RCS und Unified-Messaging-Plattformen attraktiv, sie werden deshalb nicht nur in der Logistik-Branche an Bedeutung gewinnen.

Rich Communications Services – Trends machen auch vor UC nicht halt

In den letzten Jahren haben sich Unified Communications (UC) als wesentlicher Bestandteil moderner Unternehmenskommunikation etabliert, wobei Messengerdienste und in den letzten Monaten Rich Communications Services (RCS) besonders herausstechen. Messengerdienste wie WhatsApp Business, Slack und Teams sind aus dem Unternehmensumfeld kaum noch wegzudenken, da sie Nutzern effiziente und unkomplizierte Kommunikationswege bieten. Der Trend geht hin zu einer zunehmend integrierten Kommunikation, bei der funktionale Grenzen zwischen verschiedenen Kommunikationsdiensten verschwimmen. Rich Communications Services erweitern traditionelle SMS-Dienste um Funktionen wie das Teilen von Dateien, Videotelefonie und interaktive Kommunikation und verbessern die Kundeninteraktion. Zusätzliche Dynamik bekommt auch der Markt für Telekommunikationslösungen durch KI: auf Anwenderseite durch Chatbots, auf Administratorenseite durch KI-Unterstützung bei Installation, Betrieb und Monitoring. Statistiken belegen, dass im B2B-Bereich die Nachfrage nach integrierten Kommunikationslösungen stark gestiegen ist. Laut einer Studie von Gartner nutzen mittlerweile über 70 Prozent der Unternehmen eine Art von UC-Lösung. Bis Ende 2028 sollen es sogar 85 Prozent sein, wird prognostiziert. Investitionen in diese Technologien ermöglichen nicht nur eine effizientere interne und externe Kommunikation, sondern stellen auch sicher, dass Unternehmen wettbewerbsfähig und innovativ bleiben. Der Fokus liegt dabei zunehmend auf der Sicherheit der Kommunikation und der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen. UC-Integration in Kollaboration und Anwendungen. Als Pionier im Bereich Computerfax und digitalem Dokumentenaustausch hat Ferrari electronic seine UC-Lösung OfficeMaster Suite kontinuierlich erweitert, sodass eine sichere und manipulationsgeschützte Dokumentenübertragung möglich wurde, die rechtsgültig nachgewiesen werden kann. Zugleich lässt sich die UC-Lösung in bestehende Kollaborationslösungen wie Microsoft Exchange und in Branchenanwendungen wie Krankenhausinformationssysteme integrieren. Häufig bemerken die Nutzer nicht einmal, dass sie Dokumente verschlüsselt und rechtskonform über NGDX (Next Generation Document Exchange) anstatt per E-Mail versenden. Neben dem digitalen Dokumententransfer, Fax, Voicemail und SMS beschäftigt sich Ferrari electronic bereits mit KI und RCS, um seinen Kunden auch zukünftig den Zugang zu den neuesten Entwicklungen im Telekommunikationssektor zu ermöglichen. Künstliche Intelligenz ist derzeit eine dominierende Kraft und wird in Zukunft eine Schlüsselrolle spielen. Sie wird die Automatisierung der Unified-Communications-Lösungen im Hintergrund vorantreiben, indem sie den Menschen von manuellen Eingriffen befreit und durch Vorschläge zur Optimierung und Problemlösung unterstützt. Von der Konfiguration über die Überwachung des laufenden Betriebs bis hin zur Fehlerbehebung wird die KI auch bei UC – wie bei anderen IT-Administrationsaufgaben – die Effizienz steigern. KI im Kommen. Auf der Benutzer- und Endkundenseite werden sich standardisierte Kommunikationsprozesse zunehmend auf KI-unterstützte Chatbots stützen, bevor man mit einem echten Call-Center-Mitarbeitenden oder einem persönlichen Ansprechpartner in Kontakt tritt. Die zugrunde liegenden KI-Modelle der Chatbots werden immer ausgefeilter und wissensreicher, sodass sie eine Vielzahl von Service-Anfragen, auch individueller oder spezieller Natur, beantworten können. Sprachbasierte KI-Lösungen werden allmählich zur Norm und leiten Anfragen erst dann weiter, wenn sie an ihre Grenzen stoßen. UC-Lösungen müssen diesem Trend Rechnung tragen und entsprechende Funktionen bereitstellen. Rich Communication Services als Messenger-Konkurrenz. RCS, das oft als Nachfolger von SMS angesehen wird, hat sich in den letzten Jahren fast unbemerkt zu einem neuen Kommunikationskanal entwickelt, der vor allem von Telekommunikationsanbietern unterstützt wird. Diese Technologie ist weit mehr als nur eine Weiterentwicklung der SMS, da sie modern und technisch zeitgemäß ist. RCS hat das Potenzial, ernsthaft mit Diensten wie WhatsApp und Co. zu konkurrieren, insbesondere durch die native Integration in den Betriebssystemen Android und iOS (ab Version 18). Der RCS-Messengerkanal ist ohne zusätzliche App-Installation in beiden Welten verfügbar und hat somit auf Anhieb ein Marktpotenzial von etwa 3,5 bis 4 Milliarden Nutzern weltweit. Ein weiterer Vorteil des RCS-Systems ist, dass es keine zusätzliche Betreiberplattform benötigt, da der Mobilfunk-anbieter als Vermittler zwischen Sender und Empfänger fungiert. Dies bedeutet, dass sowohl Sender als auch Empfänger durch den Mobilfunkanbieter verifiziert sind, was die Sicherheit erhöht und Risiken wie Spam und Phishing minimiert. Interaktion bei RCS inklusive. Für den Empfänger bietet RCS zahlreiche native Funktionen, darunter Gruppenchats, den Versand von hochauflösenden Bildern und Videos, Lesebestätigungen und Standortfreigaben. Unternehmen und Einzelhändler finden RCS attraktiv, da interaktive Elemente wie Buttons und Formulare direkt integriert werden können. Dies ermöglicht eine sichere und individuelle Ansprache der Kunden, die sofort reagieren können, ohne die geschützte Umgebung verlassen zu müssen. Schon jetzt zeigt sich ein großes Interesse von Marken, ihre Omni-Channel-Strategien durch RCS zu ergänzen. Auch im B2B-Bereich bietet RCS vielfältige Möglichkeiten, Informationen sicherer, schneller und nachverfolgbar zu versenden und zu empfangen. Beispielsweise können visuelle Produktkataloge verschickt, deren Angebote per Button bestellt, und zusätzliche Informationen angefordert werden. Der Bestell- und Lieferstatus kann ohne Umweg über andere Kanäle wie E-Mail mitgeteilt werden. Umfragen mit Antwortmöglichkeiten lassen sich über RCS-Formulare versenden, Kundenfeedback teilweise automatisiert einholen, und Chatbots in Serviceanfragen einbinden. In der B2C- und B2B-Kommunikation schaffen verifizierte Profile eine Vertrauensbasis und erschweren zumindest Phishing und andere Cyberangriffe erheblich. Eine vertrauenswürdige UC-Lösung sollte daher nicht nur RCS beherrschen, sondern auch die entsprechende sichere und integrierbare Infrastruktur bieten. Ferrari electronic AG

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News | Business | Kommunikation | Marketing Die verborgene Macht von SMS Sean Whitley ist ständig auf der Suche nach Marken und Unternehmen die innovative Kommunikationswege nutzen oder außergewöhnliche Kundenerlebnisse schaffen. Dieser Artikel ist durch eine persönliche Erfahrung von ihm (Vice President of Sales US der Mitto AG) entstanden. Er berichtet, dass sich vor kurzem eine lokale Boutique für Schuhe per SMS bei seiner Frau meldete.… Weiterlesen →