Bausteine der Digitalisierung – SIEM, Monitoring und ISMS für den Mittelstand aus einer Hand!

Anzeige

Die Digitalisierung und Vernetzung durchdringen die Geschäftswelt immer tiefer. Ein weitreichender Prozess, der Firmen spannende Chancen und Perspektiven bietet, aber auch Herausforderungen im Bereich IT-Security und Datenschutz mit sich bringt.

Je abhängiger ein Unternehmen von seiner IT-Infrastruktur wird, desto weitreichender sind die Folgen bei einem Ausfall. Und je mehr interne, schützenswerte Informationen auf digitaler Ebene verfügbar werden, desto größer ist die Gefahr von Datenlecks oder Cyberangriffen. Insbesondere mittelständische Unternehmen geraten häufig in den Fokus von Kriminellen. Denn häufig fehlen diesen Firmen das Risikobewusstsein oder auch die finanziellen oder personellen Ressourcen, um die eigenen Sicherheitsstandards der rasanten digitalen Entwicklung mit immer komplexer werden Systemen anzupassen.

Ohne ganzheitlichen Ansatz geht es nicht. Wie lässt sich aber nun diese Herausforderung meistern und worauf kommt es überhaupt an? Die Lösung liegt in einem integrativen Ansatz mit einem umfassenden Blick auf die IT-Systeme. Es soll dabei nicht ein weiteres Datensilo entstehen, sondern vorhandene Systeme und Informationen lesbar und bedienbar machen. Bei einer Fehleranalyse soll so nicht die bekannte Nadel im Heuhaufen gesucht werden müssen, sondern zielgerichtet gearbeitet werden und alles in einer Oberfläche zentral vereinen.

Anzeige

Connecting Media denkt weiter. Wer bereits ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) in der Firma eingeführt hat, muss sich nicht länger um seine Daten sorgen, weiß das Unternehmen für zukünftige Entwicklungen gestärkt und kann sich mit seinen hohen Sicherheitsstandards im Idealfall auch noch vom Wettbewerb abheben. Eine Schwierigkeit bleibt aber weiterhin bestehen: Für das ISMS gilt es, permanent eine Vielzahl von Hard- und Softwarekomponenten, Netzwerken, Cloud-Lösungen und weiteren Bausteinen der firmeneigenen IT zu kontrollieren. Eine echte Mammutaufgabe.

Das Connecting Media ServiceCockpit. An dieser Stelle kommt das ServiceCockpit von Connecting Media (CMSC) ins Spiel. »Mit unserem ISMS der nächsten Generation hat der Nutzer alles ganz einfach im Blick«, bringt Geschäftsführer Andreas Kunz das Produkt auf den Punkt. Das ServiceCockpit fasst dazu unzählige Datenquellen zusammen, bereitet sie nutzerfreundlich auf und vereint sie unter einer übersichtlichen Benutzeroberfläche. Mit dem Entwicklungsstandort in Deutschland spiegelt das ServiceCockpit ebenfalls die hiesigen Datenschutzrichtlinien wider. So werden Informationssicherheit und Gefahrenabwehr für Ihr Unternehmen zum Kinderspiel.

Anzeige

Das Schweizer Taschenmesser für alle Einsatzzwecke. Auch in puncto Implementierung wurde das Produkt bereits zu Ende gedacht. Je nach Kundengröße und vorhandener Infrastruktur passt sich die Installation des ServiceCockpit problemlos den Gegebenheiten an. Ob als Hardware-Appliance mit integrierter USV, virtueller Umgebung wie Hyper V und VMWare oder als managed Service über eine private Cloudinfrastruktur (nach ISO 27001) gehostet in einem deutschen Rechenzentrum ist für jeden Use Case etwas dabei.

Das bietet Ihnen das ServiceCockpit im Überblick verständliche sowie automatisierte Berichte

Konfigurierbare Alarmierungen

Managed Security

IoT-Kompatibilität

Integration von Cloud-Systemen

Skalierbarkeit

Entlastung von Ressourcen

Erweiterbarkeit Weitere Informationen sowie die Terminvereinbarung zum kostenfreien Demotermin mit 14 Tage Teststellung finden Sie unter www.ServiceCockpit.io

Illustrationen: Connecting Media

829 Artikel zu „Managed Security“

NEWS | PRODUKTMELDUNG OVHcloud Managed Bare Metal Essentials Der fortwährende Anstieg an Home-Office-Nutzern und ein regelrechter Boom von Online-Diensten haben Unternehmen eines klar gemacht: Sie müssen schneller in die Cloud. Was ihnen das bringt, ist klar: mehr Zeitersparnis und Produktivität sowie geringere Betriebskosten und noch einiges mehr. Allerdings bleibt die Bereitstellung entsprechender Lösungen sowohl kurz- als auch mittel- und langfristig eine große Herausforderung.… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | STRATEGIEN Malware-as-a-Service: Cybersecurity-Profis gegen APT-Unternehmer Die sich weiter professionalisierende Hacker-Industrie bietet nicht nur Malware und Tools zur Miete an. Kriminelle Experten stellen auch ihre Arbeitsleistung für Geld zur Verfügung. Deren Expertise für Advanced Persistent Threats (APTs) erfordert eine Abwehr auf Augenhöhe: Managed Detection and Response (MDR). In den letzten Jahren hat sich die Cyberkriminalität weiter organisiert und orientiert sich dabei… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | TRENDS SECURITY Die IT-Security-Trends 2021 Die Corona-Pandemie beschleunigte nicht nur Digitalisierungsprojekte und Transformationsprozesse vieler Unternehmen. Diese rasante Entwicklung offenbarte an mehreren Ecken und Enden Lücken, Missstände und Optimierungsbedarf in IT-Sicherheitskonzepten und -Strategien, denen sich betroffene Betriebe nun stellen müssen, bevor sie kritische Ausmaße erreichen. Deshalb geben nun fünf Experten von Micro Focus einen Einblick in die IT-Security-Trends für das kommende… Weiterlesen →

NEWS | KOMMENTAR | SERVICES Managed Services: Lohnende Alternative für KMU Gemeinsam mit dem IT-Dienstleister Unternehmenserfolge erzielen. Wir lassen Lebensmittel liefern, beschäftigen Handwerker und Babysitter. Unsere Zeit ist knapp, die Aufgaben vielfältig. Daher gehört es im Privaten zur Gewohnheit, Aufgaben abzugeben. Im Geschäftsalltag führen wir dies gerne fort – ob nun bei Workshops, der Getränkelieferung oder der Reinigung der Büroräume. Warum also nicht auch das IT-Management… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY Cyber-Security-Prioritäten während der aktuellen Pandemie Die Welt, wie wir sie kennen, wurde durch die Covid-19-Pandemie auf den Kopf gestellt. Als es weltweit zu Ausgangsbeschränkungen kam, stellte dies große wie kleine Unternehmen vor neue, unerwartete Herausforderungen – und jetzt, da wir uns auf den langen Weg der Erholung begeben, tun wir dies mit anderen Prioritäten als noch vor wenigen Monaten. Die… Weiterlesen →