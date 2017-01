Trotz Sicherheitsbedenken: Bürger sind für digitale Verwaltungsservices bereit

Die überwäl­ti­gende Mehrheit der deutschen Bevöl­ke­rung wünscht sich einen zügigen Ausbau digita­ler Service­an­ge­bote im öffent­li­chen Sektor. Rund vier von fünf Bürgern wären sogar bereit, alte Gewohn­hei­ten im Umgang mit Ämtern und Behör­den abzule­gen, wenn sie im Gegen­zug ihre Verwal­tungs­an­ge­le­gen­hei­ten online erledi­gen könnten. Wie eine inter­na­tio­nale Umfrage im Auftrag von Sopra Steria zeigt, ist diese Bereit­schaft in anderen europäi­schen Ländern zum Teil noch stärker ausge­prägt. Die Studie wirft aber auch ein Licht auf Akzep­tanz­hür­den im E-Government: An erster Stelle stehen hierbei Daten­schutz­be­den­ken – und die sind in Deutsch­land weiter­ver­brei­tet als anderswo in Europa.

Kaum Beden­ken

In der Bundes­re­pu­blik haben 83 Prozent der Bürger keiner­lei Probleme, sich im Zuge der Digita­li­sie­rung staat­li­cher Stellen an neue Abläufe und Verfah­ren zu gewöh­nen. Im europäi­schen Vergleich sind sie damit in guter Gesell­schaft, denn auf 88 Prozent der Norwe­ger und Franzo­sen sowie 83 Prozent der Briten trifft diese Aussage in gleicher Weise zu. Dies geht aus einer inter­na­tio­na­len Umfrage des Markt­for­schungs­in­sti­tuts IPSOS mit jeweils 1.000 Teilneh­mern aus den vier genann­ten Ländern hervor. Demnach zählen für 51 Prozent der deutschen Teilneh­mer Zeiter­spar­nis und 48 Prozent die Unabhän­gig­keit von Sprech- und Öffnungs­zei­ten dank Zugriffs­mög­lich­keit via Inter­net rund um die Uhr zu den wichtigs­ten Vortei­len digita­ler Verwal­tungs­dienste. Weitere 45 Prozent erhof­fen sich zudem den Wegfall von Behör­den­gän­gen und Anrufen bei Ämtern.

Aufklä­rungs­be­mü­hun­gen weiter verstär­ken

Auf der anderen Seite fürch­ten sich aller­dings die Hälfte der in Deutsch­land Befrag­ten vor unbefug­tem Zugriff auf Daten, die sie per Smart­phone, Tablet oder PC an die Verwal­tung weiter­ge­ben. »Vertrauen ist die wichtigste Währung in der digita­len Ära«, sagt Dr. Andreas Simon, Senior Manager bei Sopra Steria Consul­ting. Und weiter: »Die Verant­wort­li­chen in der öffent­li­chen Verwal­tung sollten ihre Aufklä­rungs­be­mü­hun­gen weiter verstär­ken und in allge­mein­ver­ständ­li­cher Weise darle­gen, wie sie die Integri­tät und Vertrau­lich­keit perso­nen­be­zo­ge­ner Infor­ma­tio­nen der Bürger zuver­läs­sig schüt­zen. Denn sonst droht die hohe E-Government-Akzeptanz in Deutsch­land durch Unwis­sen und Vorur­teile Schaden zu nehmen.«

Anschei­nend sind die Deutschen beson­ders skepti­sch in Bezug auf den Daten­schutz. Denn in Norwe­gen, Frank­reich und Großbri­tan­nien sind solche Sorgen mit 35, 42 bezie­hungs­weise 48 Prozent weniger stark ausge­prägt. Auch im Hinblick auf den Anwen­der­sup­port für digitale Verwal­tungs­dienste offen­bart die Studie Nachhol­be­darf in bundes­deut­schen Behör­den: So sind 29 Prozent der Befrag­ten hierzu­lande unsicher, ob beim Daten­zu­griff tatsäch­lich alles wie geplant funktio­niert. Fast ein Viertel fühlt sich ungenü­gend unter­stützt – deutlich mehr als in den anderen drei unter­such­ten Ländern. Ein Fünftel der deutschen Studi­en­teil­neh­mer sieht hinge­gen keiner­lei Hürden bei der Nutzung digita­ler Verwal­tungs­dienste; in Norwe­gen gaben dies mit 40 Prozent fast doppelt so viele an.