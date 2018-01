Vorsätze für 2018: Besonders 18- bis 24-Jährige sind ambitioniert

Für das Jahr 2018 haben die Deutschen vor allem die Optimierung des eigenen Körpers im Blick.

Diese Zeit kurz vor Ende des Jahres nehmen sich viele Deutsche zum Anlass, Pläne für die kommenden 365 Tage in 2018 zu schmieden. Eine aktuelle YouGov Profiles-Analyse zeigt, was die beliebtesten Vorsätze der Deutschen für 2018 sind und wie sich die verschiedenen Altersgruppen diesbezüglich unterscheiden.

Der Klassiker schlechthin ist das Abnehmen. Gut jeder vierte Deutsche will im neuen Jahr an Gewicht verlieren. Besonders die 35- bis 44-Jährigen (31 Prozent) haben sich dieses Ziel gesetzt. Bei den 18- bis 24-Jährigen ist es nur jeder fünfte (22 Prozent). Dafür sticht diese jüngste Generation der Befragten bei den anderen Vorsätzen hervor. Sowohl beim Sporttreiben (39 Prozent), beim gesünderen Leben (36 Prozent) als auch beim Geldsparen (37 Prozent) ist sie am ambitioniertesten.