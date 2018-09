Whitepaper: Digitalisierung führt zu neuen Geschäftsmodellen für Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaften

Beratungen investieren in digitale Technologien und Digital-Skills.

Professional Services Firms bauen integrierte Beratungsansätze aus, um Kundenanforderungen abzudecken.

Data Analytics wird zu zentralem Portfolio-Baustein.

Lünendonk-Whitepaper kostenlos verfügbar.

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf den Markt für Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften sowie Managementberatungen? Sind digitale Geschäftsmodelle in der Beraterbranche »alter Wein in neuen Schläuchen« oder können digitale Technologien die DNA einer Beratung und ihr Leistungsversprechen nachhaltig verändern? Und wie haben sich in diesem Zusammenhang die Anforderungen der Kunden gewandelt? Mit diesen Fragestellungen hat sich das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Lünendonk & Hossenfelder in Zusammenarbeit mit der CP Corporate Planning AG beschäftigt. Erste Antworten dazu, aber auch Orientierungshilfe bei der digitalen Transformation gibt das aktuelle Whitepaper »Die digitale Transformation der prüfungsnahen Beratung«, das ab sofort unter www.luenendonk-shop.de kostenfrei zur Verfügung steht.

WP-Branche befindet sich im Veränderungsprozess

»Infolge verschiedener externer Einflüsse – wie etwa die vorgeschriebene Rotation der Prüfmandate in Unternehmen oder die steigende Wettbewerbsdynamik im Rahmen der Abschlussprüfung – durchlebt die Branche seit Jahren einen Wandlungsprozess«, beobachtet Mario Zillmann, Partner bei Lünendonk & Hossenfelder. »Viele WP-Gesellschaften haben sich aus diesem Grund verstärkt auf das Business mit der Unternehmens- und IT-Beratung fokussiert. Aber auch der anhaltende Preisdruck im Bereich der Wirtschaftsprüfung forciert den Trend zum Aufbau von Consultingeinheiten.«

Um den Kundenbedarf nach technologiegetriebenen Beratungsthemen zu erfüllen, wird gerade im Advisory-Bereich bereits sehr stark in digitale Technologien und Digital Skills investiert. Dabei setzen besonders die großen WP-Gesellschaften auf Kooperationen beispielsweise mit Cloud-Plattformanbietern wie Amazon Web Services, Microsoft, SAP-Hana oder BI-Herstellern wie CP Corporate Planning, Tableau oder Qlik.

Im Fokus von Beratungsprojekten stehen folglich immer öfter Daten, die es auszuwerten gilt. Sie sind für die effektive und effiziente Ausübung der Abschlussprüfung sowie für die Analyse der Unternehmensprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu einem unverzichtbaren Faktor in der Bewertung geworden.

Beratungen setzen auf Solutions

Einen hohen Einfluss auf die Geschäftsmodelle sowohl von Managementberatungen als auch von Beratungseinheiten der WP-Gesellschaften haben aktuell vor allem veränderte Kundenanforderungen in Folge von neuen Projektinhalten. End-to-End-Services, also die Konzeption und Umsetzung von Beratungsprojekten aus einer Hand, gewinnen stark an Bedeutung, da vielen Kunden notwendige Erfahrungen, Skills und Personal beispielsweise für Digitalisierungsprojekte fehlen. Ferner werden externe Beratungsleistungen zur Unterstützung bei der Operationalisierung von Digitalstrategien oder auch hinsichtlich Customer Experience und kundenzentrischer Strategien immer stärker nachgefragt. Aber auch das Potenzial von Solutions wird bei den Beratern als sehr hoch bewertet. Dabei werden Consultingleistungen auf Basis von Daten in Softwarelösungen verpackt und als »As-a-service-Modell« angeboten.

»Hier tun sich viele Beratungen aber noch schwer«, weiß Mario Zillmann, »denn neben dem Ausbau von Fach- und Branchenkompetenz muss sehr viel technologisches Know-how in Form von Data-Analytics-Kompetenz und Cloud-Rechenzentren aufgebaut werden.« Wahrscheinlich aus diesem Grund haben erst knapp 30 Prozent der in der neuen Lünendonk-Studie »Consulting 4.0« befragten Beratungen bereits eigene Solutions entwickelt und vermarkten diese.

Kunden fordern verstärkt Einsatz von Analysetools

Noch kommen die meisten der Befragten dem Anspruch, in Kundenprojekten Datenanalysen durchzuführen, mit Excel nach. Doch setzen größere Beratungshäuser zunehmend auf moderne Analysetools wie Corporate Planning, QlikView oder Tableau, mit denen sich komplexe Datenstrukturen einfacher und schneller analysieren lassen. Denn die Kunden fordern im Rahmen ihrer Ausschreibungen immer häufiger den Einsatz von Analysetools innerhalb von Beratungsprojekten. Dem haben vor allem die marktführenden Beratungen in den letzten Jahren mit dem Aufbau von Analytics-Know-how massiv Rechnung getragen.

Aber auch einer weiteren Herausforderung müssen sich die Beratungen stellen: Aufgrund des angespannten Fachkräftemarkts fehlen ihnen Spezialisten wie Data Scientists, UX-Experten, Systemintegratoren oder Technologieexperten. Hier haben es gerade kleinere und mittlere Beratungen ungleich schwerer, sich als potenzieller Arbeitgeber sichtbar zu machen.

Managementberatung wird immer wichtiger für Geschäftserfolg

Die Entwicklungen am Beratungsmarkt wirken sich auch auf die Advisory-Sparten der WP-Gesellschaften aus. Zwar positionieren sich die meisten Gesellschaften vorwiegend mit der Wirtschaftsprüfung als Kernleistung. Dennoch wird für sie die Ausweitung ihrer Geschäftsaktivitäten auf Consultingthemen immer wichtiger. Fast 93 Prozent der Teilnehmer an der Wirtschaftsprüfungs-Studie von Lünendonk wollen ihr Beratungsportfolio ausbauen; jede zweite WP-Gesellschaft setzt darüber hinaus stärker auf Kooperationen mit anderen Beratungsunternehmen, um Lücken im eigenen Portfolio ausgleichen und integrierte Beratungs- und Umsetzungsprojekte anbieten zu können.

Zudem haben zahlreiche WP-Gesellschaften Investments in den Aufbau von IT-nahen Geschäftsfeldern getätigt, wie etwa die Modernisierung von Applikationen (ERP, CRM etc.) und die Transformation der Legacy-IT-Welt in die hybride Cloud-Welt. Damit folgen sie dem Bedarf ihrer Mandanten, für die sie in den kommenden zwei bis drei Jahren vornehmlich in den Leistungsfeldern »Compliance-Managementsystem-Prüfung«, »IT-Prüfung« und »IT-Sicherheit/Cyber Security« eingebunden sein werden. Dazu Mario Zillmann: »Von der Mandantenperspektive her betrachtet ist diese Strategie durchaus sinnvoll, da alle drei Themen eng miteinander verwoben sind und somit eine ganzheitliche Kompetenz notwendig ist.«

Bezug des Whitepapers

Das Lünendonk-Whitepaper »Die digitale Transformation der prüfungsnahen Beratung« basiert auf aktuellen Lünendonk-Studien zum Consulting-Markt, zum Markt der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland sowie auf Gesprächen mit führenden Anbietern und ist ab sofort kostenfrei unter www.luenendonk-shop.de verfügbar.

Die Lünendonk-Studien und Publikationen gehören als Teil des Leistungsportfolios der Lünendonk & Hossenfelder GmbH zum »Strategic Data Research« (SDR). In Verbindung mit den Leistungen in den Portfolio-Elementen »Strategic Roadmap Requirements« (SRR) und »Strategic Transformation Services« (STS) ist Lünendonk in der Lage, seine Beratungskunden von der Entwicklung der strategischen Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen.

Hintergrundinformation

Die Lünendonk & Hossenfelder GmbH, Mindelheim, analysiert europaweit Unternehmen aus der Informationstechnik-, Beratungs-, Prüfungs- und Dienstleistungsbranche. Mit dem Konzept Kompetenz3 bieten die Informations- und Transformationsberater unabhängige Marktforschung, Marktanalyse und Marktberatung aus einer Hand. Der Geschäftsbereich Marktanalysen betreut die seit 1983 als Marktbarometer geltenden »Lünendonk®-Listen und -Studien« sowie das umfassende Research-Programm.