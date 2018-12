2019, ein Rekordjahr für Tech-IPOs?

Für das laufende Jahr hat CB Insights 19 Börsengänge (IPO) von US-Tech-Unternehmen gezählt – genauso viele, wie im Vorjahr. Ob es 2019 wieder mehr werden, bleibt abzuwarten. Was sich indes jetzt schon mit einiger Gewissheit sagen lässt ist, dass einige wirklich große IPOs auf uns zukommen. Allen voran Uber. Der immer noch unprofitable Ride-Sharing-Anbieter dürfte schon im ersten Quartal den Schritt auf das Börsenparkett wagen. Dabei könnte das Unternehmen laut Einschätzung der CB Insights-Analysten bis zu 120 Milliarden US-Dollar einnehmen. Mit Airbnb, Pinterest und Slack stehen außerdem noch drei weitere große Tech-Unternehmen unter konkretem IPO-Verdacht. Mathias Brandt

DAX-Unternehmen versus US Tech-Riesen 2017

Im Vergleich mit den digitalen Champions der USA sieht die Creme de la Creme der deutschen Wirtschaft ziemlich mickrig aus. Das zeigt auch ein Vergleich, der im Morning Briefing von Gabor Steingart auf Basis von Daten des Handelsblatt Research Institut getätigt wurde. Google beispielsweise hatte 2017 rund 80.000 Mitarbeiter und jeder dieser Mitarbeiter erwirtschaftete im Schnitt einen Gewinn von 140.000 Euro. Dagegen Daimler, die Nummer zwei im deutschen Leitindex (gemessen am Umsatz) hinter Volkswagen: 289.000 Mitarbeiter und 36.000 Euro Gewinn pro Mitarbeiter. Ähnlich sieht es auch bei den anderen Vergleichen – Apple vs. Bayer und Facebook vs. Deutsche Bank – aus. Nun ließe sich sicher argumentieren, dass hier aufgrund der sehr unterschiedlichen Geschäftsfelder Äpfel und Birnen verglichen werden, aber eines gilt doch für beide Dreiergruppen: Hier steht die Old Economy (Autos, Chemie, Finanzen) der New Economy (Smartphones, Suchmaschine, soziales Netzwerk) gegenüber. Und letztere performt unbestreitbar deutlich besser. Mathias Brandt

