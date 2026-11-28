Künstliche Intelligenz verändert zuerst die Arbeit derer, die sie bauen und betreiben: 85 Prozent der deutschen Daten- und IT-Profis nutzen KI täglich. Die Studie »State of Data Work« zeigt, dass sie dadurch weniger Routine erledigen, dafür aber mehr Verantwortung für die Qualität und den Geschäftsnutzen KI-gestützter Ergebnisse tragen – gerade auf dem Weg zum Agentic Enterprise.

Management Summary

KI ist Alltag in der IT: 85 Prozent der Daten- und IT-Profis nutzen KI täglich, 97 Prozent für mindestens eine technische oder datenbezogene Aufgabe.

85 Prozent der Daten- und IT-Profis nutzen KI täglich, 97 Prozent für mindestens eine technische oder datenbezogene Aufgabe. Nutzen überwiegt Aufwand: 87 Prozent sagen, dass KI mehr Zeit spart, als sie zusätzliche Arbeit verursacht; 89 Prozent berichten von höherer Produktivität [2].

87 Prozent sagen, dass KI mehr Zeit spart, als sie zusätzliche Arbeit verursacht; 89 Prozent berichten von höherer Produktivität [2]. Entscheidungsqualität statt Kostensenkung: 31 Prozent sehen bessere Entscheidungen als größten Hebel, nur 15 Prozent Kostensenkungen.

31 Prozent sehen bessere Entscheidungen als größten Hebel, nur 15 Prozent Kostensenkungen. Rolle verschiebt sich zur Kontrolle: 38 Prozent überwachen KI-Ergebnisse häufiger, 33 Prozent prüfen sie verstärkt, 32 Prozent kontrollieren die Datenqualität intensiver.

38 Prozent überwachen KI-Ergebnisse häufiger, 33 Prozent prüfen sie verstärkt, 32 Prozent kontrollieren die Datenqualität intensiver. Handlungsbedarf bei Daten und Systemen: Führungskräfte nennen vor allem Altsysteme (46 Prozent), Fachkräfte den Zugang zu vertrauenswürdigen Daten (35 Prozent) als Hürde [2].

Während Unternehmen darüber diskutieren, wie Künstliche Intelligenz (KI) die Berufswelt verändern könnte, wandelt die Technologie längst den Arbeitsalltag ihrer eigenen Expertinnen und Experten. Daten- und IT-Fachkräfte nutzen KI bereits für zahlreiche Aufgaben, die bislang spezialisiertes Fachwissen erforderten. Damit verändern sich auch ihre Verantwortlichkeiten: So berichten 38 Prozent der Befragten, dass sie KI-generierte Ergebnisse nun häufiger überwachen. Gleichzeitig überwiegt für die meisten der Nutzen: 87 Prozent geben an, dass KI mehr Zeit spart, als sie zusätzliche Arbeit verursacht.

Mit dem nächsten Schritt zum Agentic Enterprise, in dem KI-Agenten zunehmend eigenständig Aufgaben übernehmen, könnten sich die Anforderungen an Daten- und IT-Fachkräfte noch weiter wandeln. Wie sich ihre Arbeit bereits heute verändert und welche Rolle sie künftig in Unternehmen spielen könnten, zeigt die »State of Data Work«-Studie von Snowflake unter 150 deutschen Daten- und IT-Fachkräften aus Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten.

KI wird für immer mehr technische Aufgaben eingesetzt

Wie tief KI bereits in der technischen Arbeit verankert ist, zeigen die konkreten Anwendungsbereiche: Fast zwei Drittel der Befragten (63 %) nutzen KI für Datenanalysen und die Gewinnung neuer Erkenntnisse. Auch bei der Dokumentation (59 %) und der Automatisierung von Arbeitsabläufen (51 %) kommt die Technologie bei mehr als der Hälfte zum Einsatz. Knapp jeder Zweite nutzt KI zudem für die Datenaufbereitung und -transformation (47 %).

Doch während KI zunehmend technische Aufgaben übernimmt, verändert sich auch die Rolle der Daten- und IT-Fachkräfte. Mehr als ein Drittel (38 %) berichtet von einer stärkeren Überwachung KI-generierter Ergebnisse. Etwa jeder Dritte gibt an, KI-Ergebnisse häufiger zu überprüfen (33 %) oder die Datenqualität verstärkt zu kontrollieren (32 %). Auch die Kontrolle KI-generierter Analysen (28 %) und die Fehlerbehebung in KI-generiertem Code (21 %) haben zugenommen.

»Wenn KI zunehmend technische Aufgaben übernimmt, eröffnen sich für Unternehmen neue Möglichkeiten, ihre Daten- und IT-Fachkräfte einzusetzen«, sagt Michael Wieland, Regional Vice President EMEA Central & Eastern Europe bei Snowflake.

»Ihre Expertise bleibt entscheidend – und wird künftig stärker dafür gebraucht, automatisierte Prozesse zu steuern, die Qualität von KI-Ergebnissen sicherzustellen und die Technologie für geschäftliche Entscheidungen nutzbar zu machen. Für Unternehmen ist das eine Chance, den Beitrag ihrer Daten- und IT-Teams zum Geschäftserfolg zu stärken.«

Weniger Routine, mehr Beitrag zum Geschäftserfolg?

Schon heute nutzt fast die Hälfte der befragten Daten- und IT-Profis (48 %) KI zur Entscheidungsunterstützung und 41 Prozent für strategische Planung. Damit reicht der Einsatz der Technologie längst über klassische technische Aufgaben hinaus.

31 Prozent nennen bessere Entscheidungen als größten Hebel von KI. Nur die Produktivitätssteigerung ist mit 33 Prozent ein noch wichtigerer Faktor. Kostensenkungen werden dagegen nur von 15 Prozent genannt. Für Daten- und IT-Expertinnen und -Experten könnte diese Entwicklung eine neue Rolle bedeuten: Während die KI ihnen zunehmend technische Arbeiten abnimmt, tragen sie mehr Verantwortung für die Qualität und den wirtschaftlichen Nutzen der Technologie. Künftig könnte ihr wirtschaftlicher Beitrag deshalb daran gemessen werden, wie gut sie bessere Entscheidungen ermöglichen und die Verlässlichkeit der zugrunde liegenden Daten sicherstellen.

»Mit dem Übergang zum Agentic Enterprise könnte sich die Arbeit von Daten- und IT-Profis noch stärker verändern«, sagt Dr. Fabian Gampfer, Principal AI Specialist bei Snowflake.

»Wenn KI-Agenten künftig eigenständig Geschäftsprozesse ausführen, müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie auf vertrauenswürdige Daten zugreifen, innerhalb klarer Regeln handeln und ihre Ergebnisse nachvollziehbar bleiben. Daten- und IT-Teams schaffen dafür die entscheidenden Voraussetzungen. Ihre Expertise wird gebraucht, damit KI sicher eingesetzt wird und Unternehmen einen konkreten Nutzen daraus ziehen.«

[1] Methodik: Für die »State of Data Work«-Studie befragte das internationale Markt- und Meinungsforschungsinstitut 3Gem im Auftrag von Snowflake zwischen dem 17. und 24. Juli 2026 insgesamt 200 Daten- und IT-Mitarbeitende aus Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten, davon 150 in Deutschland.

Tipps für die Praxis

Rollen neu definieren: Beschreiben Sie, welche Aufgaben KI übernimmt und welche Prüf- und Steuerungsaufgaben beim Team bleiben. Die Studie zeigt: 38 Prozent überwachen KI-Ergebnisse bereits häufiger. Vier-Augen-Prinzip für KI-Ergebnisse: Legen Sie fest, welche KI-Analysen und welcher KI-generierte Code vor dem Einsatz geprüft werden. Fehlerbehebung in KI-Code gehört bei 21 Prozent bereits zum Alltag. Zugang zu vertrauenswürdigen Daten sichern: Fachkräfte nennen fehlenden Datenzugang (35 Prozent) und mangelnde Datenqualität (34 Prozent) als Hürden [2]. Investieren Sie in Datenkatalog, Qualitätsregeln und klare Zugriffsrechte. Altsysteme gezielt modernisieren: 46 Prozent der Führungskräfte sehen Altsysteme als größtes Hindernis [2]. Priorisieren Sie Systeme, die den KI-Einsatz am stärksten bremsen. Erfolg an Entscheidungen messen: Messen Sie nicht nur Zeitersparnis, sondern auch Entscheidungsqualität und Datenverlässlichkeit, denn 31 Prozent sehen hier den größten KI-Hebel. Agenten kontrolliert einführen: Starten Sie mit einer klar abgegrenzten Aufgabe, bei der der Agent zunächst nur lesen darf [4]. Definieren Sie Regeln, Protokollierung und Eskalationswege.

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die Praxisbeispiele sind fiktiv und dienen nur der Veranschaulichung.

1. Rollen neu definieren

Warum wichtig: 38 Prozent überwachen KI-Ergebnisse bereits häufiger, 33 Prozent prüfen sie verstärkt. Die Rolle wandelt sich vom Ausführenden zum Steuernden, und das sollte im Team ausdrücklich geregelt sein.

So gehen Sie vor: Erstellen Sie eine Aufgabenmatrix mit drei Spalten: KI übernimmt, Mensch prüft, Mensch entscheidet. Passen Sie Stellenbeschreibungen und Ziele an und besprechen Sie die Matrix im Team.

Praxisbeispiel: Ein Analytics-Team (fiktives Beispiel) lässt Standardberichte von KI erstellen. Ein Teammitglied prüft wöchentlich Stichproben und gibt Berichte für das Management frei. Die Zeit für Routineberichte sinkt, die Zeit für Beratung der Fachbereiche steigt.

2. Vier-Augen-Prinzip für KI-Ergebnisse

Warum wichtig: Bei 28 Prozent hat die Kontrolle KI-generierter Analysen und bei 21 Prozent die Fehlerbehebung in KI-generiertem Code zugenommen. Ungeprüfte Ergebnisse können Entscheidungen verfälschen.

So gehen Sie vor: Definieren Sie Risikostufen: Niedrig (interne Notiz) benötigt Stichproben, hoch (Management-Entscheidung, Produktivcode) erfordert eine vollständige Prüfung durch eine zweite Person. Dokumentieren Sie die Prüfung.

Praxisbeispiel: Ein Entwicklungsteam (fiktives Beispiel) verlangt für jeden KI-generierten Code im Produktivsystem ein Code-Review und automatisierte Tests. Ein Fehler in einer Datentransformation wird so vor dem Roll-out entdeckt.

3. Zugang zu vertrauenswürdigen Daten sichern

Warum wichtig: Fachkräfte nennen fehlenden Zugang zu vertrauenswürdigen Daten (35 Prozent) und unzureichende Datenqualität (34 Prozent) als Hürden [2].

So gehen Sie vor: Pflegen Sie einen Datenkatalog mit Verantwortlichen, definieren Sie Qualitätsregeln (Vollständigkeit, Aktualität) und vergeben Sie Zugriffsrechte rollenbasiert statt über Einzelfreigaben.

Praxisbeispiel: Ein Handelsunternehmen (fiktives Beispiel) kennzeichnet im Katalog geprüfte »Gold«-Datensätze für Absatz und Lager. KI-Anwendungen dürfen nur diese Quellen nutzen, die Fachabteilung erhält schneller Zugriff.

4. Altsysteme gezielt modernisieren

Warum wichtig: 46 Prozent der Führungskräfte nennen Altsysteme als größtes Hindernis, 42 Prozent wollen sie zuerst modernisieren [6]. Wer KI auf alte Strukturen setzt, baut auf bestehenden Problemen auf.

So gehen Sie vor: Bewerten Sie Systeme nach KI-Relevanz und Aufwand. Beginnen Sie mit den Systemen, deren Daten für die meisten KI-Anwendungsfälle nötig sind, und schaffen Sie Schnittstellen statt Komplettersatz.

Praxisbeispiel: Ein Fertigungsunternehmen (fiktives Beispiel) bindet sein altes Wartungssystem per Schnittstelle an eine zentrale Datenplattform an. Erst danach startet es die KI-gestützte Ausfallprognose.

5. Erfolg an Entscheidungen messen

Warum wichtig: 31 Prozent sehen bessere Entscheidungen als größten KI-Hebel, nur 15 Prozent Kostensenkungen. Reine Zeitersparnis greift als Erfolgsmaß zu kurz.

So gehen Sie vor: Ergänzen Sie Kennzahlen wie Entscheidungsdauer, Korrekturquote von KI-Ergebnissen und Datenqualitätswerte. Vergleichen Sie vor und nach dem KI-Einsatz.

Praxisbeispiel: Ein Controlling-Team (fiktives Beispiel) misst, wie oft Forecasts nachträglich korrigiert werden müssen. Sinkt die Quote nach dem KI-Einsatz, gilt das als Beleg für bessere Entscheidungsgrundlagen.

6. Agenten kontrolliert einführen

Warum wichtig: Auf dem Weg zum Agentic Enterprise müssen Unternehmen laut Snowflake sicherstellen, dass Agenten auf vertrauenswürdige Daten zugreifen, innerhalb klarer Regeln handeln und nachvollziehbar bleiben [2].

So gehen Sie vor: Starten Sie mit einer Aufgabe mit klarem Ende, bei der der Agent zunächst nur lesen darf [4]. Erweitern Sie Rechte schrittweise und protokollieren Sie jede Aktion.

Praxisbeispiel: Ein Finanzbereich (fiktives Beispiel) lässt einen Agenten Rechnungen lesen und Buchungsvorschläge vorbereiten. Gebucht wird erst nach Freigabe durch einen Mitarbeiter, jeder Schritt wird protokolliert.

FAQ

Wie viele Daten- und IT-Profis nutzen KI täglich?

85 Prozent der 150 befragten Daten- und IT-Fachkräfte und Führungskräfte in Deutschland nutzen KI täglich; 89 Prozent berichten von höherer Produktivität im vergangenen Jahr [2].

Für welche Aufgaben setzen sie KI vor allem ein?

Am häufigsten für Datenanalysen (63 Prozent), Dokumentation (59 Prozent), Workflow-Automatisierung (51 Prozent) und Datenaufbereitung (47 Prozent).

Spart KI wirklich Zeit?

Ja: 87 Prozent geben an, dass KI mehr Zeit spart, als sie zusätzliche Arbeit verursacht [2]. Allerdings berichtet jede fünfte Fachkraft von höherer Arbeitsbelastung, bei Führungskräften sind es 11 Prozent [2].

Profitieren Führungskräfte und Fachkräfte gleichermaßen?

Nicht ganz: 68 Prozent der Führungskräfte fühlen sich spürbar entlastet, bei den Fachkräften sind es 55 Prozent [2].

Was bremst den KI-Einsatz in der IT?

Führungskräfte nennen Altsysteme (46 Prozent), Governance (36 Prozent) und Systemintegration (34 Prozent). Fachkräfte nennen fehlenden Zugang zu vertrauenswürdigen Daten (35 Prozent) sowie Datenqualität, Altsysteme und Integration (je 34 Prozent) [2].

Wie verändert sich die Rolle der Daten- und IT-Profis?

Sie überwachen und prüfen KI-Ergebnisse häufiger (38 beziehungsweise 33 Prozent) und kontrollieren die Datenqualität stärker (32 Prozent). Ihr Beitrag wird künftig stärker an Entscheidungsqualität und Datenverlässlichkeit gemessen.

Wie verbreitet ist KI insgesamt in deutschen Unternehmen?

Laut Bitkom Research nutzen 2026 erstmals mehr als die Hälfte der Unternehmen KI: 57 Prozent, nach 36 Prozent im Vorjahr und 20 Prozent vor zwei Jahren [3].

Was ist ein KI-Agent und wie verbreitet ist er?

Ein KI-Agent erledigt Aufgaben in mehreren Schritten selbstständig und nutzt dafür Werkzeuge, ein Chatbot beantwortet nur Fragen. Laut Bitkom setzen 11 Prozent der Unternehmen, die KI nutzen, planen oder diskutieren, bereits Agenten ein; 29 Prozent planen es [4].

Was verlangt der EU AI Act in puncto KI-Kompetenz?

Anbieter und Betreiber von KI-Systemen müssen KI-Kompetenz fördern; die Pflicht gilt seit 2. Februar 2025. Ein bestimmtes Kompetenzniveau müssen sie nach dem KI-Omnibus nicht mehr sicherstellen [5].

Was brauchen Unternehmen auf dem Weg zum Agentic Enterprise?

Laut Snowflake ein einheitliches System, in dem jede Entscheidung klaren Regeln folgt, auf vertrauenswürdigen Informationen basiert und im Geschäftskontext verankert ist [2]. Fachkräfte wünschen sich zudem Datenzugang, eine klare Strategie und bessere KI-Kompetenzen [6].

Quellen

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt