Die Zukunft liegt im Bewegtbild – Videos und Live-Streaming in der medialen Internetnutzung

Das Verhalten der Deutschen im Internet befindet sich in einem kontinuierlichen Wandel. Die ARD/ZDF-Onlinestudie unternimmt jährlich Befragungen, um die Internetnutzung der Bundesbevölkerung aufzuzeichnen. Zu erkennen ist, dass Videos zunehmend an Bedeutung gewinnen und die mediale Internetnutzung der Deutschen anführen.

Neben den aufgezeichneten Videos und Streaming-Diensten nimmt auch die Übertragung von Live-Videos eine zunehmend wichtige Rolle ein. Dies geht auch damit einher, dass das Angebot an Live-Inhalten im Netz in verschiedenen Branchen steigt, während Unternehmen die erhöhte Nutzungsraten der Verbraucher und das stärkere Interesse an Livestreams erkennen.

Videos führen die Nutzung von Medien im Netz an

Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2019 zeigt, wie sich das Nutzerverhalten der Deutschen im Internet im vergangenen Jahr entwickelt hat. Inzwischen sind mit 63 Millionen Internetnutzern insgesamt 90 Prozent der deutschen Bevölkerung online. Immerhin 50 Millionen Deutsche nutzen täglich das WWW. Die mediale Internetnutzung, die den Konsum von Videos, Audios und Text über das Internet umfasst, konnte 2019 einen Wandel verzeichnen. Das Bewegtbild ist in der medialen Internetnutzung der Deutschen an erster Stelle, so werden von 87 Minuten Mediennutzung am Tag 42 Minuten mit Videos verbracht, 38 mit Audios und 28 mit Lesen. Der Prozentsatz der Befragten, die wöchentlich im Internet Videos ansehen, steigt Jahr für Jahr und lag 2018 bei 60 Prozent, 2019 stieg dieser Wert auf 61 Prozent. Währenddessen stieg das Ansehen von Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime Video und Co. von 31 Prozent 2018 auf 37 Prozent 2019. Im Vergleich dazu hält sich das Anschauen von TV-Sendungen zeitversetzt mit 35 Prozent weiterhin gut. Die YouTube-Nutzung liegt mit 40 Prozent noch darüber. Interessant ist zudem, dass Smartphonenutzer einer Gigaset-Studie zufolge häufig vor dem Einschlafen Videos streamen. Mit Blick auf die sozialen Medien ist erkennbar, dass Facebook weiterhin an Platz eins der meistgenutzten Plattformen liegt. Neben Facebook gewinnt jedoch auch Instagram an Bedeutung. 60 Prozent der Befragten gaben an, sich auf den sozialen Netzwerken am liebsten Videos mit Ton anzusehen.

Livestreaming gewinnt an Bedeutung

Während Video-On-Demand-Dienste wie Netflix an Markt gewinnen, kommt auch dem Livestreaming von Inhalten in Echtzeit steigende Bedeutung zu. So konnte die wöchentliche Nutzung von Live-Fernsehen im Internet laut der ARD/ZDF-Onlinestudie 2019 um zwei Prozentpunkte zulegen und damit 13 Prozent erreichen. Insgesamt zeigt der Trend der Livestream-Nutzung in Deutschland bereits seit Jahren aufwärts. Der Digitalisierungsbericht Video 2019 von Die Medienanstalten zeigte auf, dass in Deutschland bereits über 25 Prozent der Gesamtbevölkerung Livestream-Angebote nutzen. Dazu zählen neben dem Ansehen von Live-Fernsehsendungen auch YouTube Live, das durch 15 Prozent der Deutschen genutzt wird. Die Gamer-Plattform Twitch wurde im vergangenen Jahr von 5,4 Prozent der Deutschen genutzt. Sie liegt jedoch mit über neun Milliarden angesehenen Stunden an Livestreams weltweit an der Spitze der Livestreaming-Plattformen. Verbraucher geben zudem bei diversen Umfragen an, sich lieber ein Video oder einen Livestream über ein Produkt anzusehen, als sich dazu einen Text durchzulesen. Der weltweite Anteil steigt, so gibt Neil Patel an, dass 47 Prozent der Livestream-Nutzer in diesem Jahr mehr Live-Inhalte ansehen als noch im Vorjahr. Mit Blick auf Facebook sollen Go-Globe zufolge bereits mehr als eins aus fünf Videos live übertragen werden. Diese sollen zudem dreimal so lang angesehen werden wie zuvor aufgezeichnete Videos. Livestreaming gewinnt an Bedeutung und soll bis 2025 sogar einen Marktwert von fast 125 Milliarden US-Dollar verzeichnen, wie MediaKix schätzt, während immer mehr Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen den Mehrwert der Echtzeitvideos erkennen.

Die Möglichkeiten vervielfältigen sich und zeigen Potenzial für die Zukunft

Die Zahlen sprechen für sich und zeigen eindeutig, dass dem Bewegtbild schon heute immense Bedeutung zukommt. Die Möglichkeiten des Einsatzes sind immens, so konnten sich in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Gebieten etablieren, in denen Videos und insbesondere der Livestream eine zunehmend wichtige Rolle einnimmt. Livestreaming-Dienste wie Periscope gewinnen bereits seit 2015 an Bedeutung und erlauben es Nutzern, über soziale Medien mit dem Smartphone Live-Videos zu übertragen. Mit YouTube Live, Facebook Live und Instagram Live sind die Menschen auf aller Welt heute bereits über Videos in Echtzeit miteinander verbunden. Doch Livestreams vernetzen heute nicht nur die Menschen, sondern schaffen in verschiedenen Bereichen des Lebens neue Möglichkeiten und Erfahrungen. Im Segment des iGamings konnten zuletzt Anbieter von Casinospielen im Netz den Nutzen erkennen. So bietet das Betway Online Casino eine umfangreiche Auswahl an Spielen wie etwa Roulette, Blackjack und Poker im Internet an und nutzt zusätzlich den Livestream im Rahmen des Live-Casinos. Hier erscheint ein realer Croupier, der über eine Videoübertragung das Spiel in Echtzeit leitet. Ein ähnliches Konzept kommt etwa beim Online-Fitnessstudio Cyberobics zum Einsatz, die Live-Sportklassen anbieten und es ermöglichen, das Erlebnis des Sportstudios in die eigenen vier Wände zu holen, ohne dabei auf einen Trainer verzichten zu müssen. Inzwischen machen sich auch Händler den Livestream zunutze, wie etwa das deutsche Modegeschäft Orsay, das Shopping über einen Livestream anbietet. Das Potenzial ist immens und scheint noch lange nicht ausgeschöpft zu sein.

Die Internetnutzer in Deutschland greifen bevorzugt zu Videos und Livestreams im Netz. Studien zeigen die wachsende Bedeutung des Bewegtbilds und lassen vermuten, dass diesem Trend in nächster Zukunft kein Ende gesetzt wird.