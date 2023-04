Digitale Innovationen: Industrie sieht sich als Vorreiter

Für ein Fünftel sind Industrieunternehmen aus Deutschland im weltweiten Vergleich allerdings im Hintertreffen. Berg: »Digitalisierung und Produktion gehören zusammen«.

Die deutsche Industrie zeigt sich selbstbewusst und in Sachen Digitalisierung gut aufgestellt. Jedes zweite Industrieunternehmen (48 Prozent) sieht die eigene Branche bei digitalen Innovationen im internationalen Vergleich an der Spitze oder als Vorreiter. 29 Prozent verorten sie im Mittelfeld, 19 Prozent unter den Nachzüglern oder bereits abgeschlagen. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung unter 603 Unternehmen in Deutschland, darunter 163 Industrieunternehmen, im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. »Digitalisierung und Produktion gehören zusammen, Digitalbranche und Industrie rücken näher zusammen«, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. »Mit Catena-X hat die Automobilbranche gezeigt, dass Deutschland bei der digitalen Transformation der Wirtschaft eine Führungsrolle einnehmen kann. Die Vernetzung und Automatisierung von ganzen Wertschöpfungsketten muss nun nicht nur über Unternehmensgrenzen hinweg, sondern auf den gesamten industriellen Sektor ausgedehnt werden – der Startschuss für die Umsetzung der Initiative Manufacturing-X auf der Hannover Messe 2023 ist deshalb ein wichtiger Schritt.«

Anzeige

Manufacturing-X soll neben eben einer effizienteren Produktion auch mehr Nachhaltigkeit in der Industrie ermöglichen. Zwei Drittel der Industrieunternehmen (66 Prozent) sind überzeugt, die Industrie sollte Vorreiter bei der Entwicklung nachhaltiger Technologien werden und 57 Prozent sind der Meinung, die Entwicklung klimafreundlicher Verfahren und Prozesse in der Industrie könne die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken. Gleichzeitig bereitet die politische Regulierung der Hälfte der Branche aber auch Sorgen: Insgesamt 50 Prozent der befragten Industrieunternehmen sagen, dass die Klimapolitik die deutsche Industrie belaste und die Wettbewerbsfähigkeit einschränke. Berg: »Digitale Technologien können einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass die deutsche Industrie die Klimaziele erreicht.«

[1] Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverband Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 603 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland telefonisch befragt, darunter 163 Industrieunternehmen. Die Gesamtumfrage ist repräsentativ. Die Fragestellungen lauteten: »Wo sehen Sie die deutsche Industrie im weltweiten Vergleich bei digitalen Innovationen?« sowie »Inwieweit stimmen Sie den Aussagen zum Thema deutsche Industrie und Nachhaltigkeit beziehungsweise Klimaschutz zu?«.