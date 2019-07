Fairtrade ist nur eine Randerscheinung

»Fairtrade-Produkte verkaufen sich immer besser«, heißt es in der Überschrift einer kürzlich veröffentlichten Grafik, siehe unten. Eine Aussage die stimmt und dennoch ein zu positives Bild malt. Denn der Umsatz mit Fairtrade wächst zwar tatsächlich, ist aber gleichzeitig im Vergleich mit dem Umsatz des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland kaum der Rede wert. So wurden hierzulande seit 1993 mit unter fairen Bedingungen angebauten beziehungsweise hergestellten Produkten rund 8,5 Milliarden Euro umgesetzt. Zum Vergleich: Allein 2018 beliefen sich die Erlöse des Lebensmitteleinzelhandels auf knapp über 123 Milliarden Euro. Mathias Brandt

Moralisch unbedenklicher Konsum ist ein Trend in der deutschen Lebensmittelindustrie. Der Umsatz mit Fairtrade-Produkten steigt hierzulande seit Jahren kontinuierlich an. Die Infografik von Statista zeigt die fünf umsatzstärksten Warengruppen. Verkaufsschlager Nr. 1 ist Kaffee. Vorreiter auf Seiten der Röster sind hier Tchibo und Darboven. Südfrüchte (hauptsächlich Bananen), Textilien, Blumen und Eiscreme liegen beim Umsatz relativ dicht beieinander. Einen großen Sprung haben dabei zuletzt fair gehandelte Textilien gemacht. Dies liegt unter anderem an großen Verkaufsaktionen von Discountern wie Aldi und Textileinzelhändlern wie Ernstings. Zudem gingen Firmen wie Kaufland und Ferrero dazu über, die Mitarbeiter-Bekleidung auf Fairtrade-Baumwolle umzustellen. Mit konventionellen Lebensmitteln wird allerdings nach wie vor deutlich mehr verdient. So liegt etwa der Umsatz im Segment Kaffee (ohne trinkfertige Kaffeegetränke) im Jahr 2019 bei rund 20 Milliarden Euro. Matthias Janson

