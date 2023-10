Formel E: Mit den richtigen Daten siegreich über die Ziellinie

António Félix da Costa, Pascal Wehrlein, 99X Electric Gen3, 2023, Porsche AG ©

Das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team steht in Sachen IT-Struktur vor besonderen Herausforderungen. Jeden Monat, wenn nicht gar jede Woche macht der E-Prix irgendwo anders auf der Welt Station. Vor Ort hat das IT-Team oft nur wenige Stunden Zeit, um eine leistungsstarke, sichere IT-Infrastruktur aufzubauen. Eine Infrastruktur, die anschließend bei der dreitägigen Veranstaltung optimal funktionieren muss. Ist das Rennen vorbei, packt das IT-Team zusammen und zieht zum nächsten Veranstaltungsort weiter – man kann sich das ganz ähnlich vorstellen wie bei der Tournee einer Rockband.

Die besagte Infrastruktur ist ein wichtiger Bestandteil der Rennstrategie des TAG Heuer Porsche Formel-E-Teams. Während der Rennen werden Daten wie Geschwindigkeit, Reifenverschleiß, Bremsentemperatur, G-Kräfte im Cockpit und weitere Informationen über die Fahrzeuge erfasst. Diese Daten werden über das Netzwerk an das Entwicklungszentrum in Weissach, Deutschland, der Heimat von Porsche Motorsport, übertragen, dort analysiert und mit Anweisungen für das Renngeschehen zurückgesendet – alles in Echtzeit. Netzwerkleistung und -sicherheit sind entscheidende Komponenten, um diese Daten zuverlässig bereitstellen und schnell die richtigen Entscheidungen treffen zu können.

Das Manöver, das dabei hilft, den Sieg zu sichern: SASE.

Während das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team in seiner bisher besten Saison überhaupt auf einen verdienten Platz 4 gefahren ist, hat sich die SASE-Technologie als leistungsstarker Verbündeter erwiesen.

SASE (Secure Access Service Edge) ist eine ganzheitliche, Cloud-native Lösung, die erweiterte Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen zu einer einheitlichen Lösung zusammenführt. Dabei beseitigt die SASE-Plattform die Komplexität und Ineffizienz, die sonst mit herkömmlichen und fragmentierten Netzwerk- und Sicherheitstools verbunden sind.

Sicherheit, Agilität und Leistungsfähigkeit des IT-Netzwerks mögen auf den ersten Blick weniger relevant erscheinen, wenn es um quietschende Reifen und surrende Antriebe geht. Tatsächlich ist das IT-Netz jedoch ein leistungsstarkes Werkzeug, das intelligente Rennentscheidungen überhaupt erst ermöglicht.

Friedemann Kurz, IT-Leiter des Teams, hebt zusätzlich den Sicherheitsaspekt hervor: „IT-Sicherheit ist im Motorsport besonders bedeutsam, und die robuste Sicherheitsinfrastruktur von Cato Networks gewährleistet die Integrität kritischer Systeme und Daten. Dank der umfassenden Lösungen von Cato Networks können wir uns voll und ganz auf die Rennstrategie konzentrieren. In dem Wissen, dass Netzwerk und Infrastruktur durch eine zuverlässige Sicherheitslösung vollständig geschützt sind.“

Hochleistungsnetzwerk mit niedriger Latenz

SASE steuert den Netzwerkverkehr des TAG Heuer Porsche Formel-E-Teams intelligent und das weltweit. Die Technologie minimiert die Latenzzeiten, beschleunigt die Datenübertragungsrate und priorisiert kritische Anwendungen. Gleichzeitig holt sie das Optimale aus der zur Verfügung stehenden Bandbreite von 50 Mbit/s heraus. Bei jedem Rennen werden hunderte Gigabyte an Daten übertragen – und die erreichen ihr Ziel mit dem geringstmöglichen Verlust von Datenpaketen.

Für mehr Sicherheit sorgen

Dabei gilt es, die gesamte Konnektivität abzusichern. Ein Ransomware-Angriff wäre das Worst-Case-Szenario für jedes Formel-E-Team. Ohne auf die Unmenge von Daten zugreifen zu können, wäre es so gut wie unmöglich, auf der Rennstrecke Entscheidungen zu treffen. Geschweige denn ein Rennen erfolgreich zu beenden.

Die SASE-Technologie schafft dank integrierter Sicherheitskomponenten eine Umgebung, die das Team unterstützt und Aufwand wie Gesamtkosten senkt. Florian Modlinger, Teamchef des TAG Heuer Porsche Formula-E-Teams, bestätigt den maßgeblichen Einfluss der SASE-Plattform auf die Erfolge der abgeschlossenen Saison: „Die Netzwerk- und Sicherheitslösungen von Cato Networks waren für unser Team in dieser Saison von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Die SASE-Plattform hat es uns erlaubt, sicher und effizient zu arbeiten. Und zwar von dem Moment an, in dem wir auf der Strecke eintreffen bis hin zu den Entscheidungen, die wir während des Rennens in Echtzeit treffen müssen. In dieser Saison hat Cato Networks uns einen echten Effizienzschub verschafft (…).“

Das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team und SASE

Das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team schickt sich auch weiterhin an die Leistungsgrenzen in der Welt des Formel-E-Rennsports zu verschieben. SASE hat sich dabei als verlässlicher Teamkollege erwiesen.

Die Plattform bietet einheitliche Netzwerksicherheit, robuste Schutzfunktionen vor Cyberangriffen, eine bessere Anwendungsleistung und eine vereinfachte Netzwerkverwaltung – alles Funktionen, die das Rennteam in Echtzeit bei seinen Entscheidungen unterstützen. Dabei kommt es nicht allein auf Schnelligkeit an, sondern neben Präzision und einem strategischen Ansatz vor allem auf einen effizienten Prozess.

Im November 2022 hatte TAG Heuer Porsche Formel E seine Partnerschaft mit Cato Networks bekannt gegeben und das Team zu seinem offiziellen SASE-Partner gemacht. Das TAG Heuer Porsche Formula-E-Team feierte großartige Siege in Jakarta, Kapstadt und zwei Doppelsiege in Diriyah. In einem Sport, in dem Sekundenbruchteile den Unterschied zwischen erstem und zweitem Platz ausmachen, spielt eine präzise Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle.

Mit Blick auf Saison 10 wird das TAG Heuer Porsche Formula-E-Team die wichtigen Daten, die in diesem Jahr erhoben werden konnten, für die weitere Vorbereitung nutzen und gestärkt in die kommende Saison zurückzukehren.

Eyal Webber-Zvik, VP of Product Marketing and Strategic Alliances, Cato Networks

TAG Heuer Porsche Formel-E-Team erhält Drei-Sterne-Umwelt-Prüfsiegel der FIA

Wichtige Auszeichnung für Porsche Motorsport: Das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team hat das Drei-Sterne-Umwelt-Prüfsiegel der FIA erhalten, das der Automobil-Weltverband im Rahmen seines Zertifizierungsprogramms in der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft vergibt.

Damit werden die erfolgreichen Anstrengungen von Porsche Motorsport gewürdigt, seine Performance zu verbessern sowie mit der Optimierung bestehender Prozesse die Voraussetzungen für einen nachhaltigen Betrieb zu schaffen.

»Das Drei-Sterne-Umwelt-Prüfsiegel der FIA ist eine großartige Auszeichnung und eine Anerkennung unserer Anstrengungen, die Umweltauswirkungen im Motorsport systematisch und stufenweise zu reduzieren«, sagt Thomas Laudenbach, Leiter Porsche Motorsport. »Bei Porsche sind Umweltmanagement und Nachhaltigkeit integrale Bestandteile der Unternehmensstrategie. Unser Ziel bei Porsche Motorsport ist es, durch Innovationskraft und die schnelle Reaktion auf Veränderungen auch in Zukunft einen relevanten Beitrag zur Porsche Nachhaltigkeitsstrategie zu leisten. Die Auszeichnung durch die FIA dient uns als Ansporn und Motivation, unseren Weg konsequent weiter fortzuführen.«

Das Porsche Entwicklungszentrum in Weissach, in dem das Herz des Porsche Motorsports schlägt, erfüllt seit 2005 hohe Umweltstandards. Mit dem Einstieg in die Formel E, die als Beschleuniger für innovative und nachhaltige Mobilitätstechnologien gilt, legte Porsche 2019 ein klares Bekenntnis zur vollelektrischen Zukunft des Motorsports ab. Auch beim Kundensport treibt Porsche die Elektrifizierung voran, etwa mit dem Mission R sowie dem Cayman GT4 e-Performance, dem Prototyp eines vollelektrischen Kundenrennfahrzeugs der Zukunft.

Systematische Reduktion aller Umweltauswirkungen

Porsche Motorsport hat das Ziel, in den Bereichen Infrastruktur, Produkte und Events die Umweltauswirkungen des Motorsports systematisch und langfristig zu reduzieren. Für Rennevents entwickelt Porsche Motorsport einen eigenen Umweltstandard. Ein Pilotprojekt zur Bestandsaufnahme aller Umweltauswirkungen im Porsche Mobil 1 Supercup startete zum Saisonbeginn 2022.

Für seine Motorsportlieferanten erhöht Porsche Motorsport schrittweise die Anforderungen an nachhaltige Produkte und Prozesse. Dadurch wird das für den Serienprozess bereits geltende Sustainability Rating (S-Rating) stufenweise auch auf den Motorsport übertragen. Das S-Rating für unmittelbare Lieferanten bildet einen wichtigen Baustein des Strebens von Porsche nach einer verantwortungsvollen Lieferkette. Es basiert auf einer Lieferanten-Selbstauskunft zu definierten Nachhaltigkeitskriterien. Das S-Rating umfasst umweltbezogene und soziale Aspekte und prüft die Einhaltung ethisch korrekten Verhaltens. Falls erforderlich, kann eine Vor-Ort-Überprüfung beim Lieferanten erfolgen.

Ich gratuliere dem TAG Heuer Porsche Formel-E-Team zur Auszeichnung mit dem FIA Drei-Sterne-Umwelt-Prüfsiegel«, sagt FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem. »Es unterstreicht den Status der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft als Standard-Setter für Nachhaltigkeit in der Motorsport-Industrie. TAG Heuer Porsche ist seit 2019 eine der Hauptstützen der Formel E, und seine Teilnahme an der faszinierenden neuen Gen3-Ära zeigt das Engagement des Teams bei der Einbeziehung grüner Technologien für eine nachhaltigere Zukunft.«

»Die Auszeichnung des TAG Heuer Porsche Formel-E-Teams mit dem Drei-Sterne-Umwelt-Prüfsiegel zeigt deutlich, wie ernst es seine Verantwortung für Nachhaltigkeit nimmt”, sagt Julia Palle, Direktorin für Nachhaltigkeit der Formel E. »Es ist fantastisch, den Fortschritt zu sehen, den es auf diesem Gebiet gemacht hat. Dieser unterstreicht die Rolle der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft als Plattform, die es ermöglicht, dass High-Performance-Sport und führende Nachhaltigkeitsinitiativen kraftvoll koexistieren.«

Mit der Formel E in eine neue Ära

An der Zukunft der Elektromobilität arbeitet Porsche nicht nur in der Serienproduktion, sondern auch auf der Rennstrecke. Mit seiner offiziellen Einschreibung für die neue Ära der Formel E mit Fahrzeugen der Gen3 unterstrich Porsche sein Bekenntnis zur ersten vollelektrischen Rennserie der Welt und seine Philosophie, durch die Entwicklung elektrisch angetriebener Rennfahrzeuge den Grundstein für künftige Mobilitätslösungen zu legen. Dabei legt Porsche großen Wert darauf, dass die DNA der Formel E erhalten bleibt. Die wichtigsten Alleinstellungsmerkmale, die diese Meisterschaft so erfolgreich gemacht haben, sind Veranstaltungen in Metropolen sowie spannende Rennen dank einer großen Leistungsdichte des Starterfeldes. Dazu kommen die hohe technische Relevanz für Serienentwicklungen, die Qualität des Antriebsstrangs, innovative Technologien, eine wirkungsvolle Kostenkontrolle durch das von allen Teams verwendete Einheitschassis sowie die Nachhaltigkeitsstrategie dieser Rennserie.

Die neue Ära der Formel E beginnt mit der Saison 2022/2023. Die dafür entwickelten Gen3-Autos sind so konzipiert, dass in Zukunft auch Schnelllade-Boxenstopps möglich sind. Die Reduzierung der Ladezeiten ist über den Sport hinaus ein wichtiges Argument für die Akzeptanz von Elektroautos im Alltagsverkehr und trägt damit wesentlich zu Fortschritten in der Elektromobilität bei. Porsche sieht es als interessante Herausforderung, die erfolgreiche Zukunft der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft aktiv mitzugestalten und dadurch der Elektromobilität auf globaler Ebene weiteren Schub zu verleihen.