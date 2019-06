Game of Thrones hinterlässt enttäuschte Fans

750.000 Menschen schalteten hierzulande nachts um drei den Fernseher an und schauten auf dem Nischen-Bezahlsender Sky Atlantic die finale Folge Game of Thrones. Der Sender kommt sonst auf einen Marktanteil von 0,1 Prozent der Zuschauer – in besagter Sonntagnacht waren es 46,2 Prozent Marktanteil, wie meedia berichtet.

Doch weltweit beschweren sich Fans über das Finale der Serie, die in den ersten Staffeln auf den Büchern des Autors George R.R. Martin basierte. Dieser kam aber mit dem Schreiben nicht hinterher, weswegen das Finale der Serie von anderen Autoren übernommen wurde – zum Unmut der Zuschauer.

Kamen andere Folgen der Serie bei der Online-Datenbank IMDb sonst durchaus auf durchschnittliche Zuschauerbewertungen von unglaublichen 9,9 von zehn Punkten, liegt das Finale bei unterdurchschnittlich schlechten 4,3 Punkten. Alle 73 Folgen der acht Staffeln haben eine Durchschnittsbewertung von 9,4 Punkten – ein Wert, den wenige andere Serien erreichen. Wie die Grafik von Statista zeigt, sind die Folgen der letzten Staffel dabei die am schlechtesten bewerteten. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/18072/durchschnittsbewertung-game-of-thrones/

Streaming-Hits: Die beliebtesten Online-Serien

»Orange Is The New Black« ist die aktuell die mit Abstand beliebtesten Online-Serie in Deutschland. Dahinter folgen »Marvel’s Luke Cafe« und und »Insatiable«. Damit sind die Top drei komplett von Netflix produziert. Die Popularität der Titel wurde in »Demand Expressions« gemessen, eine von Parrot Analytics entwickelte Maßeinheit für die Nachfrage nach einer Serie. Sie basiert sowohl auf der medialen Auseinandersetzung mit einem Titel (etwa entsprechende Social Media-Interaktionen) als auch auf dem tatsächlichen Konsum (Streaming oder Download), wobei letzterer höher gewichtet wird. Mathias Brandt https://de.statista.com/infografik/9517/das-streamen-die-deutschen/ Video-Streaming: Netflix hat bei Eigenproduktionen die Nase vorn Video-Streaming boomt. Neben eingekauften Filmen punkten Anbieter dabei mehr und mehr mit hochwertigen Eigenproduktionen, vor allem Serien. Erst kürzlich gewann etwa die erste deutsche Netflix-Produktion „Dark“ einen Grimme-Preis. Hierzulande sind besonders Amazon Video und Netflix beliebt. Wie die Grafik von Statista basierend auf Daten von Parrot Analytics zeigt, könnte das unter anderem an den selbst produzierten Inhalten liegen. Vor allem Netflix hatte für seine Nutzer in dieser Hinsicht 2017 mit 56 Original Serien deutlich mehr zu bieten als die Konkurrenten. Aber Amazon Video holt im Vergleich zu den Vorjahren auf und veröffentlichte immerhin 23 Eigenproduktionen. Hedda Nier https://de.statista.com/infografik/13401/neu-veroeffentlichte-original-serien-auf-videostreaming-plattformen/

181 search results for „serien“

TRENDS WIRTSCHAFT | NEWS | TRENDS 2016 Die beliebtesten Fernsehserien in Deutschland 24 Prozent der Deutschen zwischen 14 und 49 Jahren sehen sich laut einer aktuellen Statista-Umfrage regelmäßig oder sogar immer Folgen der US-Serie »The Big Bang Theory« an. Auf Platz zwei und drei folgen »Two and a Half man« (20 Prozent) und »Game of Thrones« (18 Prozent). Die einzige deutsche Produktion in den Top 10 ist… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG CES 2016: Neue TV-Geräte-Serien für Home Entertainment TCL, ein Unterhaltungselektronikhersteller in China und einer der weltweit größten Fernsehhersteller, präsentiert erstmals seine neue Ultra HD 4K S99-Serie sowie die 4K S79-Serie. Die neuen Produkte bestechen durch die Ausstattung mit der marktführenden HDR-Technologie von Dolby Vision für einen starken Kontrast und glänzen durch helle, lebendige Farben. Die Quantum-Dot-Technologie sorgt für eine außergewöhnlich hohe Farbauflösung… Weiterlesen →

NEWS | KOMMUNIKATION | PRODUKTMELDUNG Livestream – Kommunikation über die ganze Welt Die Technologien von Liveübertragungen sind in den letzten Jahren immer zugänglicher und simpler geworden, während die Abläufe im Hintergrund immer komplexer werden. Dementsprechend hat sich die Nutzung von Livestreams immer mehr in das tägliche Leben integriert und wird sowohl zur Kommunikation als auch zur Unterhaltung extrem häufig eingesetzt. Selbst im professionellen Bereich nehmen die… Weiterlesen →