Cyberangriffe werden glaubwürdiger, doch viele Security-Dashboards leuchten weiter grün. Der Grund: Klassische KPIs messen, wie gut Prozesse laufen – nicht, wie verwundbar ein Unternehmen tatsächlich ist. Key Risk Indicators (KRIs) schließen diese Lücke und machen die reale Exposition für Führungskräfte sichtbar.

Management Summary

Bedrohungslage verschärft sich: 9 Prozent der Internetnutzer wurden binnen zwölf Monaten durch KI-generierte Inhalte getäuscht (Vorjahr: 3 Prozent), 21 Prozent waren von Phishing betroffen. [1]

9 Prozent der Internetnutzer wurden binnen zwölf Monaten durch KI-generierte Inhalte getäuscht (Vorjahr: 3 Prozent), 21 Prozent waren von Phishing betroffen. [1] KPIs zeigen Prozessqualität, nicht Gefährdung: Behebungszeiten oder Phishing-Testergebnisse können grün sein, obwohl ausnutzbare Schwachstellen offen bleiben. [2]

Behebungszeiten oder Phishing-Testergebnisse können grün sein, obwohl ausnutzbare Schwachstellen offen bleiben. [2] KRIs messen Exposition: Entscheidend sind Offenstandsdauer, Ausnutzungswahrscheinlichkeit und wiederkehrende Schwachstellen. [3]

Entscheidend sind Offenstandsdauer, Ausnutzungswahrscheinlichkeit und wiederkehrende Schwachstellen. [3] Schwellenwerte gehören an die Risikotoleranz: Ein roter KRI ist ein Handlungshinweis, kein Urteil über die Security-Arbeit; Verantwortliche aus den Geschäftsbereichen müssen mitentscheiden. [4]

Ein roter KRI ist ein Handlungshinweis, kein Urteil über die Security-Arbeit; Verantwortliche aus den Geschäftsbereichen müssen mitentscheiden. [4] KI verschiebt die Risikolage: Social Engineering wird glaubwürdiger, AI Agents erweitern den Handlungsspielraum von Systemen – KRIs sollten diese Risiken in bestehende Risikofelder integrieren.

Grüne Dashboards trotz realer Risiken: Warum Unternehmen Cybersecurity anders messen müssen

Wie schnell Cyberangriffe aktuell an Wirksamkeit gewinnen können, zeigen neue Bitkom-Zahlen. Neun Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland wurden innerhalb der vergangenen zwölf Monate durch real wirkende, aber durch KI-generierte oder manipulierte Aufnahmen getäuscht. Im Vorjahr waren es nur drei Prozent. Zudem waren 21 Prozent der Befragten von Phishing per E-Mail, Kurznachricht oder Telefon betroffen.

Mit der Bedrohungslage wächst in Unternehmen auch der Druck, Risikomessungen entsprechend weiterzuentwickeln und zu prüfen, ob etablierte Security-Kennzahlen die aktuelle Gefährdung tatsächlich abbilden. Viele klassische KPIs messen jedoch vor allem, wie zuverlässig Security-Prozesse funktionieren, etwa wie schnell Schwachstellen behoben werden oder wie Mitarbeitende bei internen Phishing-Tests abschneiden. Ein auf solchen Indikatoren basierendes Dashboard kann dann überwiegend grün erscheinen, obwohl offene Schwachstellen verbleiben und bereits ausnutzbar sind.

Kennzahlen müssen reale Exposition sichtbar machen

Was diesen Blick um die Risikoperspektive ergänzt, sind aussagekräftige Key Risk Indicators (KRIs). Sie zeigen, wie stark ein Unternehmen einer konkreten Gefährdungslage aktuell ausgesetzt ist und wie sich diese entwickelt. Bei Schwachstellen zählt deshalb neben der Einhaltung von Behebungsfristen auch, wie lange eine kritische Lücke offensteht und wie wahrscheinlich ihre Ausnutzung in der Praxis ist.

Hierbei müssen auch wiederkehrende Schwachstellen müssen sichtbar werden. Eine gute Bearbeitungsgeschwindigkeit kann ein strukturelles Problem verdecken, wenn dieselben Risiken erneut auftreten. Ein aussagekräftiges KRI-Modell sollte deshalb offenlegen, ob sich das tatsächliche Risiko nachhaltig verringert oder ob strukturelle Schwachstellen trotz schneller Bearbeitung bestehen bleiben.

Ein roter Risikoindikator ist dabei nicht automatisch Ausdruck schlecht erfolgter Security-Arbeit. Vielmehr ist er ein Hinweis auf weiteren Handlungsbedarf. Schwellenwerte sollten deshalb an der Risikotoleranz des Unternehmens ausgerichtet und gemeinsam mit den verantwortlichen Geschäftsbereichen eingeordnet werden.

Neue Technologien verändern bestehende Risikofelder

Mit dem zunehmenden Einsatz von KI verändert sich auch die Risikolandschaft. Social Engineering wird glaubwürdiger, während AI Agents den Handlungsspielraum automatisierter Systeme erweitern. Security-Verantwortliche müssen daher noch stärker evaluieren, wie neue Technologien bestehende Risiken verändern und wie sich dadurch die tatsächliche Risikolage verschiebt.

Diesen Ansatz verfolgt auch Box bei der Weiterentwicklung des eigenen KRI-Programms. KI-bezogene Risiken werden in bestehende Risikofelder integriert und stärker danach bewertet, wie unmittelbar das Unternehmen ihnen ausgesetzt ist. Bei kritischen Schwachstellen berücksichtigt Box beispielsweise, wie lange eine Lücke offensteht und wie wahrscheinlich ihre Ausnutzung ist. Aktuelle Exposition erhält dadurch im Reporting ein entsprechend höheres Gewicht.

»Ein grünes Security-Dashboard kann beruhigend aussehen, sagt aber noch wenig darüber aus, wie exponiert ein Unternehmen tatsächlich ist. Führungskräfte müssen erkennen können, welche Risiken aktuell bestehen und wie sich diese entwickeln. Security-KRIs sollten diesen Blick auf den Grad der Gefährdung ermöglichen«, sagt Michael Pietsch, Vice President DACH & Eastern Europe bei Box.

Für Unternehmen bedeutet das, Security-Reporting künftig noch stärker als Entscheidungsgrundlage zu verstehen. Kennzahlen sollten zeigen, wie viel Risiko das Unternehmen tatsächlich trägt und ob sich diese Risikolage verbessert oder verschärft.

[1] Methodik der Bitkom Studie: Die Angaben basieren auf einer repräsentativen Befragung von 1.126 Personen ab 16 Jahren in Deutschland, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom zwischen KW 33 und 37 2026 durchgeführt hat. https://bitkom-research.de/news/cyberkriminelle-taeuschen-haeufiger-mit-deepfakes

Sechs Tipps für aussagekräftige Security-KRIs

1 KPIs und KRIs trennen Berichten Sie Leistung und Exposition in getrennten Sichten und verknüpfen Sie beide über dieselbe Datenbasis. [2] 2 Ausnutzbarkeit einbeziehen Ergänzen Sie CVSS um Ausnutzungswahrscheinlichkeit, etwa über EPSS. [3] 3 Offenstandsdauer messen Erfassen Sie, wie lange kritische Lücken offen sind, nicht nur, ob Fristen eingehalten wurden. 4 Wiederkehrende Schwachstellen sichtbar machen Prüfen Sie, ob das Risiko nachhaltig sinkt oder dieselben Ursachen erneut auftreten. 5 Schwellenwerte und Verantwortliche festlegen Richten Sie Grenzwerte an der Risikotoleranz aus und benennen Sie pro KRI eine verantwortliche Person. [4] 6 Trends statt Momentaufnahmen berichten Drei Quartale stetiger Verschlechterung führen eher zu Entscheidungen als eine einzelne rote Zahl. [4]

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die Praxisbeispiele sind illustrativ und beschreiben keine realen Unternehmen. Zahlenwerte sind Beispielwerte.

1. KPIs und KRIs trennen

Worum es geht: Ein KPI beantwortet, ob Kontrollen liefern; ein KRI, ob die Exposition die vereinbarte Toleranz erreicht. Beide können aus denselben Rohdaten entstehen. [2]

Praxisbeispiel: Die Patch-Quote kritischer Schwachstellen liegt bei 98 Prozent (KPI). Parallel zählt ein KRI, wie viele aus dem Internet erreichbare Systeme eine bereits ausgenutzte Lücke länger als zehn Tage offen haben. Das Dashboard bleibt beim KPI grün, der KRI zeigt dennoch Handlungsbedarf.

So gehen Sie vor: Legen Sie im Reporting zwei getrennte Blöcke an: »Leistung der Kontrollen« und »Exposition gegenüber Risiken«. Ordnen Sie jedem KRI das zugehörige KPI zu.

2. Ausnutzbarkeit einbeziehen

Worum es geht: CVSS beschreibt den theoretischen Schweregrad, EPSS schätzt die Wahrscheinlichkeit einer Ausnutzung in den nächsten 30 Tagen. [3][6]

Praxisbeispiel: Ein Scan liefert 40 Funde mit hohem CVSS-Wert. Der EPSS-Wert zeigt, dass nur wenige davon eine hohe Ausnutzungswahrscheinlichkeit haben. Diese werden zuerst behoben, der Rest folgt nach Standardfrist.

So gehen Sie vor: Kombinieren Sie EPSS mit der Kritikalität des betroffenen Systems und mit Erkenntnissen zu bereits beobachteten Angriffen. EPSS ersetzt die Priorisierung nicht, sondern ergänzt sie.

3. Offenstandsdauer messen

Worum es geht: Nicht nur die Einhaltung einer Frist zählt, sondern auch, wie lange eine kritische Lücke tatsächlich offen ist.

Praxisbeispiel: Eine Lücke wird am letzten Tag der Frist geschlossen und gilt damit als »erfüllt«. Der KRI »Median der Offenstandsdauer kritischer Lücken auf Internet-Systemen« zeigt dagegen, wie lange Angreifern ein Zeitfenster offenstand.

So gehen Sie vor: Definieren Sie Ampelwerte, etwa Grün bis 7 Tage, Gelb bis 14 Tage, Rot darüber. Die Werte sind ein Beispiel und müssen zur Risikotoleranz Ihres Unternehmens passen.

4. Wiederkehrende Schwachstellen sichtbar machen

Worum es geht: Schnelles Beheben kann ein strukturelles Problem verdecken, wenn dieselben Risiken erneut auftreten.

Praxisbeispiel: Eine Fehlkonfiguration wird jedes Quartal auf neu aufgesetzten Servern wieder gefunden und jedes Mal zügig behoben. Ein KRI zur Wiederauftretensquote macht das Muster sichtbar und führt zur Korrektur der Standard-Vorlage statt zum wiederholten Patchen.

So gehen Sie vor: Führen Sie pro Schwachstellenklasse ein Merkmal »erneut aufgetreten«. Wiederholte Funde lösen eine Ursachenanalyse aus.

5. Schwellenwerte und Verantwortliche festlegen

Worum es geht: Ein KRI braucht einen Verantwortlichen, eine Datenquelle, eine Frequenz und vorab vereinbarte Schwellenwerte. Ein roter Wert ist ein Handlungshinweis, kein Urteil über die Security-Arbeit. [4]

Praxisbeispiel: Für den KRI »Offene kritische Lücken auf Internet-Systemen« stehen in einem Steckbrief: verantwortliche Person im Geschäftsbereich, Quelle (Schwachstellenscanner), monatliche Berichtsfrequenz, Grenzwerte und Eskalationsweg bei Rot.

So gehen Sie vor: Stimmen Sie die Schwellen mit den verantwortlichen Geschäftsbereichen ab und halten Sie fest, wer bei Überschreitung welche Entscheidung trifft.

6. Trends statt Momentaufnahmen berichten

Worum es geht: Eine einzelne rote Zahl löst Diskussionen über die Zahl aus; ein stetiger Verlauf über mehrere Quartale führt eher zu einer Entscheidung. [4]

Praxisbeispiel: Der Quartalsbericht zeigt den KRI »Offenstandsdauer« über drei Quartale mit steigender Tendenz und enthält die Entscheidungsvorlage: zusätzliche Ressourcen für das Patch-Team oder Risikoakzeptanz mit Termin.

So gehen Sie vor: Beginnen Sie den Bericht mit der Veränderung zum Vorquartal, der Bedeutung für die Risikolage und der gewünschten Entscheidung.

FAQ

1. Was unterscheidet KPIs von KRIs?

Ein KPI zeigt, ob eine Kontrolle oder ein Programm wie geplant liefert. Ein KRI zeigt, ob die Exposition gegenüber einem benannten Risiko die vereinbarte Toleranz erreicht. [2][4]

2. Warum kann ein Dashboard grün sein, obwohl das Risiko hoch ist?

Weil viele Kennzahlen Lieferleistung messen. Wer »98 Prozent der kritischen Patches eingespielt« meldet, sagt nichts darüber, ob die verbleibenden Lücken ausnutzbar sind. [2]

3. Wie hat sich die Bedrohungslage zuletzt entwickelt?

Laut Bitkom wurden 9 Prozent der Internetnutzer binnen zwölf Monaten mit KI-erzeugten Foto-, Video- oder Sprachaufnahmen getäuscht, im Vorjahr waren es 3 Prozent. Insgesamt wurden 64 Prozent Opfer von Cyberkriminalität. [1]

4. Welche Angriffsarten sind am häufigsten?

Schadprogramme (32 Prozent), Betrug beim Online-Einkauf (29 Prozent) und Phishing (21 Prozent). Die Werte stammen aus einer Befragung von Privatpersonen, nicht von Unternehmen. [1][5]

5. Was ist EPSS und wofür eignet es sich?

Das Exploit Prediction Scoring System schätzt als Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1, ob eine veröffentlichte Schwachstelle in den nächsten 30 Tagen ausgenutzt wird. Es ergänzt CVSS, das den theoretischen Schweregrad beschreibt. [3][6]

6. Was macht einen KRI aussagekräftig?

Er braucht einen benannten Verantwortlichen, eine definierte Datenquelle, Berichtsfrequenz, vorab vereinbarte Schwellenwerte und einen Nachweis. Ohne vereinbarte Schwellen ist ein Indikator nur eine Meinung. [4]

7. Wie viele Kennzahlen braucht ein Management-Report?

Für Vorstand oder Aufsichtsgremium genügen laut Quelle etwa acht bis fünfzehn Indikatoren; die größere Bibliothek bleibt in der Security-Funktion, nur Ausnahmen werden eskaliert. [4]

8. Ist ein roter KRI ein Zeichen schlechter Security-Arbeit?

Nein. Er signalisiert, dass sich die Exposition der Toleranzgrenze nähert oder sie überschreitet, und löst eine Risikoentscheidung aus: akzeptieren mit Termin, Kontrollen ergänzen, übertragen oder eskalieren. [2]

9. Können dieselben Daten KPI und KRI speisen?

Ja. Der Anteil gepatchter kritischer Schwachstellen ist ein KPI; die Zahl geschäftskritischer Systeme, die ihre Toleranzfrist überschreiten, ist ein KRI aus demselben Datenbestand. [2]

10. Wie schützt man sich vor Deepfake-Betrug?

Bitkom rät, bei ungewöhnlichen Anrufen oder dringenden Zahlungsaufforderungen immer über einen zweiten Kanal nachzufragen. Als wirksamsten Schutz nennt der Verband einzigartige Passwörter je Dienst sowie Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Passkeys. [1]

Quellen

[1] Bitkom Research: Cyberkriminelle täuschen häufiger mit Deepfakes (26.10.2026), https://bitkom-research.de/news/cyberkriminelle-taeuschen-haeufiger-mit-deepfakes

[2] NHI Mgmt Group: KRI vs KPI in Cyber Security (14.11.2026), https://nhimg.org/kri-vs-kpi-guide

[3] FIRST: Exploit Prediction Scoring System (EPSS), https://www.first.org/epss/

[4] Governance Docs: Cybersecurity KRIs vs KPIs, https://governancedocs.com/cybersecurity-kri-vs-kpi/

[6] Security-Insider: EPSS einfach erklärt, https://www.security-insider.de/was-ist-epss-a-e0fc50ff874dfee2dc85b3f0fbe887f1/

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

3931 Artikel zu „Cyberangriffe“