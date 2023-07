Innovative Strategien – den Paketversand in die Schweiz vereinfachen

Die Schweiz ist ein vielversprechender Markt. Eine hohe Kaufkraft sowie das Interesse der Schweizer Verbraucher, Markenware günstig zu erwerben, sind für den E-Commerce sehr attraktiv. Als Nicht-EU-Mitglied hat die Schweiz jedoch ihre eigenen Regeln und Vorgaben.

Die Schweiz als vielversprechender Markt für den E-Commerce

Der Online-Handel genießt auch in der Schweiz hohe Popularität. Schweizer Verbraucher empfinden es als hilfreich, rund um die Uhr im Internet zu shoppen. Als finanzbewusste Klientel vergleichen die Schweizer Preise und Konditionen. Das hohe Preisniveau in der Schweiz ist für lokale Verbraucher ein Grund, sich online in den Shops benachbarter Länder umzuschauen. Oftmals werden Angebote deutscher und anderer europäischer Anbieter aufgrund eines günstigeren Preis-Leistungs-Verhältnisses bevorzugt. Für Online-Shops aus Deutschland ist der Paketversand in die Schweiz jedoch nicht mit dem Warenversand in andere EU-Länder vergleichbar. Beim Versenden von Päckchen und Paketen in die Schweiz sind Zollabgaben, Steuern und Gebühren zu entrichten. Diese zusätzlichen Kosten verteuern die Waren und können zudem je nach Kanton (Bundesland) unterschiedlich ausfallen. Im E-Commerce wird deshalb nach effizienten Lösungen für den Versand in die Schweiz gesucht. Inzwischen ist bekannt, dass der gesamte Prozess der Zollabwicklung für den Paketversand in die Schweiz sowie für Retouren automatisiert und dadurch vereinfacht werden kann. Auf diese Weise können zusätzliche Kosten für die Kunden sowie Verzögerungen beim Versenden von Paketen vermieden werden. Grenzüberschreitendes Wachstum erfordert moderne E-Commerce- und Versandlösungen. Wenn es um Paketdienstleistungen geht, greifen internationale Experten daher auf die Expertise der Schweizerischen Post zurück. Um den Anforderungen der verschiedenen Online-Shops zu entsprechen, stehen verschiedene Serviceniveaus zur Verfügung. Während bei kostensparenden Modellen hauptsächlich die Zuverlässigkeit im Fokus steht, bieten Premiumoptionen zusätzliche Leistungen wie eine höhere Gewichtsgrenze, Sendungsverfolgung und Delivery Duty Paid (Zustellungsgebühren bezahlt) an. Schweizer Kunden haben hohe Erwartungen betreffend der Zustellung bestellter Waren aus dem Ausland. Für in Deutschland ansässige Online-Shops kann der Paketversand in die Schweiz sowie die Retourenabwicklung ohne geeignetes Konzept teuer werden. Die Versendung betrifft außer Päckchen und Paketen auch Rechnungen oder allgemeine Mitteilungen an Kunden.

Hohe Erwartungen an digitales Einkaufen und internationalen Warenversand

Im E-Commerce wird global gedacht. Wer heute einen Online-Shop gründet, ist meistens international tätig. Seitdem sich das Internet zur Informationsquelle Nr. 1 entwickelt hat, spielt das Online-Shopping eine große Rolle. Zusätzlich zum klassischen Online-Einkauf haben sich Live-Shopping, Livestream-Shopping und Live-Commerce als weitere Formate des digitalen Einkaufens entwickelt. Per Video-Livestream werden Produkte vorgestellt, die via Live-Chat in direktem Kontakt mit dem jeweiligen Online-Shop erworben werden können. Beim Live-Shoppen wird natürlich auch ein möglichst sofortiger Versand der Ware erwartet. Lieferverzögerungen sowie längere Wartezeiten toleriert vor allem die servicegewohnte Schweizer Kundschaft kaum. Online-Händler, die beabsichtigen, sich auf dem Schweizer Markt zu etablieren, sollten auf eine schnelle Abwicklung des Paketversands in die Schweiz achten. Live-Commerce ist eine bequeme Gelegenheit, online einzukaufen und bei Fragen eine persönliche Beratung via Chat in Anspruch zu nehmen. Da während des Livestreams jederzeit Bestellungen getätigt werden können, kann das Bestellverfahren aus Unternehmersicht komplizierter werden. Darüber hinaus stellt Nachhaltigkeit mittlerweile einen wesentlichen Bestandteil der Unternehmenskultur dar. Ähnlich wie in Deutschland ist auch in der Schweiz die Verwendung nachhaltiger Verpackungen üblich.

