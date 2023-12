KI beschert Online-Shops Umsatzsteigerungen von 11 Prozent und mehr

Studie zeigt die Wichtigkeit von KI im europäischen E-Commerce 2023. In den Bereichen Suche, Merchandising und Personalisierung führt der Einsatz der neuen Technologie im Durchschnitt zu den größten Umsatzsteigerungen für Webshops.

Am 30.11.2022 startete OpenAI ChatGPT ganz beiläufig mit einem Twitter-Post (jetzt X) von Sam Altman. Fünf Tage später hatte das Tool bereits mehr als 1 Million Nutzer, was es zu einer der am schnellsten wachsenden Online-Plattformen machte. Dies löste ein beispielloses KI-Wettrüsten in vielen Branchen aus. Insbesondere der Onlinehandel bleibt von den Umwälzungen der neuen Technologie nicht unberührt. Doch wie beurteilen E-Commerce-Entscheidungsträger in Europa die Lage selbst und wieviel Budget investieren sie in KI? Um das herauszufinden, hat FactFinder 300 von ihnen zum aktuellen Einsatz der KI in ihrem Unternehmen befragt. Jetzt liegen die Ergebnisse der Befragung vor, zusammengefasst in einem 20-seitige Trendbericht. Der Bericht vermittelt spannende Insights über den aktuellen Stand, die Auswirkungen, Investitionen und Trends in der europäischen eCommerce-Landschaft. Die Ergebnisse der Studie sollen Händlern als Grundlage für zukünftige Unternehmensentscheidungen dienen.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen zählen:

Investitionen in KI nehmen trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds zu.

86 % der E-Commerce-Entscheider wollen ihre KI-Investitionen im Vergleich zum Vorjahr erhöhen. 76 % der Entscheider haben durch den Einsatz von KI einen Umsatzzuwachs von 11 % oder mehr erzielt.

Der Einsatz von KI in den Bereichen Merchandising, Suche und Personalisierung führt im Durchschnitt zu den größten Umsatzsteigerungen für Online-Shops.

Mit den Fortschritten bei den Large Language Models (LLM) ist es wahrscheinlich, dass die KI in die gesamte Wertschöpfungskette des E-Commerce Einzug halten wird – von der Kundenakquise bis zur Abwicklung.

62 % der Entscheider glauben, dass KI ihre E-Commerce-Teams vergrößern und nicht etwa verkleinern wird.

Die drei wichtigsten Bereiche, in denen KI die Ergebnisse im E-Commerce verbessert hat, sind: Kundensupport, Search & Recommendations, Automatisierung.

Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Entscheidungsträger im E-Commerce die positiven Auswirkungen des Einsatzes von KI-Technologie sehen. Aber wie viel investieren diese Branchenführer genau in die aufkommende KI-Technologie? Diese und viele weitere Ergebnisse finden sich in dem 20-seitigen Trendbericht. https://www.fact-finder.de/landingpage/factfinder-ai-report.html

