KI, die macht, was sie soll

Patentierte Hybrid-Technologie vereint Präzision, Effizienz und Kontrolle für den Mittelstand.

Die moresophy GmbH aus München hat ein US-Patent für ihre innovative Hybrid-KI-Technologie DAPHY angemeldet. Speziell für den Mittelstand entwickelt, ermöglicht DAPHY Unternehmen eine sichere, effiziente und zielgerichtete Nutzung generativer KI, ohne hohe Kosten oder komplexe Lernkurven. Die Technologie senkt die Hürden für die KI-Nutzung und hilft dabei, Geschäftsprozesse datengestützt zu optimieren.

Viele mittelständische Unternehmen erkennen die Potenziale generativer KI, schrecken jedoch vor der Umsetzung zurück. Mangelnde Expertise, hohe Kosten und Unsicherheiten bei der Kontrolle der Ergebnisse gehören zu den häufigsten Hemmschwellen. Hier setzt moresophy an. Seit über 20 Jahren entwickelt das Münchener Unternehmen praxisorientierte KI-Lösungen, die Transparenz und Effizienz vereinen.

»Mit DAPHY wollen wir die Barrieren für kleine und mittelständische Unternehmen beim Einsatz von KI abbauen und eine Lösung bieten, die einfach nutzbar ist, präzise arbeitet und spürbare Vorteile im Arbeitsalltag schafft,« erklärt Prof. Dr. Heiko Beier, Gründer und Geschäftsführer von moresophy. »DAPHY ist wie ein zuverlässiger Partner: Es versteht die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens, liefert konsistente Ergebnisse und steigert die Effizienz.«

Für ihre innovative Technologie ist die moresophy GmbH drei Jahre in Folge – zuletzt 2024 – vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit dem BSFZ-Siegel ausgezeichnet worden. Bereits 2024 erhielt moresophy ein Patent für eine ressourceneffiziente Technologie zur Verarbeitung unstrukturierter Daten – die Basis für die Erweiterung des Portfolios mit der Hybrid-KI DAPHY.

(KI-basierte) Assistenz für das Prompting der KI

DAPHY kombiniert die kreative Leistung generativer KI mit der analytischen Präzision von Algorithmen des maschinellen Lernens. Im Kern bereitet die Technologie Unternehmensdaten intelligent auf und nutzt diese, um generative KI-Modelle gezielt zu steuern. Unternehmen können so vielfältige Aufgaben effizient und zuverlässig bewältigen: von der automatischen Anpassung von Produktbeschreibungen an verschiedene Zielgruppen über die Generierung präziser, kontextbezogener Antworten im Kundenservice bis hin zur Unterstützung fundierter Geschäftsentscheidungen durch die Kombination qualitativer Einschätzungen mit quantitativen Kennzahlen in Berichten, Studien oder Verträgen.

Ein entscheidender Vorteil von DAPHY liegt in der einfachen Handhabung und Anpassbarkeit der KI an spezifische Erfordernisse durch Endanwender. Die Ergebnisqualität generativer KI in Form von LLMs hängt maßgeblich davon ab, wie spezifisch sie den Kontext vorhandener Daten versteht. Dies kann auf verschiedene Weise erreicht werden. Das Training neuer LLMs mit umfassenden Daten ist extrem ressourcenintensiv und verursacht Kosten im mehrstelligen Millionenbereich. Mittels Fine-Tuning können vortrainierte LLMs auf spezifische Aufgaben oder Fachdomänen optimiert werden. Auch dies ist aber Spezialisten vorbehalten und erfordert ebenfalls kostspielige GPU-Ressourcen. Daher haben sich sogenannte Retrieval-Augmented-Generation-(RAG)-Ansätze bewährt, die das im LLM antrainierte Kontextverständnis auf eigene Daten anwenden. Mit dem Nachteil, dass das LLM arbeitet, wie es dies für richtig hält.

Intelligentes, automatisiertes Prompting mit DAPHY

DAPHY setzt dagegen auf die intelligente Generierung von Prompts unter Einbindung strukturierter Daten. Die Prompts werden in Echtzeit präzise auf den jeweils relevanten Kontext optimiert. Damit wird das Prompting automatisiert, aber gleichzeitig für den Nutzer transparent steuerbar. Der oftmals hohe Aufwand des sogenannten Prompt-Engineerings entfällt und die Ergebnisse sind nicht nur präzise, sondern auch jederzeit nachvollziehbar und reproduzierbar.

Da DAPHY mit strukturierten Daten arbeitet, die aus Rohdaten und Informationen eines Unternehmens gewonnen werden, sind die Ergebnisse mittels Rückbezug auf die Quellen überprüfbar. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und minimiert die Risiken durch KI-generierte Fehlinformationen.

Darüber hinaus ist DAPHY ressourcenschonend und lässt sich problemlos in bestehende IT-Strukturen integrieren. Unternehmen können ihre eigenen Daten direkt nutzen und bleiben unabhängig von kostspieligen Cloud-Lösungen – ohne dabei die Kontrolle über sensible Informationen aus der Hand zu geben.

»Mit DAPHY zeigen wir, dass generative KI nicht nur leistungsfähig, sondern auch kontrollierbar und nachhaltig sein kann,« so Prof. Dr. Heiko Beier. »Es braucht kein Rechenzentrum in der Größenordnung eines Atomkraftwerks, um KI sinnvoll einzusetzen.«

Patentstatus und Ausblick

Die Patentanmeldung für die DAPHY®-Technologie wurde am 19.12.2024 eingereicht und befindet sich derzeit im Prüfungsverfahren. Mit dem Patent plant das Unternehmen die Weiterentwicklung der Hybrid-KI-Technologie voranzutreiben und deren Einsatz in verschiedenen Branchen auszubauen. Die Lösung soll sich künftig noch flexibler und einfacher in bestehende Prozesse integrieren lassen.