Langeweile treibt Entwickler zur Kündigung

Gelangweilte Softwareentwickler bewerben sich in weniger als einem Monat weiter (59 Prozent). 86 Prozent bewerben sich eher auf eine Stelle, wenn das Gehalt angegeben ist. 70 Prozent bevorzugen Unternehmen mit klaren Nachhaltigkeitszielen.

Die IT-Job-Plattform und Developer-Community, WeAreDevelopers, hat den jährlichen Report »#Wanted and #Misunderstood – A developer survey 2023« veröffentlicht [1]. In der Erhebung mit insgesamt 1.254 Befragten fängt WeAreDevelopers die Stimmung von Europas Software-Developer-Community im Hinblick auf den Arbeitsmarkt, New-Work-Modelle und aktuelle HR-Trends ein. Dabei fällt auf: Softwareentwickler legen vor allem Wert auf Zufriedenheit mit ihrer Arbeit – dieser Punkt ist für viele entscheidender, als eine lange Unternehmenszugehörigkeit oder ein hohes Gehalt.

Die Uhr für Arbeitgeber tickt: Entwickler bewerben sich schnell weiter.

Mehr als jeder zweite Befragte (59 Prozent) gibt an, sich in unter einem Monat weiter zu bewerben, wenn die aktuelle Stelle ihn oder sie langweilt. Das bedeutet, dass Entwickler sich sehr schnell gegen ihren derzeitigen Arbeitsplatz entscheiden und offener für kurzfristige Änderungen sind. Den Arbeitgebern bleibt wenig Zeit, um zu reagieren und den Motivationsverlust zu erkennen. Wenn Unternehmen auch in Zukunft IT-Talente auf dem umkämpften Arbeitsmarkt halten wollen, sollten sie von Anfang an kontinuierlich in die Mitarbeiterbindung investieren und Herausforderungen sowie Entwicklungsmöglichkeiten anbieten.

Transparenz ist Gold: 86 Prozent bewerben sich, wenn Gehalt angegeben wird

Für 86 Prozent der befragten IT-Fachleute erhöht die Angabe des Gehalts in einer Stellenausschreibung die Wahrscheinlichkeit einer Bewerbung. Das macht die Gehaltstransparenz zu einem großen Hebel für den Erfolg von Recruitern. Gleichzeitig geben 47 Prozent an, dass sie Gehälter untereinander besprechen: Diese Zahlen machen deutlich, dass die Entwickler-Community einen immer offeneren Umgang mit dem Thema Einkommen pflegt und sich das auch vonseiten der Arbeitgeber wünscht. Gleichzeitig sind 43 Prozent der europäischen IT-Fachleute bereit, weniger Geld zu akzeptieren, wenn sie dafür ein Jobangebot erhalten, das ihre persönliche und berufliche Entwicklung fördert.

Erfüllung im Job – für viele wichtiger als Einkommen

Sinnhaftigkeit und Werte eines potenziellen Arbeitgebers spielen für den Großteil der Befragten eine entscheidende Rolle: So bevorzugen ganze 70 Prozent Unternehmen mit klaren Nachhaltigkeitszielen durch die Übernahme von ESG-Prinzipien. 46 Prozent ist die Sinnhaftigkeit eines Jobs sogar wichtiger als die Vergütung und stufen sie als wichtigsten Entscheidungsfaktor ein. 42 Prozent bevorzugen eine Vier-Tage-Woche zugunsten der Work-Life-Balance.

Fazit

»#Wanted and #Misunderstood – A Developer Survey 2023« zeigt, dass europäischen Softwareentwickler ihr Gehalt zwar sehr wichtig ist, es aber Werte gibt, denen die Arbeitgeber mindestens genauso viel Aufmerksamkeit schenken müssen, wenn sie im Rennen um die raren IT-Talente auf dem Markt die Nase vorn haben wollen: Nachhaltigkeit, ein starkes Wertefundament, Transparenz, Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung und ständige Herausforderungen sind die Schlüsselelemente, um IT-Talente anzuziehen und zu halten.

[1] Für die Studie hat das Marktforschungsinstitut Focus im Auftrag von WeAreDevelopers im Jahr 2023 eine repräsentative Stichprobe von 1.254 IT-Fachkräften aller Levels und Wirtschaftsbereiche in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Den kompletten Bericht mit allen Ergebnissen können Sie hier herunterladen.

https://resources.wearedevelopers.com/hubfs/%23Wanted%20and%20%23Misunderstood%20-%20A%20Developer%20Survey%202023-2.pdf