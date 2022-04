Milliardenmarkt Unternehmenssoftware

Mit Unternehmenssoftware werden weltweit Umsätze im Milliardenbereich generiert. Wie die Infografik auf Basis von Daten des Statista Technology Market Outlook zeigt, entfällt der größte Teil der Umsätze auf Software zum Customer-Relationship-Management. Diese Software ermöglicht, Kundendaten zu erfassen, zu speichern und anderen Unternehmensbereichen zur Verfügung zu stellen.

An zweiter Stelle folgt Software für das Enterprise Resource Planning. Diese Software unterstützt dabei, Personal und Ressourcen wie Kapital, Betriebsmittel, Material und Informations- und Kommunikationstechnik im Sinne des Unternehmenszwecks rechtzeitig und bedarfsgerecht zu planen, zu steuern und zu verwalten.

Es folgt Software für Business Intelligence. Hierunter versteht man das automatisierte Sammeln, Aufbereiten und Darstellen geschäftsrelevanter Informationen. Ziel ist das Erzeugen wirtschaftlichen Wissens über den aktuellen Status und die Perspektiven eines Unternehmens und dessen jeweiligen geschäftlichen Umfelds. An Stelle vier bzw. fünf des Umsatzrankings liegt Software zum Management von Content bzw. von Lieferketten.

Die Kategorie »sonstige Unternehmenssoftware« aggregiert Umsätze für Unternehmenssoftware, die in den anderen Untersegmenten nicht ausdrücklich erwähnt wird, z.B. Content-Anwendungen, analytische Datenverwaltungssoftware und Human Capital Management-Software wie Software zur Talentakquise und Personalverwaltung.

Der Technology Market Outlook liefert aktuelle Zahlen und Einblicke zu den wichtigsten Technologiemärkten weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie hier. https://de.statista.com/outlook/technology-outlook

USA treiben den Markt für Unternehmenssoftware

Mit Unternehmenssoftware werden in den USA Umsätze im dreistelligen Milliardenbereich generiert. Das zeigt die Infografik auf Basis von Daten des Statista Technology Market Outlook. Es folgen mit deutlichem Abstand die Märkte Deutschland, das Vereinigten Königreich und Japan mit jeweils knapp über 10 Milliarden Euro Umsatz.

Das Segment Unternehmenssoftware umfasst die gesamte Software zur Unterstützung wesentlicher, groß angelegter Geschäftsaktivitäten, die über Computer ausgeführt werden. Software in diesem Segment zielt auf Aufgaben ab, die ausschließlich in professionellen B2B-Umgebungen auftreten, wie z. B. Enterprise Resource Planning (ERP) oder Customer Relationship Management (CRM) sowie Business Intelligence (BI) und Supply Chain Management (SCM).

Unternehmenssoftware kann auf zwei Arten bereitgestellt werden: Software, die lokal auf dem Computer installiert wird, wird über eine Transaktionslizenz oder als Abonnement verkauft. Cloudbasierte Software (Software as a Service / SaaS) wird in der Regel ausschließlich als Abonnement verkauft. Beispiele für umsatzstarke Unternehmen in diesen Software-Segmenten sind Salesforce, Microsoft, Tableau, SAP.

