Wenn der digitale Stillstand droht

4 von 5 Unternehmen in Europa stehen aufgrund veralteter Unternehmenssoftware vor einem »digitalen Stillstand«.

Eine neue Studie bestätigt die Bedeutung moderner Finanz- und HR-Systeme für den Erfolg der digitalen Transformation in Unternehmen.

Die vom Research- und Beratungsunternehmen IDC im Auftrag von Workday durchgeführte Studie »Digital Leaders: Transforming Your Business« belegt, dass in vielen Unternehmen ein wachsender »Digital Disconnect« entsteht zwischen den Erwartungen und Anforderungen der für die Digitalisierung verantwortlichen Führungskräfte und den Möglichkeiten der Unternehmenssoftware, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Die meisten betrachten ihre Finanz- und HR-Systeme lediglich als »ausreichend« für die heutigen Geschäftsanforderungen und vermissen die Flexibilität und den nötigen Entwicklungsstand, um ein umfängliches Digitalisierungsmandat abbilden zu können, das von vielen CEOs gefordert wird.

Für die Studie wurden 400 für die Digitalisierung in ihren Unternehmen verantwortliche Führungskräfte aus Europa, darunter aus Frankreich, Deutschland, Holland, Schweden und England befragt. Die Umfrage konzentriert sich auf die Gründe für den von IDC genannten »digitalen Stillstand« in Zusammenhang mit den im Finanz- und HR-Bereich derzeit verwendeten IT-Systemen, sowie die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Unternehmenssoftware. Denn inzwischen haben die Unternehmen die Experimentier- und Testphase der digitalen Transformation beendet und versuchen nun ihre Digitalisierungsstrategien operativ umzusetzen und ins laufende Geschäft zu integrieren.

Die »Digital Leaders«-Studie identifiziert die folgenden Faktoren als kritisch, mit denen sich die für die Digitalisierung verantwortlichen Führungskräfte in Deutschland konfrontiert sehen:

76 % können neue digitale Lösungen nicht oder nur aufwendig in bestehende Finanz- und HR-Systeme integrieren

75 % beklagen den hohen Aufwand, Echtzeitprognosen oder Dashboards zu erhalten oder können dies erst gar nicht

74 % halten es für schwer oder gar nicht möglich, bestehende Finanz- und HR-Systeme an die neuen Anforderungen anzupassen

Überraschenderweise schneidet damit Deutschland in diesen drei Bereichen im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern immer noch besser ab.

Die Studie fand zudem heraus, dass:

57 % der Führungskräfte in Europa überzeugt sind, dass wichtige Businesssysteme erneuert werden müssen, um die digitale Unternehmensstrategie umsetzen zu können.

Nur 19 % beziehungsweise 10 % der Befragten sehen ihre Finanz- und HR-Systeme als »state-of-the-art« an

o 40 % finden sie »halbwegs modern«

o Im Finanzbereich stufen 37 % und im HR-Bereich 43 % ihre Systeme als »ausreichend« ein

Auf die Frage, welche kritischen Anforderungen Core-Business-Systeme zur Unterstützung der Digitalisierungsstrategie erfüllen sollten, nannten die Befragten die folgenden fünf Kriterien:

o 46 % beurteilten Sicherheit und Auditierbarkeit als kritische Faktoren für Finanz- und HR-Systeme

o 37 % sahen in einer einfachen und intuitiven Bedienung ein entscheidendes Kriterium

o 34 % sind sich sicher, dass kontinuierliche Planung und Forecasting hohe Bedeutung haben

o 31 % erwarten konfigurierbare und transparente Reporting-Funktionen

o 29 % wünschen sich fundierte Einblicke in Finanz- und Personendaten zu digitalen Transformationsprojekten

Als Teil des Whitepapers untersuchte IDC eine Reihe von Unternehmen, die als »Best-in-Class« in der digitalen Transformation in Europa gelten. Als Resultat schlägt IDC drei Bereiche für Finanzen, Personal und IT vor, um in diesen gemeinsam mit den Digital Leaders herauszuarbeiten, was getan werden muss, damit der potenzielle »Digital Disconnect« auf lange Sicht nicht zum Tragen kommt:

Aufbau eines digitalen Dream-Teams, das die Bereiche Finanzen, IT, Personal und weitere Bereiche des Unternehmens abdeckt: 73 % der digitalen Führungskräfte dieser Unternehmen sind aktiv im Gespräch mit den Leitern des Personal- und Finanzwesens über die digitale Transformation beteiligt. Unterstützung neuer Geschäftsmodelle durch Finanz- und Personalabteilung: 76 % hielten dies für sehr oder überaus wichtig. Es besteht die Auffassung, dass dafür die Fähigkeit zur dynamischen Neukonfiguration von Finanz- und Personalsystemen entscheidend ist. Modernisierung von Finanz- und Personalbereich: Best-in-Class Unternehmen investieren in erheblichem Umfang in Finanz- und HR-Systeme. Tatsächlich investieren 88 % dieser Unternehmen in fortschrittliche Finanz- und 86 % in moderne HR-Systeme, um die digitale Transformation zu unterstützen.

»Bei der Durchführung der Studie haben wir drei Schlüsselbereiche identifiziert, die eine erfolgreiche digitale Transformation fördern können und damit im Finanz- und HR-Bereich aktuelle Anforderungen erfüllen«, erklärt Alexandros Stratis, Co-Autor und Senior Research Analyst bei IDC. »Erstens, die Bedeutung eines digitalen Dream-Teams, das über die Bereiche IT, HR und Finanzen hinweg agiert. Zweitens der Bedarf, Finanz- und HR-Systeme dynamisch anzupassen und drittens, dass führende Unternehmen bereits signifikant in die Modernisierung von Finanz- und HR-Systemen investieren«.

»Die Zeit für grundlegenden Wandel ist genau jetzt«, unterstreicht Christoph Kull, Regional Vice President DACH bei Workday, die Aussage von Stratis. »Digitale Strategien werden aktuell ausgerollt, denn zukunftsorientierte CEOs erkennen, dass die digitale Transformation geschäftskritisch ist, wenn sie weiter bestehen und wachsen wollen. Technologie spielt eine tragende Rolle in diesem Wandel – der sich aber nicht ausschließlich auf neue Produkte und Services oder eine bessere Nutzererfahrung beschränken sollte. Im Zuge dieses Wandels muss sich das ganze Unternehmen anpassen und modernisieren. Und dies muss die Bereiche Finanzen und Personal einschließen – andernfalls können die nötige Agilität, Flexibilität sowie Erkenntnisse, die zum Erfolg in modernen Geschäftszweigen führen, nicht erreicht werden.«

[1] Hier können Sie die Studie herunterladen: https://www.workday.com/content/dam/web/uk/documents/whitepapers/workday-idc-wp-transforming-your-business.pdf

Das gesamte Whitepaper von ICD diskutiert zudem den geschäftlichen Einfluss von »State-of-the-Art«-Systemen im Finanz- und HR-Bereich mit AstraZeneca, BlaBlaCar, Puma Energy und Club Med. Die Schlüsselerkenntnisse sind in mehreren Fallstudien dargestellt.