Neues Maschinennetz von Vodafone: Schritt in die richtige Richtung, aber nicht zu Ende gedacht

Es gibt bessere und kosteneffizientere IoT-Konnektivitätslösungen, die sich auch für mobile Objekte eignen und Roaming-fähig sind.

Vodafone hat kürzlich verkündet, dass sein auf Narrowband IoT (NB-IoT) basierendes Maschinennetz großflächig in ganz Deutschland verfügbar ist – in 90 Prozent seines bundesweiten LTE-Netzes. In sechs Monaten soll Vodafone durch die Modernisierung seiner Mobilfunkanlagen die Infrastruktur für Smart Citys und andere IoT-Anwendungen geschaffen haben.

Das Medienecho fiel entsprechend euphorisch aus, Vodafone habe »in nur einem halben Jahr die Infrastruktur für das Internet der Dinge gebaut«. Das neue Maschinennetz soll speziell optimiert sein für die kostengünstige und energiesparende Vernetzung von Gegenständen. Hannes Ametsreiter, CEO von Vodafone Deutschland, sieht das Maschinennetz als »ein zentrales Standbein für die digitale Revolution und einen wichtigen Schritt zu 5G«.

Zum Hintergrund: Zwei Varianten des GSM-Standards LTE (Long Term Evolution) sind für LPWAN-Szenarien im Internet der Dinge vorgesehen. Der Begriff LPWAN (Low Power Wide Area Network) definiert eine Klasse von Netzwerkprotokollen zur Verbindung von Niedrigenergiegeräten wie batteriebetriebene Sensoren mit einem Netzwerkserver, die gängige Konstellation von industriellen IoT-Szenarien. Die zwei konkurrierenden LTE-basierten LPWAN-Standards sind derzeit NB-IoT (auch LTE-Cat-NB1) und Cat-M1.

NB-IoT nicht für Verfolgung beweglicher Gegenstände konzipiert

Tatsächlich hat Vodafone als erster Telekommunikationskonzern die NB-IoT-Technologie, die auch im kommenden 5G-Standard definiert sein wird, in Deutschland zum Einsatz gebracht. Medienberichten zufolge ermögliche dies nun die kostengünstige Vernetzung und energiesparende Verfolgung von Rohstoffen, Paketen oder Containern, die sich im ganzen Land bewegen.

Die Verfolgung beweglicher »Dinge« in der IoT-Landschaft ist aber etwas, für das NB-IoT ursprünglich nicht entwickelt wurde. Eine kurze Recherche im Internet bestätigt dies: Die vernetzte Mobilität wird durch die Fähigkeit einer Technologie bestimmt, eine Übergabe zwischen den Funkzellen durchzuführen. Cat-M1 unterstützt die Übergabe, Cat-NB1, also NB-IoT jedoch nicht. Wenn eine Anwendung mobil ist, ist Cat-M1 erforderlich. Wenn sie stationär ist, wie im Falle eines industriellen IoT-Sensors, dann ist Cat-NB1 ausreichend. Eine Roaming-Fähigkeit zwischen Cat-M1- und NB-IoT-Netzwerken ist ebenfalls nicht gegeben. NB-IoT eignet sich hingegen hervorragend für stationäre Anwendungen, denn der größte Mehrwert ist die effektive Durchdringung von Gebäuden, wie es bei Smart-City-Einsatzszenarien oder in Fertigungsumgebungen erforderlich ist.

Bereits heute vernetzt Vodafone weltweit 74 Millionen Gegenstände über sein Mobilfunknetz, wie ebenfalls in den Medien und auf der Website des Unternehmens zu lesen ist. Bei diesen 74 Millionen Gegenständen, die weltweit vernetzt sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass Vodafone hier auf 2G und 3G zurückgreift, da diese Standards allgegenwärtig sind und auch Roaming unterstützen. Eine alternative Option für globales Roaming wären somit Geräte mit LTE (LTE-Cat-M1) und 2G-Fallback, da NB-IoT nicht Roaming-fähig ist. Die Mobilfunkbetreiber rund um den Globus haben noch nicht einmal damit begonnen, Roaming-Vereinbarungen für NB-IoT zu diskutieren, auch weil NB-IoT – zumindest derzeit – noch kein Roaming-Standard ist.

Schlanke Alternative basierend auf dem GSM-Netz

Für großflächigere industrielle IoT-Szenarien gibt es bereits heute bessere Lösungen, die flächendeckend, kostengünstig und grenzüberschreitend verfügbar sind. So ist die effiziente und intelligente Nutzung der vorhandenen GSM-Mobilfunkinfrastruktur die pragmatische Lösung für viele IoT-Anwendungen, bei denen nur geringe Datenmengen ausgetauscht werden. Der praxisbewährte Ansatz von Thingstream sieht vor, auf das konventionelle, sehr dichte GSM-Netz in Verbindung mit MQTT/SN (Message Queuing Telemetry Transport for Sensor Networks) und USSD (Unstructured Supplementary Service Data), ein schlanker Übermittlungsdienst für GSM-Netze, zurückzugreifen.

