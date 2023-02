Unfaire und irreführende Cookie-Banner: EU-Stakeholder-Initiative präsentiert neue Design-Guidelines für nutzerfreundliche Cookie-Banner

Digitaler Verbraucherschutz: Praktisches Handwerkzeug für verbraucherfreundliche Einwilligungsbanner.

Derzeit kann kaum eine Internetseite besucht werden, ohne dass zuerst ein Banner zur Einwilligung in Cookies erscheint. Über Cookies können Unternehmen Daten und Informationen über die Nutzer sammeln. Diese Informationen werden dann für personalisierte Werbung oder zur Personalisierung des Angebots genutzt. Cookie-Banner und Einwilligungsabfragen sind allerdings in der Internet-Praxis häufig kompliziert und irreführend gestaltet. Um hier zu Verbesserungen für die Nutzer zu kommen, hat eine vom BMUV geförderte europäische Stakeholder-Initiative die von ihr entwickelten Design-Guidelines für nutzerfreundliche Cookie-Banner sowie ein Muster-Cookie-Banner präsentiert.

Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder: »Einwilligungsbanner sind oft unübersichtlich und irreführend, teilweise sogar manipulativ gestaltet. Um wichtige Informationen und die gewünschte Einstellung zu finden, braucht es regelrechte Klick-Marathons. Mit fairen und übersichtlichen Einwilligungsabfragen können Unternehmen demgegenüber ein starkes Signal für Verbraucherfreundlichkeit setzen, das schon beim ersten Klick auf die Webseite wirkt. Mit den von der EU-Stakeholder-Gruppe entwickelten Design-Guidelines und dem Muster-Cookie-Banner wurde ein praktisches Handwerkzeug für verbraucherfreundliche Einwilligungsbanner geschaffen.«

Durch die Gestaltung der Cookie-Banner wird oft eine freie Entscheidung erschwert: Ein Akzeptieren der Cookies ist häufig viel einfacher möglich als das Besuchen der Seite ohne Cookies, weil beispielsweise der »Alles Akzeptieren«-Button viel stärker hervorgehoben ist oder das Ablehnen mehr Klicks benötigt. Auch werden wichtige Informationen oft in vielen Untermenüs versteckt. In diesen Fällen können Verbrauchern ihre Rechte nicht ausüben.

Die von der BMUV-geförderten EU-Stakeholder-Initiative hat Design-Guidelines für nutzerfreundliche Cookie-Banner sowie ein Muster-Cookie-Banner entwickelt, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Zentrales Element der Guidelines ist, dass es einen zum »Alles Akzeptieren«-Button gleichwertigen »Alles Ablehnen«-Button auf der gleichen Ebene geben soll. Außerdem soll die Gestaltung des Cookie-Banners klar, übersichtlich und verständlich erfolgen, so dass den Nutzer einfach und selbstbestimmt entscheiden können. Diese Design-Guidelines wurden für Cookie-Banner entwickelt, die Prinzipien gelten aber ebenso für andere Einwilligungsabfragen und Auswahloptionen auf Online-Interfaces.

Beteiligt an dieser EU-Stakeholder-Initiative sind Unternehmen, Verbraucherorganisationen, Netzcommunity, Wissenschaft und Verwaltung. Telefónica, Cookie First, Access Now, BEUC und Privacy International unterstützen die Design Guidelines und wollen diese umsetzen.

Hintergrund

Auf der Veranstaltung am 26. Januar 2023 wurden die Design-Guidelines der Öffentlichkeit vorgestellt und mit Akteuren aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Datenschutzaufsicht und Politik diskutiert. Ziel ist es, dass viele weitere Unternehmen und Organisationen sich an den Design-Guidelines orientieren.

