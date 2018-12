Von HIIT zu LIIT: Fitness-Trends 2019

Das Ende des Jahres 2018 rückt immer näher. Und so ist es nur eine Frage der Zeit bis wir uns nach den Weihnachts- und Silvesterfeiern überlegen, welche Fitness-Trends wir 2019 ausprobieren sollten. Von LIIT bis HIIT – David Lloyd Clubs stellt die Trends vor, die 2019 die Fitnesslandschaft im Sturm erobern werden.

Fitness wird LIIT

Wenn Sie 2018 nichts von HIIT gehört haben – nun, wo waren Sie dann? Ob High Intensity Intervalltraining für Sie geeignet war oder nicht, 2019 kommt HIITs Konkurrenz LIIT. LIIT steht für Low Intensity Intervalltraining und bietet ein Workout in einem ganz anderen Tempo als HIIT. In LIIT-Kursen geht es mehr um langsame Bewegungen und eine gute Haltung, also stellen Sie sich darauf ein, dass Jumping Jacks (Hampelmänner) durch langsame Down Squats ersetzt werden. Aber denken Sie nicht, dass diese langsameren Workouts einfach sind. LIIT-Kurse sind ideal für Anfänger oder diejenigen, die nach einer Pause wieder mit Fitness beginnen und eignet sich gut für alle, die regelmäßig mit hohem Tempo trainieren, um den Körper zu stärken und sich zu regenerieren.

HIIT bleibt ein Hit

Obwohl LIIT 2019 im Mittelpunkt stehen könnte, führt kein Weg am beliebten High Intensity Intervalltraining vorbei. HIIT-Kurse sind so dynamisch, abwechslungsreich und intensiv, dass die Leute mehr wollen. Die Kurse können alles beinhalten: von Hocksprüngen, Skipping, über Boxen bis hin zu Burpees. In den Clubs werden in den speziell zugeschnittenen Blaze-Kursen, die etwa 45 bis 55 Minuten dauern, Cardio mit Krafttraining und Kampfkunstelementen für einen optimalen HIIT-Mix kombiniert.

HIIT ist so wirksam, weil für kurze Intervalle (2-3 Minuten) die eigene Leistungsfähigkeit zu 100 Prozent beansprucht wird, man dann für kurze Zeit – manchmal auch aktiv – ruht, um dann wieder auf eine 100-prozentige Leistung zu steigen. Da sich das Herz ständig an die sich ändernden Bedingungen anpasst, lernt auch der Körper sich entsprechend anzupassen. Die Tempowechsel helfen dabei, den Stoffwechsel in Schwung zu bringen. Das bedeutet, dass noch lange nach Abschluss des Trainings Kalorien verbrannt werden. HIIT-Kurse dauern in der Regel weniger als eine Stunde, so dass sie ideal sind, um gute Ergebnisse zu erzielen, auch wenn Sie einen vollen Terminplan haben.

Rudern ist das neue Spinning

So wie Spinning im Jahr 2010 Ruhm erlangte, wird 2019 Rudern in den Fokus rücken. Immer mehr Boutique Ruderstudios erobern die Fitnesslandschaft und das bescheidene Rudergerät bekommt immer mehr Aufmerksamkeit in Kursplänen. Rudern hat den Vorteil, dass es auf eine große Anzahl von Muskelgruppen des Körpers ausgerichtet ist. Es wirkt auf Beine, Rumpf und Arme, ist also ein echter Alleskönner. Genau wie beim Radfahren kann Rudern mit Musik kombiniert und die Intensität an die Ruderer angepasst werden, so dass es schwieriger aber auch abwechslungsreicher wird.

Es wird persönlich

Nicht nur das Tracken des Workouts ist ein großer Trend für Fitness-Fanatiker, auch die Personalisierung ihres Trainings wird 2019 enorm wichtig. Es geht weniger darum, das Training aufzuzeichnen, als vielmehr die gesundheitliche und sportliche Routine so anzupassen, dass sie intensiv und individuell ist. Es wird einige clevere Features geben. Zu den beeindruckensten gehört die Möglichkeit, Fitnessgeräte zu nutzen, um die relevanten Informationen und das Tracking für dieses spezielle Gerät zu erhalten.

Außerdem wird künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen, um proaktive, tägliche Gesundheits- und Fitnessberatung, die individuell auf den Einzelnen zugeschnitten ist, zu ermöglichen. Wenn Sie zum Beispiel ein Kurs verpassen, könnten Ihnen alternative Übungen, die in ihren Zeitplan passen, vorgeschlagen werden.

Diese Coaches können über die Fitness hinaus gesundheitliche Beratung anbieten. Sie berücksichtigen zum Beispiel auch die Ernährung. Sollten Sie mal zu viel Kohlenhydrate, Zucker oder rotes Fleisch gegessen haben und in einem Restaurant zu Gast sein, könnten sie versuchen, Sie von der Bestellung eines Cheeseburgers abzuhalten und stattdessen gesündere Gerichte empfehlen, die besser zu Ihren Ernährungszielen passen.

Fokus auf die über 55-Jährigen

Wie aus der Worldwide Survey of Fitness Trends 2018 bereits hervorging, sind Menschen im Ruhestand heutzutage besser trainiert als noch vor einigen Jahren. Die Lebenserwartung steigt weltweit an – ein Faktor dafür ist Sport. Dass ältere Menschen Krafttraining machen, hilft dabei Stürze, Brüche und Rückenschmerzen vorzubeugen. Es geht nicht unbedingt darum Gewichte zu heben. Sportarten wie Tennis und Badminton unterstützen auch das Krafttraining und das Spiel mit anderen sorgt zusätzlich für einen mentalen Schub.

2019 wird der Fitnessmarkt ältere Generationen dazu ermutigen neue Kurse auszuprobieren. Denn wenn wir älter werden, müssen wir uns richtig bewegen. Mobilität, Gleichgewicht und Flexibilität werden immer wichtiger und Kurse wie Yoga oder Aktivitäten wie Nordic Walking sind dafür optimal geeignet. Aber auch der Aufbau und die Aufrechterhaltung der Muskelkraft sind so wichtig, dass Trainingseinheiten mit einem hohen Widerstand ein Muss sind. Für das Cardio empfiehlt sich ein HIIT und auch ein wenig Meditation ist gut für die Achtsamkeit.

