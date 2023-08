Wie intelligente Automatisierung die Finanzbranche transformiert

Banken setzen um wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Kunden zufriedenzustellen auf intelligente Automatisierungstools. Unternehmen des Finanzsektors sind somit in der Lage Schwachstellen schnell und einfach zu identifizieren, aber auch Aufgaben durch den Einsatz digitaler Mitarbeiter – sogenannter Digital Worker – schneller und gewissenhaft zu erledigen. Eine solche Transformation der Customer Journey zielt darauf ab, alle Unternehmensebenen sowie -abläufe zu optimieren. Einzelne Aufgaben werden deshalb zu Prozessen verknüpft, damit ein durchgängiges Serviceerlebnis geschaffen wird, dass das Geschäftsergebnis schlussendlich verbessert.

Zudem ist es möglich, durch Veränderungen der Arbeitsabläufe mehr Effizienz zu erreichen. Denn oftmals tendieren Finanzinstitute dazu, interne Prozesse schnellstmöglich und nach Bedarf zu decken – ohne dabei die beste Herangehensweise für ihren Betrieb zu berücksichtigen. Dadurch müssen sich Mitarbeiter mit zeitraubenden, semi-manuellen Aufgaben abmühen, die den Zugriff auf verschiedene Systeme erfordern. Mithilfe der IA können diese aufwendigen Aufgaben von einem Digital Worker ausgeführt werden. Den Mitarbeiter wird es somit ermöglicht, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren. Das verbessert nicht nur das Mitarbeitererlebnis, sondern auch ihre Zufriedenheit am Arbeitsplatz deutlich.

Standardisierung von Prozessabläufen, Risikominderung und die Verbesserung der Datenqualität

Für eine effektive Umsetzung der Intelligenten Automatisierung ist eine unternehmensübergreifende Prozessanalyse unabdingbar. Denn sie bietet die Möglichkeit Abläufe im Betrieb zu vereinfachen und zu standardisieren. Führende Unternehmen nutzen IA, um ihre Prozesse vollständig neu zu gestalten und sicherzustellen, dass sämtliche Aufgaben und Journeys auf ein bestimmtes Geschäftsergebnis ausgerichtet sind. Denn nur durch eine umfangreiche Analyse unternehmensübergreifender Prozesse können Unternehmen Digital Worker und Mitarbeiter optimal einsetzen und ihre verfügbaren Ressourcen effizient nutzen.

Daneben kann Intelligente Automatisierung Banken und andere Finanzinstitute bei der Bewältigung der zunehmenden regulatorischen Anforderungen unterstützen und dabei helfen, potenzielle Risiken zu reduzieren. Laut einer aktuellen Studie in Zusammenarbeit mit der International Compliance Association (ICA) benötigen fast neun von zehn Befragten mehr Ressourcen im Compliance-Bereich. IA kann Risiko- und Compliance-Teams entlasten, indem manuelle oder tabellenbasierte Aufgaben an Digital Worker delegiert werden. Banken nutzen dabei bereits Intelligente Automatisierung, um tägliche Abläufe wie KYC- und AML-Prüfungen stetig zu verbessern. Denn automatisierte Prozesse sind fehlerfrei und erledigen manuelle Aufgaben in einem Bruchteil der Zeit. Zudem ist IA aufgrund ihres digitalen Fußabdrucks leicht überprüfbar und ermöglicht, automatisierte Berichte über durchgeführte Aktionen und getroffene Entscheidungen zu erstellen.

Ein weiterer Vorteil von Intelligenter Automatisierung ist die verbesserte Datenqualität, wodurch Banken schnell auf Anfragen von Regulierungsbehörden oder Prüfern reagieren können. Sie ermöglicht es, Daten aus verschiedenen Datenbanken zu extrahieren und die erneute Dateneingabe zu minimieren. Dies sorgt für eine bessere Transparenz der Funktionen, Prozesse und Ressourcen und neue Automatisierungsmöglichkeiten können identifiziert werden. So können Banken Prozesse optimieren, die Belegschaft anhand des Arbeitsaufkommens anpassen und kontinuierliche Verbesserungen im Unternehmen vorantreiben.

Tina Seuchter, VP Central & Northern Europe bei SS&C Blue Prism, zur digitalen Veränderung der Finanzinstitute:

»Die heutigen Technologien ermöglichen es Finanzinstituten ihre Prozesse besser zu gestalten, von denen Mitarbeiter aber auch Kunden gleichermaßen profitieren. Von einer optimierten beruflichen Weiterentwicklung von Finanzexperten bis hin zur Revolutionierung des Kundenerlebnisses sowie der nahtlosen Zusammenarbeit mit Drittanbietern über das Angebot zusätzlicher Tools und Dienstleistungen bis hin zu tieferen Einblicken in Daten – die Zeit ist reif für Finanzinstitute, sich intensiv mit Intelligenter Automatisierung beschäftigen. Nun liegt es an der Geschäftsführung, das nötige Engagement für die Förderung der Innovation im eigenen Unternehmen zu zeigen.«

