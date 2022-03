Wir verbrauchen mehr Erde als wir haben

https://de.statista.com/infografik/10574/benoetigte-erden-je-lebensstil-ausgewaehlter-laender/

Die Bevölkerung Katars lebt ein besonders verschwenderisches Leben. Jährlich verbrauchen sie so viele Ressourcen, dass alle 7,5 Milliarden Erdenbürger bei gleichem Lebensstil neun Planeten wie die Erde bräuchten, um nachhaltig zu leben.

Der Lebensstil der US-Amerikaner würde übertragen auf die Weltbevölkerung etwa 5,1 Erden »verbrauchen«. Australien folgt mit etwa 4,5 dahinter, wie die Statista-Grafik auf Basis von Daten der NGO Global Footprint Network zeigt.

Im globalen Schnitt werden etwa 1,75 Erden benötigt. Vor allem die westlichen Industrienationen treiben den Mittelwert in die Höhe. Bei einer Lebensweise, die der Indiens gleicht, würden wir nur drei Viertel Erden zum Leben brauchen.

Eine weltweite Lebensweise wie in Deutschland würde knapp drei Erden benötigen. Die Experten schätzen, dass der Erdüberlastungstag für Deutschland in diesem Jahr auf den vierten Mai fallen wird. Das bedeutet, dass die deutsche Bevölkerung ihr Budget an natürlichen Ressourcen für das Jahr zu diesem Zeitpunkt bereits aufgebraucht hat. René Bocksch