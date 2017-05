Apple Geschäftszahlen: Was Apples Reichtum alles kaufen könnte

Apple hat laut aktuellem Geschäftsbericht Rücklagen in Höhe von 257 Milliarden US-Dollar angehäuft – davon 239 Milliarden US-Dollar außerhalb der USA. Mit diesem Reichtum könnte das Unternehmen theoretisch Time Warner, Uber sowie Sony kaufen und hätte immer noch 69 Milliarden US-Dollar übrig. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass sie in Cupertino auf die Idee kommen, in diesem Umfang auf Shopping-Tour zu gehen. Indes könnte Apple dieses Kapital möglicherweise bald schon in den USA einsetzen. US-Präsident Trump liebäugelt Medienberichten zufolge mit einer Ausnahmeregelung, die es US-Unternehmen ermöglichen soll Barreserven zurück ins Land zu holen. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/9253/apples-barreserven-im-vergleich/